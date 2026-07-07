Squads Durham vs Glamorgan List a One-Day Cup 29.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ackermann Colin
all rounder
Bevan Thomas
batsman
Aldridge Kasey
all rounder
Bevan Tom
no information yet
Bailey Archie
no information yet
Byrom Eddie
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Carlson Kiran
batsman
Boland Scott
bowler
Cooke Chris
wicket keeper
Borthwick Scott
all rounder
Crane Mason
bowler
Bowman Robbie
no information yet
Douthwaite Daniel
all rounder
Burnham Jack
batsman
Franco Romano
no information yet
Bushnell Jonathan James
batsman
Friend Harry Lucas Aubrey
no information yet
Carse Brydon
bowler
Gorvin Andrew William
all rounder
Clark Graham
batsman
Hameed Azeem
no information yet
Conners Sam
bowler
Hamza Mir
bowler
Coughlin Paul
all rounder
Harris James
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Horton Alex
wicket keeper
Foulkes Zak
batsman
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Gay Emilio
batsman
Ingram Colin
batsman
Gibson Oliver James
bowler
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Glover Brandon
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Hogg Daniel Maxwell
bowler
Labuschagne Marnus
batsman
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Leonard Ned
all rounder
Leede Bas de
all rounder
Lewis Rhodri J
all rounder
Lees Alex
batsman
McIlroy Jamie
bowler
Lewis Jon
bowler
Morgan Owen
all rounder
Mackintosh Tom
batsman
Morris Ben
bowler
Nicholls Callum Rhys
no information yet
McKinney Ben Stewart
batsman
Northeast Sam
batsman
Minto James
no information yet
Norton Tom
no information yet
Mustard Haydon Samuel
no information yet
Pearce Sam
all rounder
Parkinson Callum
bowler
Phillips Tegid Daniel
bowler
Parnell Wayne
bowler
Podmore Harry
bowler
Patel Ajaz
bowler
Rayner Ollie
all rounder
Potts Matty
bowler
Reingold Steven Jack
bowler
Pretorius Migael
bowler
Root Billy
batsman
Raine Ben
all rounder
Sisodiya Prem
bowler
Rhodes Will
all rounder
Smale William
wicket keeper
Robinson Luke
no information yet
Smith Ruaidhri
bowler
Robinson Luke Stephen
bowler
Sole Chris
bowler
Robinson Oliver
wicket keeper
Swepson Mitch
bowler
Siddle Peter
bowler
Tribe Asa Mark
batsman
Sowter Nathan
bowler
van der Gugten Tim
bowler
Stokes Ben
all rounder
Vermaak Tom
no information yet
Stubbs Tristan
batsman
Wasim Imad
all rounder
Toole Raymond
bowler
Weighell James
all rounder
Wagner Neil
bowler
Wright Jude
no information yet
Wood Mark
bowler
Zain ul Hasan
bowler
Match has not started yet