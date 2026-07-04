Real Madrid News

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Real Madrid Bring Back Nico Paz After Impressive Serie A Season

Real Madrid Bring Back Nico Paz After Impressive Serie A Season

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Bayern Munich Face Transfer Interest in Olise as Midfield Targets Emerge

Bayern Munich Face Transfer Interest in Olise as Midfield Targets Emerge

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Tottenham Enter Race for Mateus Fernandes as West Ham Demand £80m

Tottenham Enter Race for Mateus Fernandes as West Ham Demand £80m

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Davor Suker Hints at Luka Modric’s Real Madrid Return After World Cup

Davor Suker Hints at Luka Modric’s Real Madrid Return After World Cup

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Real Madrid Secure Marc Cucurella in £51.8 Million Transfer

Real Madrid Secure Marc Cucurella in £51.8 Million Transfer

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Kylian Mbappe Faces Fan Backlash After Leaving France Camp

Kylian Mbappe Faces Fan Backlash After Leaving France Camp

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Barcelona Receives Major Julian Alvarez Transfer Boost After Real Madrid Rejection

Barcelona Receives Major Julian Alvarez Transfer Boost After Real Madrid Rejection

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Manchester City Rejects Haaland Transfer Claims Amid Real Madrid Election Drama

Manchester City Rejects Haaland Transfer Claims Amid Real Madrid Election Drama

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Real Madrid Must Pay €15 Million to Bring Mourinho Back from Benfica

Real Madrid Must Pay €15 Million to Bring Mourinho Back from Benfica

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Kylian Mbappé Ends as UCL Top Scorer, Vinicius Jr Leads Assist Charts

Kylian Mbappé Ends as UCL Top Scorer, Vinicius Jr Leads Assist Charts

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Enrique Riquelme Set to Challenge Florentino Perez in Real Madrid Elections

Enrique Riquelme Set to Challenge Florentino Perez in Real Madrid Elections

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Man City and PSG Show Interest in Federico Valverde Amid Real Madrid Tension

Man City and PSG Show Interest in Federico Valverde Amid Real Madrid Tension

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Kylian Mbappé Opens Up on Friendship and Support from Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé Opens Up on Friendship and Support from Cristiano Ronaldo

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Real Madrid Dressing Room Frustrations Grow Around Kylian Mbappe

Real Madrid Dressing Room Frustrations Grow Around Kylian Mbappe

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Did Kylian Mbappé Create Dressing Room Tensions at Real Madrid?

Did Kylian Mbappé Create Dressing Room Tensions at Real Madrid?

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Mourinho Emerges as Leading Candidate for Real Madrid Return

Mourinho Emerges as Leading Candidate for Real Madrid Return

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Vinicius Set to Stay at Real Madrid Amid Contract Talks

Vinicius Set to Stay at Real Madrid Amid Contract Talks

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Kylian Mbappé Sparks Mourinho Return Buzz at Real Madrid

Kylian Mbappé Sparks Mourinho Return Buzz at Real Madrid

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Haaland Applauds Gülers Record-Breaking Night Despite Madrid Exit

Haaland Applauds Gülers Record-Breaking Night Despite Madrid Exit

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Kane Hails Olise as One of Worlds Best After Bayerns UCL Triumph

Kane Hails Olise as One of Worlds Best After Bayerns UCL Triumph

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Michael Olise Stars for Bayern and Hails Messi as GOAT

Michael Olise Stars for Bayern and Hails Messi as GOAT

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Real Madrid Plan 50 Percent Rights Sale for Gonzalo García

Real Madrid Plan 50 Percent Rights Sale for Gonzalo García

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Cristiano Ronaldo Transfer Created Hidden Issues at Juventus

Cristiano Ronaldo Transfer Created Hidden Issues at Juventus

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Vinícius Júnior Thanks Vincent Kompany with Halftime Hug After Strong Support

Vinícius Júnior Thanks Vincent Kompany with Halftime Hug After Strong Support

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Kylian Mbappé Reaches 14 Goals in UEFA Champions League, Joins Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in Elite List

Kylian Mbappé Reaches 14 Goals in UEFA Champions League, Joins Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in Elite List

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Bayern Take First-Leg Advantage with 2-1 Win Over Real Madrid

Bayern Take First-Leg Advantage with 2-1 Win Over Real Madrid

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Barcelona Women Crush Real Madrid Women 6-0 to Reach UWCL Semi Finals

Barcelona Women Crush Real Madrid Women 6-0 to Reach UWCL Semi Finals

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