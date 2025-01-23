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Millwall Transfer Plans Gain Momentum as Leicester Eyes Squad Changes

Millwall Transfer Plans Gain Momentum as Leicester Eyes Squad Changes

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Frank Lampard Plots Rescue Mission for Banished Premier League Talent

Frank Lampard Plots Rescue Mission for Banished Premier League Talent

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Frank Lampard’s Message to Wayne Rooney Ahead of Boxing Day Showdown

Frank Lampard’s Message to Wayne Rooney Ahead of Boxing Day Showdown

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Frank Lampard Targets Another Triumph as Coventry Face Portsmouth

Frank Lampard Targets Another Triumph as Coventry Face Portsmouth

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Aston Villa Star in Six-Team Transfer Battle Amid Latest Rumours

Aston Villa Star in Six-Team Transfer Battle Amid Latest Rumours

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Manchester United Left Behind as Leeds Poised to Sign Thorp Arch Star

Manchester United Left Behind as Leeds Poised to Sign Thorp Arch Star

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League One Talent Sparks Transfer Interest from Blackburn Rovers

League One Talent Sparks Transfer Interest from Blackburn Rovers

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Sunderland to Bid Farewell to Aouchiche, Ba, and Rusyn in January

Sunderland to Bid Farewell to Aouchiche, Ba, and Rusyn in January

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Frank Lampard’s Coventry Compete with Burnley for Jesse Marsch Target

Frank Lampard’s Coventry Compete with Burnley for Jesse Marsch Target

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Leeds United Eye £4m Starlet, Facing Competition from Celtic and Red Bull

Leeds United Eye £4m Starlet, Facing Competition from Celtic and Red Bull

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Newcastle Set Sights on 22-Year-Old Midfield Talent from Championship Rival

Newcastle Set Sights on 22-Year-Old Midfield Talent from Championship Rival

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Coventry City Welcomes Frank Lampard as New Head Coach

Coventry City Welcomes Frank Lampard as New Head Coach

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Coventry City Finalizing Deal to Appoint Frank Lampard as Manager

Coventry City Finalizing Deal to Appoint Frank Lampard as Manager

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Frank Lampard in Talks to Become Coventry City’s New Manager

Frank Lampard in Talks to Become Coventry City’s New Manager

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Ian Wright Praises Frank Lampard’s Decision to Apply for Coventry City Job

Ian Wright Praises Frank Lampard’s Decision to Apply for Coventry City Job

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English Football League confirm that full schedule will resume from Tuesday after weekend pause

English Football League confirm that full schedule will resume from Tuesday after weekend pause

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National League to restart after weekend pause, Premier League and EFL yet to make decision

National League to restart after weekend pause, Premier League and EFL yet to make decision

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Can say that Jude Bellingham is one of greatest midfield talents in world, postulates David Alaba

Can say that Jude Bellingham is one of greatest midfield talents in world, postulates David Alaba

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Reports | Cardiff City set to table audacious offers for Gareth Bale and Aaron Ramsey

Reports | Cardiff City set to table audacious offers for Gareth Bale and Aaron Ramsey

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Fulham’s history making Championship title may mean nothing if the disparity issue isn’t solved

Fulham’s history making Championship title may mean nothing if the disparity issue isn’t solved

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If takeover does happen then I want to rebuild Derby County, admits Wayne Rooney

If takeover does happen then I want to rebuild Derby County, admits Wayne Rooney

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Chris Kirchner’s offer to buy Derby County accepted by their administrators

Chris Kirchner’s offer to buy Derby County accepted by their administrators

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Quite fair and factual to say I’m amongst best wingers in world, asserts Arnaut Danjuma

Quite fair and factual to say I’m amongst best wingers in world, asserts Arnaut Danjuma

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Reports | Derby County’s administrators yet to receive formal bid to buy Rams

Reports | Derby County’s administrators yet to receive formal bid to buy Rams

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Know that I can have good management career because of Derby County, proclaims Wayne Rooney

Know that I can have good management career because of Derby County, proclaims Wayne Rooney

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We should have won game against Middlesbrough in normal time, asserts Ralf Rangnick

We should have won game against Middlesbrough in normal time, asserts Ralf Rangnick

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Everton asked me to interview but I turned them down, reveals Wayne Rooney

Everton asked me to interview but I turned them down, reveals Wayne Rooney

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