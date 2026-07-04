Follow us
Munoz-Mills, Christian
Spain
Ali, Yasir
Syed, Shafat Ali
Pakistan
Rumistrzewicz, Charlie
Calle, Daniel Doyle
Burns, Lorne Patrick
Butt, Ghulam Abbas
Finland
Masud, Bilal
Estonia
Mohammad, Aslam
Greece
Katechis, Nikolaos
Vasilakis, Spyridon
Singh, Taranjit
Cyprus
Sadun, Chamal
Pathirana, Nalin
Mazumder, Roman
Austin, Scott
Dianish, Rockey
Malta
Patankar, Darshit
George, Basil
Rashmika, Vidusha
Thakur, Gopal
Singh, Jaspal
Shah, Hamid
Denmark
Ahmad, Toqeer
Karimi, Eshan
Mahmood, Abdullah
Laegsgaard, Nicolaj
Hald, Oliver
Khan, Zeeshan
Sudarsanan, Chanjal
Nightingale, Oliver
Guernsey
Stokes, Matthew
Nightingale, Thomas William
Paul, Aditya Savio
Gheewala, Pranay
Ali, Rahat
Czechia
Ahmed, Naveed
Afridi, Riaz
Galanis, Georgios Charalampos
Chaudhary, Shubhranshu
Mishra, Prakash
Bulgaria
Singh, Gagandeep
Nikolov, Dimo Krasimirov
Arora, Bikram
Mughal, Fanyan Majeed
Shahi, Arjun
Deol, Preetaj
Raiz, Kamal
Gunasekara, Mangala
Sri Lanka
Davizi, Sabawoon
Ahmad, Saif
Thanikaithasan, Shangeev
Anand, Surya
Arjunan, Akhil
Sher, Amjad
Rasheed, Atif
O'Brien, Jordan
Tambe, Mahesh
Mohammad, Raaz
Padhaal, Vanraaj
Aslam, Saran
Zeb, Shakeel
Nellancheri, Faheem
Garhwal, Parveen Kumar
Rehman, Muhammad Ziaur
Bhuiyan, Sazib
Tyagi, Neeraj
Tomar, Ritik
Vandrasi, Muralidhara Sai
Chughtai, Zeerak
Yousuf, Huzaif
Hussain, Firas
Zaroo, Isa
Rasool, Ali
Ireland
Rasool, Omar
Mehmi, Amarpreet Singh
Khan, Sinan
Ashraf, Zubair
Ali, Muaaz
Gasteratos, Andreas
Gooch, Steffan
Mathew, Eldhose
India
Shaju, Justin
Steyn, Dylan
Singh, Divyendra
Farhad, Abul
Grover, Sahil
Worndl, Martin
Bharaj, Taranjit
Salonen, Nicholas
Ferbrache, Ben
Martel, Adam
Damarell, Isaac
Butler, Josh
Bichard, Luke Thomas
Bradley, Martin Dale
Mullen, Dane
Bogdanos, Christodoulos
Fitchet, Benjamin Ian
Masood, Ali
Vaik, Marko
Vislapuu, Kalle
Robson, David
Khan, Habib
Amjad, Arslan
Hook, Stuart
Chauhan, Sahil
Sekaran, Rudesh
Khan, Shayan
Scamans, Jonathan
Dandapani, Hariharan
Forshaw, Charlie
Johnson, Harry
Clapham, Oliver
Khanduri, Vimal
Chialoufas, James Michael
Burdekin, Scott
Siriwardena, Roshan
Mahesh, Buddika
Afridi, Sajid Khan
Shadab, Samader
Ali, Raza
Tahir, Muhammad
Ahmadhel, Agagyul
Gogev, Milen
Dowling, Anthony
Duff, Oscar
Raja, Danyal
Singh, Jaswinder
Khan, Delawar
Turner, Torr
Iqbal, Raja Adeel
Mohammad, Atif
Dar, Hamza
Ihsan, Mohammad
Hughes-Pinan, Sebastian
Soler, Alec Davidson
Ali, Hassan
Yasin, Mohammad
Kuchey, Ekhpelwak