Squads Durham vs Glamorgan List a One-Day Cup 29.07.2026

List a

DUR
DUR
GLA
GLA

Playing

DUR
DUR
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Ackermann Colin

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

Bevan Tom

no information yet

Bailey Archie

no information yet

Bedingham David

wicket keeper

Cooke Chris

wicket keeper

Borthwick Scott

all rounder

Bowman Robbie

no information yet

Franco Romano

no information yet

Friend Harry Lucas Aubrey

no information yet

Hameed Azeem

no information yet

Hamza Mir

bowler

Coughlin Paul

all rounder

Harris James

all rounder

Horton Alex

wicket keeper

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Gay Emilio

batsman

Kerr Hayden

all rounder

Leonard Ned

all rounder

Leede Bas de

all rounder

Lewis Rhodri J

all rounder

Lees Alex

batsman

Lewis Jon

bowler

Morgan Owen

all rounder

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Minto James

no information yet

Norton Tom

no information yet

Mustard Haydon Samuel

no information yet

Pearce Sam

all rounder

Rayner Ollie

all rounder

Root Billy

batsman

Raine Ben

all rounder

Rhodes Will

all rounder

Smale William

wicket keeper

Robinson Luke

no information yet

Robinson Oliver

wicket keeper

Stokes Ben

all rounder

Vermaak Tom

no information yet

Wasim Imad

all rounder

Weighell James

all rounder

Wright Jude

no information yet

Wood Mark

bowler

Bench

DUR
DUR
GLA
GLA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet