Sergio Ramos News

Category links
Teams
Germany Football TeamFc BarcelonaManchester UnitedBayern MunichReal MadridSpain Football TeamAustria Football TeamCroatia Football TeamPortugal Football TeamBelgium Football TeamSenegal Football TeamEngland Football TeamArgentina Football TeamFrance Football TeamBrazil Football TeamManchester CityUsa Football TeamAtletico MadridParis Saint GermainTottenham HotspurQatar Football TeamMexico Football TeamAl Nassr FcSl BenficaArsenalInter MiamiReal BetisWolfsburgLiverpool FcJuventusBayer LeverkusenAc MilanNew York City FcUnion BerlinChelseaGetafe FcLos Angeles FcValencia FcAfc AjaxAs RomaCrystal PalaceBrentfordBorussia DortmundWest Ham UnitedSunderlandNewcastle UnitedEvertonCoventry CityNottingham ForestLeeds UnitedBrighton And Hove AlbionAthletic BilbaoNapoliCelticEintracht FrankfurtFlamengoAston VillaGalatasarayTorinoSheffield UnitedWrexhamAfc BournemouthFc GoaFulham FcUefaWales Football TeamSevillaIndia Football TeamVillarrealAtalanta BcBurnleyLeicester CityInter MilanNorwich CityOlympique MarseilleRb LeipzigRcd MallorcaQueens Park RangersFenerbahceSouthamptonPoland Football TeamNew York Red BullsSporting CpDerby CountyAs MonacoColombia Football TeamMumbai City FcChurchill BrothersBologna FcMiddlesbroughCelta VigoReal SociedadGirona FcWolverhampton WanderersParma CalcioSassuoloDeportivo AlavesShillong LajongDelhi FcGokulam Kerala FC
Tournaments
Fifa World Cup 2026FIFABundesligaSaudi Pro LeagueBallon DorAfc Champions LeagueLa LigaChampions LeagueDfb PokalMlsMajor League SoccerSpanish Super CupEnglish Premier LeagueSerie AEFL ChampionshipUefa Nations LeagueWorld CupFa CupGerman CupCarabao CupFifa Club World CupEuropa LeagueCopa AmericaI LeagueCopa Del ReyUefa EuroSuper CupLigue 12022 Fifa World Cup QualifiersEnglish Football League CupChampionshipUefa Europa League2022 Fifa World CupUefa Super CupBangladesh Premier LeagueScottish PremiershipCoppa ItaliaIndian Super LeagueIndian Womens LeagueSpanish LeagueNewells CupWomens Super LeagueNational LeagueLeague OneEFL СhampionshipSouth American World Cup 2026 QualifiersNations LeagueEredivisieEuropa Conference LeagueDurand CupSaff ChampionshipIntercontinental CupAfc Asian CupHero Super Cup 2023Isl 2022 232022 World CupFifa U 17 Womens World CupSantosh TrophyCommunity ShieldLeague TwoDurand Cup 2022Liga Nos2022 World Cup QualifiersWorld Cup 2002Isl 2021 22Fantasy Premier LeagueI League 2021 22Austrian BundesligaFifa World Cup 2022Africa Cup Of NationsEuropean Super League2022 Afc Womens Asian CupSuper LeagueAfc Womens Asian Cup2022 Afc U 23 Asian CupU 23 Afc Asian Cup2021 Saff CupWorld Cup 2018International FriendliesIsl 2020 212021 Durand CupPremier Futsal LeagueIsl 2021Super LigOlympicsTokyo Olympics 2020Fifa World Cup 20182021 Tokyo Olympics2020 OlympicsSerie BEuro 2016Ligue 2Copa Libertadores2021 Afc Champions LeagueAsian Games2019 Asian CupFifa Under 17 World CupSegunda DivisionSaff 2018Coupe De La Ligue
Players
Julian NagelsmannJurgen KloppMarcus RashfordKylian MbappeRobert LewandowskiCristiano RonaldoRomelu LukakuHarry KaneLionel MessiErling HaalandGabriel MartinelliCasemiroKai HavertzNeymarCarlo AncelottiJesse MarschEnzo MarescaJulian AlvarezAlexander IsakViktor GyokeresSunil ChhetriPeleKevin De BruyneLuka ModricDavor SukerAl HilalRaphinhaMarc CucurellaBhaichung BhutiaMartin OdegaardJose MourinhoOusmane DembeleThomas MullerPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroLautaro MartinezHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeFerran TorresMichael OwenMauricio PochettinoMohamed SalahFlorentino PerezAnthony GordonVinicius JuniorDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyThomas TuchelPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniGianluigi DonnarumaRonald KoemanPedriLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioJude BellinghamKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosBukayo SakaKarim AdeyemiDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank LampardBernardo SilvaAdrien RabiotMassimiliano AllegriJadon SanchoBruno FernandesHarry MaguireIdrissa Gana GueyeThibaut Courtois
Teams
Tournaments
Players
Sergio Ramos Eyes Cristiano Reunion at Club World Cup with Monterrey

Sergio Ramos Eyes Cristiano Reunion at Club World Cup with Monterrey

  • news
  • football
Inter Miami’s Lionel Messi Reveals His Biggest On-Field Challenge

Inter Miami’s Lionel Messi Reveals His Biggest On-Field Challenge

  • news
  • football
Newcastle United Eye Sensational Deal for 4-Time Champions League Winner

Newcastle United Eye Sensational Deal for 4-Time Champions League Winner

  • news
  • football
Romano Reveals the Latest on Ramos' Potential Return to Real Madrid

Romano Reveals the Latest on Ramos' Potential Return to Real Madrid

  • news
  • football
We never spoke with Zinedine Zidane directly or indirectly, insists Nasser Al-Khelaifi

We never spoke with Zinedine Zidane directly or indirectly, insists Nasser Al-Khelaifi

  • news
  • football
Feels like every week I'm fired but need time at PSG, admits Mauricio Pochettino

Feels like every week I'm fired but need time at PSG, admits Mauricio Pochettino

  • news
  • football
Winning Champions League would make this best season of my career, admits Carlo Ancelotti

Winning Champions League would make this best season of my career, admits Carlo Ancelotti

  • news
  • football
I’m in the prime of my career and eager to show the club my best, claims Sergio Ramos

I’m in the prime of my career and eager to show the club my best, claims Sergio Ramos

  • news
  • football
What we imagined of Sergio Ramos at our club hasn't happened, admits Leonardo

What we imagined of Sergio Ramos at our club hasn't happened, admits Leonardo

  • news
  • football
Was hard at beginning but now I feel little better, reveals Sergio Ramos

Was hard at beginning but now I feel little better, reveals Sergio Ramos

  • news
  • football
I hope Lionel Messi wins the Ballon d'Or, says Sergio Ramos

I hope Lionel Messi wins the Ballon d'Or, says Sergio Ramos

  • news
  • football
Sergio Ramos is not planning to retire or break his contract, proclaims Rene Ramos

Sergio Ramos is not planning to retire or break his contract, proclaims Rene Ramos

  • news
  • football
Paris Saint-Germain leave Lionel Messi out of Champions League squad due to injuries

Paris Saint-Germain leave Lionel Messi out of Champions League squad due to injuries

  • news
  • football
We hope Sergio Ramos is available soon, reveals Mauricio Pochettino

We hope Sergio Ramos is available soon, reveals Mauricio Pochettino

  • news
  • football
Have nothing against Sergio Ramos but PSG could have done something for me, admits Thiago Silva

Have nothing against Sergio Ramos but PSG could have done something for me, admits Thiago Silva

  • news
  • football
Received other offers but Real Madrid was my only option for me, claims David Alaba

Received other offers but Real Madrid was my only option for me, claims David Alaba

  • news
  • football
Paris Saint Germain are very close to winning Champions League, asserts Sergio Ramos

Paris Saint Germain are very close to winning Champions League, asserts Sergio Ramos

  • news
  • football
Reports | Sergio Ramos rejected interest from Premier League for Paris Saint Germain move

Reports | Sergio Ramos rejected interest from Premier League for Paris Saint Germain move

  • news
  • football
Paris Saint-Germain confirm the signing of Sergio Ramos

Paris Saint-Germain confirm the signing of Sergio Ramos

  • news
  • football
Reports | Arsenal keen on Sergio Ramos move despite Paris Saint-Germain interest

Reports | Arsenal keen on Sergio Ramos move despite Paris Saint-Germain interest

  • news
  • football
Reports | Sergio Ramos evaluating approaches from Manchester City, PSG and Bayern Munich

Reports | Sergio Ramos evaluating approaches from Manchester City, PSG and Bayern Munich

  • news
  • football
Never wanted to leave Real Madrid but they pulled contract offer, proclaims Sergio Ramos

Never wanted to leave Real Madrid but they pulled contract offer, proclaims Sergio Ramos

  • news
  • football
Sergio Ramos is leader but Spain need players who can give 120% when needed, admits Luis Garcia

Sergio Ramos is leader but Spain need players who can give 120% when needed, admits Luis Garcia

  • news
  • football
Reports | Manchester City looking to offer Real Madrid’s Sergio Ramos two year contract

Reports | Manchester City looking to offer Real Madrid’s Sergio Ramos two year contract

  • news
  • football
Sergio Ramos dropped from Spain’s 24 man Euro 2020 squad with Aymeric Laporte included

Sergio Ramos dropped from Spain’s 24 man Euro 2020 squad with Aymeric Laporte included

  • news
  • football
Raphael Varane ruled out of Real Madrid’s Champions League semi-final after untimely injury

Raphael Varane ruled out of Real Madrid’s Champions League semi-final after untimely injury

  • news
  • football
We have four games left and Real Madrid will fight until end, asserts Zinedine Zidane

We have four games left and Real Madrid will fight until end, asserts Zinedine Zidane

  • news
  • football