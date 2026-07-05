Fc Barcelona News

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Robert Lewandowski Joins Chicago Fire After Barcelona Exit

Robert Lewandowski Joins Chicago Fire After Barcelona Exit

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Barcelona Sound Out Harry Kane in Potential €100 Million Transfer Move

Barcelona Sound Out Harry Kane in Potential €100 Million Transfer Move

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Raphinha Set to Consider Mega Al Hilal Offer After World Cup

Raphinha Set to Consider Mega Al Hilal Offer After World Cup

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Barcelona Set €25 Million Asking Price for Marc Casadó

Barcelona Set €25 Million Asking Price for Marc Casadó

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Barcelona Receives Major Julian Alvarez Transfer Boost After Real Madrid Rejection

Barcelona Receives Major Julian Alvarez Transfer Boost After Real Madrid Rejection

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Robert Lewandowski Emerges as Key Election Promise in Fenerbahce Presidential Race

Robert Lewandowski Emerges as Key Election Promise in Fenerbahce Presidential Race

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Marcus Rashfords Barcelona Future in Doubt Amid New Transfer Moves

Marcus Rashfords Barcelona Future in Doubt Amid New Transfer Moves

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Barcelona Prepare €100 Million Move for Julian Alvarez

Barcelona Prepare €100 Million Move for Julian Alvarez

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Pau Cubarsi Opens Up on Leadership, Lewandowski and Spains World Cup Hopes

Pau Cubarsi Opens Up on Leadership, Lewandowski and Spains World Cup Hopes

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Barcelona Ready to Invest €100m in Lewandowski’s Successor

Barcelona Ready to Invest €100m in Lewandowski’s Successor

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Hansi Flick Keeps Close Watch on Barcelona Talent Joan Anaya

Hansi Flick Keeps Close Watch on Barcelona Talent Joan Anaya

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Robert Lewandowski Bids Emotional Farewell to Camp Nou

Robert Lewandowski Bids Emotional Farewell to Camp Nou

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Barcelona Eyeing Ecuador’s Rising Striker Juan Riquelme Angulo

Barcelona Eyeing Ecuador’s Rising Striker Juan Riquelme Angulo

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Barcelona Beat Real Madrid 2-0 to Clinch 29th La Liga Title

Barcelona Beat Real Madrid 2-0 to Clinch 29th La Liga Title

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Javier Saviola Recalls Spotting Lamine Yamals Special Talent at La Masia

Javier Saviola Recalls Spotting Lamine Yamals Special Talent at La Masia

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Peter Crouch Suggests Liverpool Move for Lewandowski

Peter Crouch Suggests Liverpool Move for Lewandowski

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Did Barcelona Miss Their Chance to Sign Harry Kane?

Did Barcelona Miss Their Chance to Sign Harry Kane?

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Lewandowski Linked With Juventus Move After Agent Holds Talks

Lewandowski Linked With Juventus Move After Agent Holds Talks

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Lamine Yamal Sets New La Liga Record With 3 Monthly Awards

Lamine Yamal Sets New La Liga Record With 3 Monthly Awards

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Lewandowskis Future Uncertain as Juventus Enters the Race

Lewandowskis Future Uncertain as Juventus Enters the Race

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Lamine Yamal Wins Laureus Award and Hails Lionel Messi as the Greatest

Lamine Yamal Wins Laureus Award and Hails Lionel Messi as the Greatest

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Thiago Alcântara Picks Iniesta, Lahm and Firmino Over Messi and Salah

Thiago Alcântara Picks Iniesta, Lahm and Firmino Over Messi and Salah

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Lionel Messi Buys UE Cornella in Barcelona

Lionel Messi Buys UE Cornella in Barcelona

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Diego Simeone downplays Lamine Yamal hype after Atlético win

Diego Simeone downplays Lamine Yamal hype after Atlético win

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Harry Kane Plans £20m Mansion Amid Bayern Future Talks

Harry Kane Plans £20m Mansion Amid Bayern Future Talks

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AC Milan Step Up Pursuit of Lewandowski Amid Salary Challenge

AC Milan Step Up Pursuit of Lewandowski Amid Salary Challenge

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FC Barcelona Face Tough Call on Robert Lewandowski Future

FC Barcelona Face Tough Call on Robert Lewandowski Future

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