Andre Russell News

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Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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How Andre Russell Proved His Loyalty Just Like Kieron Pollard

How Andre Russell Proved His Loyalty Just Like Kieron Pollard

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Will CSK Target These 5 Players in the IPL Auction This Year?

Will CSK Target These 5 Players in the IPL Auction This Year?

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IPL Retentions Preview | Kolkata Knight Riders will have key decisions to make with big money

IPL Retentions Preview | Kolkata Knight Riders will have key decisions to make with big money

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Has Darren Sammy Called Out the WI Players’ T20 League Addiction?

Has Darren Sammy Called Out the WI Players’ T20 League Addiction?

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Watch, CPL | Twitter reacts as Quentin Sampson falls prey to Trinbago Knight Riders' Test match strategy

Watch, CPL | Twitter reacts as Quentin Sampson falls prey to Trinbago Knight Riders' Test match strategy

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CPL, WATCH | Andre Russell shocked as Tabraiz Shamsi knocks him over with beauty

CPL, WATCH | Andre Russell shocked as Tabraiz Shamsi knocks him over with beauty

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WI vs AUS | No dream farewell for Russell as destructive Inglis earns Australia 2-0 lead

WI vs AUS | No dream farewell for Russell as destructive Inglis earns Australia 2-0 lead

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Andre Russell set to retire from international cricket

Andre Russell set to retire from international cricket

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AI Simulation, LAKR vs SF | LAKR end horrific campaign on winning note against San Francisco Unicorns

AI Simulation, LAKR vs SF | LAKR end horrific campaign on winning note against San Francisco Unicorns

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Watch, MLC | Andre Russell entertains the crowd with bout of rugby with Nicholas Pooran

Watch, MLC | Andre Russell entertains the crowd with bout of rugby with Nicholas Pooran

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Watch, MLC | Kieron Pollard reprises MS Dhoni in epic bromance moment with Andre Russell

Watch, MLC | Kieron Pollard reprises MS Dhoni in epic bromance moment with Andre Russell

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IPL | Russell explodes, Rana holds nerve as KKR survive Parag’s scare in last-over thriller

IPL | Russell explodes, Rana holds nerve as KKR survive Parag’s scare in last-over thriller

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IPL | Twitter stares in disbelief as ‘Angry’ Russell demolishes Theekshana with hat-trick of sixes

IPL | Twitter stares in disbelief as ‘Angry’ Russell demolishes Theekshana with hat-trick of sixes

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DC vs KKR | Twitter erupts as Karun Nair gifts birthday boy Russell a four as Rahul facepalms

DC vs KKR | Twitter erupts as Karun Nair gifts birthday boy Russell a four as Rahul facepalms

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‌MI vs KKR | Twitter reacts to Russell nodding head after Suryakumar escapes mistimed supla with top-edge

‌MI vs KKR | Twitter reacts to Russell nodding head after Suryakumar escapes mistimed supla with top-edge

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‌SL vs WI | CPL emerging names earn maiden call-up as Windies Big Four opts out for Sri Lanka series

‌SL vs WI | CPL emerging names earn maiden call-up as Windies Big Four opts out for Sri Lanka series

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‌Russell and Holder rested as West Indies name T20I squad against South Africa 

‌Russell and Holder rested as West Indies name T20I squad against South Africa 

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Men’s Hundred | Twitter reacts as Russell muscles the leg spinner out of Rashid with a colossal 107-meter six

Men’s Hundred | Twitter reacts as Russell muscles the leg spinner out of Rashid with a colossal 107-meter six

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WATCH | Shakib Al Hasan goes speechless as Russell smashes 107-meter six off Haris Rauf

WATCH | Shakib Al Hasan goes speechless as Russell smashes 107-meter six off Haris Rauf

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‌WI vs USA | Twitter reacts to bowling brilliance set up Hope blitzkrieg to pepper USA with NRR surge

‌WI vs USA | Twitter reacts to bowling brilliance set up Hope blitzkrieg to pepper USA with NRR surge

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WI vs NZ | Twitter applauds Trent Boult's meticulously crafted off-cutter outwitting dangerous Russell

WI vs NZ | Twitter applauds Trent Boult's meticulously crafted off-cutter outwitting dangerous Russell

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WI vs PNG | King-Chase power cruises West Indies to victory over Papua New Guinea at Guyana

WI vs PNG | King-Chase power cruises West Indies to victory over Papua New Guinea at Guyana

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KKR vs SRH | Russell’s class blended with Venky-Gurbaz domination silences Sunrisers as KKR crowned IPL 2024 champions

KKR vs SRH | Russell’s class blended with Venky-Gurbaz domination silences Sunrisers as KKR crowned IPL 2024 champions

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KKR vs MI | Twitter reacts to Knight Riders’ clinical bowling beating Mumbai and storming to the playoffs

KKR vs MI | Twitter reacts to Knight Riders’ clinical bowling beating Mumbai and storming to the playoffs

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IPL 2024 | Twitter reacts to Caribbean stars dwarfing Super Giants to solidify KKR's playoff berth

IPL 2024 | Twitter reacts to Caribbean stars dwarfing Super Giants to solidify KKR's playoff berth

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MI vs KKR | Twitter reacts to livid Russell departing for cheap after being sold down the river by Venkatesh

MI vs KKR | Twitter reacts to livid Russell departing for cheap after being sold down the river by Venkatesh

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IPL 2024 | Twitter reacts to agitated Gambhir arguing with match referee over controversial dead ball

IPL 2024 | Twitter reacts to agitated Gambhir arguing with match referee over controversial dead ball

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