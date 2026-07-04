T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C Cricket Tournament Players

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T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C

Munoz-Mills, Christian

Spain

Ali, Yasir

Spain

Syed, Shafat Ali

Pakistan

Rumistrzewicz, Charlie

Spain

Calle, Daniel Doyle

Spain

Burns, Lorne Patrick

Spain

Butt, Ghulam Abbas

Finland

Masud, Bilal

Estonia

Mohammad, Aslam

Greece

Katechis, Nikolaos

Vasilakis, Spyridon

Singh, Taranjit

Cyprus

Sadun, Chamal

Cyprus

Pathirana, Nalin

Cyprus

Mazumder, Roman

Cyprus

Austin, Scott

Cyprus

Dianish, Rockey

Malta

Patankar, Darshit

Malta

George, Basil

Malta

Rashmika, Vidusha

Malta

Thakur, Gopal

Malta

Singh, Jaspal

Malta

Shah, Hamid

Denmark

Ahmad, Toqeer

Denmark

Karimi, Eshan

Denmark

Mahmood, Abdullah

Denmark

Laegsgaard, Nicolaj

Denmark

Hald, Oliver

Denmark

Khan, Zeeshan

Malta

Sudarsanan, Chanjal

Malta

Nightingale, Oliver

Guernsey

Stokes, Matthew

Guernsey

Nightingale, Thomas William

Guernsey

Paul, Aditya Savio

Estonia

Gheewala, Pranay

Estonia

Ali, Rahat

Czechia

Ahmed, Naveed

Czechia

Afridi, Riaz

Czechia

Galanis, Georgios Charalampos

Chaudhary, Shubhranshu

Czechia

Mishra, Prakash

Bulgaria

Singh, Gagandeep

Bulgaria

Nikolov, Dimo Krasimirov

Bulgaria

Arora, Bikram

Malta

Mughal, Fanyan Majeed

Malta

Shahi, Arjun

Cyprus

Deol, Preetaj

Cyprus

Raiz, Kamal

Cyprus

Gunasekara, Mangala

Sri Lanka

Davizi, Sabawoon

Czechia

Ahmad, Saif

Denmark

Thanikaithasan, Shangeev

Denmark

Anand, Surya

Denmark

Arjunan, Akhil

Finland

Sher, Amjad

Finland

Rasheed, Atif

Finland

O'Brien, Jordan

Finland

Tambe, Mahesh

Finland

Mohammad, Raaz

Finland

Padhaal, Vanraaj

Finland

Aslam, Saran

Denmark

Zeb, Shakeel

Denmark

Nellancheri, Faheem

Finland

Garhwal, Parveen Kumar

Finland

Rehman, Muhammad Ziaur

Finland

Bhuiyan, Sazib

Czechia

Tyagi, Neeraj

Czechia

Tomar, Ritik

Czechia

Vandrasi, Muralidhara Sai

Czechia

Chughtai, Zeerak

Bulgaria

Yousuf, Huzaif

Bulgaria

Hussain, Firas

Bulgaria

Zaroo, Isa

Bulgaria

Rasool, Ali

Ireland

Rasool, Omar

Bulgaria

Mehmi, Amarpreet Singh

Khan, Sinan

Greece

Ashraf, Zubair

Ali, Muaaz

Greece

Gasteratos, Andreas

Gooch, Steffan

Estonia

Mathew, Eldhose

India

Shaju, Justin

Malta

Steyn, Dylan

Czechia

Singh, Divyendra

Czechia

Farhad, Abul

Czechia

Grover, Sahil

Czechia

Worndl, Martin

Czechia

Bharaj, Taranjit

Denmark

Salonen, Nicholas

Finland

Ferbrache, Ben

Guernsey

Martel, Adam

Guernsey

Damarell, Isaac

Guernsey

Butler, Josh

Guernsey

Bichard, Luke Thomas

Guernsey

Bradley, Martin Dale

Guernsey

Mullen, Dane

Guernsey

Bogdanos, Christodoulos

Greece

Fitchet, Benjamin Ian

Guernsey

Masood, Ali

Estonia

Vaik, Marko

Estonia

Vislapuu, Kalle

Estonia

Robson, David

Estonia

Khan, Habib

Estonia

Amjad, Arslan

Estonia

Hook, Stuart

Estonia

Chauhan, Sahil

Estonia

Sekaran, Rudesh

Estonia

Khan, Shayan

Pakistan

Scamans, Jonathan

Finland

Dandapani, Hariharan

Finland

Forshaw, Charlie

Guernsey

Johnson, Harry

Guernsey

Clapham, Oliver

Guernsey

Khanduri, Vimal

Cyprus

Chialoufas, James Michael

Cyprus

Burdekin, Scott

Cyprus

Siriwardena, Roshan

Cyprus

Mahesh, Buddika

Cyprus

Afridi, Sajid Khan

Greece

Shadab, Samader

Greece

Ali, Raza

Greece

Tahir, Muhammad

Greece

Ahmadhel, Agagyul

Bulgaria

Gogev, Milen

Bulgaria

Dowling, Anthony

Bulgaria

Duff, Oscar

Bulgaria

Raja, Danyal

Bulgaria

Singh, Jaswinder

Malta

Khan, Delawar

Denmark

Turner, Torr

Denmark

Iqbal, Raja Adeel

Spain

Mohammad, Atif

Spain

Dar, Hamza

Spain

Ihsan, Mohammad

Spain

Hughes-Pinan, Sebastian

Spain

Soler, Alec Davidson

Spain

Ali, Hassan

Yasin, Mohammad

Kuchey, Ekhpelwak