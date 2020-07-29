Colin Ingram News

Category links
Teams
Derbyshire Cricket TeamLancashirePakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Vaibhav SuryavanshiVirat KohliLiam LivingstoneShadab KhanPrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
Teams
Tournaments
Players
DC vs RR | Meme Report - Amit Mishra, Rishabh Pant heroics ensure Rajasthan Royals out of IPL 2019

DC vs RR | Meme Report - Amit Mishra, Rishabh Pant heroics ensure Rajasthan Royals out of IPL 2019

  • news
  • cricket
DC vs RR | Player Ratings: Rishabh Pant, Amit Mishra help Delhi Capitals overhaul Rajasthan Royals challenge

DC vs RR | Player Ratings: Rishabh Pant, Amit Mishra help Delhi Capitals overhaul Rajasthan Royals challenge

  • feature
  • cricket
CSK vs DC | Player Ratings - Shreyas Iyer’s valliant fight in vain as Delhi Capitals lose to Chennai Super Kings by 80 runs

CSK vs DC | Player Ratings - Shreyas Iyer’s valliant fight in vain as Delhi Capitals lose to Chennai Super Kings by 80 runs

  • feature
  • cricket
DC vs RCB | Player Ratings - Shikhar Dhawan, Shreyas Iyer fifties guide Delhi Capitals to 16-run win

DC vs RCB | Player Ratings - Shikhar Dhawan, Shreyas Iyer fifties guide Delhi Capitals to 16-run win

  • feature
  • cricket
RR vs DC | Player Ratings - Shikhar Dhawan, Rishabh Pant star as Delhi Capitals secure their sixth win

RR vs DC | Player Ratings - Shikhar Dhawan, Rishabh Pant star as Delhi Capitals secure their sixth win

  • feature
  • cricket
DC vs KXIP | Player Ratings - Shreyas Iyer, Dhikhar Dawan ensure much-needed win despite Delhi Capital’s late scare

DC vs KXIP | Player Ratings - Shreyas Iyer, Dhikhar Dawan ensure much-needed win despite Delhi Capital’s late scare

  • feature
  • cricket
IPL 2019 | Twitter explodes as Gaylestorm hits Delhi and Colin Ingram makes successful effort to stop it

IPL 2019 | Twitter explodes as Gaylestorm hits Delhi and Colin Ingram makes successful effort to stop it

  • news
  • cricket
IPL 2019 | Twitter goes mental as Colin Ingram robs Shikhar Dhawan his first IPL century

IPL 2019 | Twitter goes mental as Colin Ingram robs Shikhar Dhawan his first IPL century

  • news
  • cricket
IPL 2019 | Delhi Capitals will learn and come back positively from SRH defeat, says Shreyas Iyer

IPL 2019 | Delhi Capitals will learn and come back positively from SRH defeat, says Shreyas Iyer

  • news
  • cricket
DC vs SRH | Player Ratings – Insensible batting leads to Delhi Capitals’ defeat against Sunrisers Hyderabad

DC vs SRH | Player Ratings – Insensible batting leads to Delhi Capitals’ defeat against Sunrisers Hyderabad

  • feature
  • cricket
IPL 2019 | Mohammad Kaif accuses KKR and KXIP of misusing substitution rules

IPL 2019 | Mohammad Kaif accuses KKR and KXIP of misusing substitution rules

  • news
  • cricket
KXIP vs DC | Player Ratings - Shreyas Iyer and Co. bottle up massively as Delhi Capitals lose second game in four matches

KXIP vs DC | Player Ratings - Shreyas Iyer and Co. bottle up massively as Delhi Capitals lose second game in four matches

  • feature
  • cricket
Important to do our home-work and produce a strong performance, says Shreyas Iyer

Important to do our home-work and produce a strong performance, says Shreyas Iyer

  • news
  • cricket
IPL 2019 | Player Ratings - Delhi Capitals players rated and slated from their 37-run win over Mumbai Indians

IPL 2019 | Player Ratings - Delhi Capitals players rated and slated from their 37-run win over Mumbai Indians

  • feature
  • cricket
IPL 2019 | SWOT analysis - Delhi Capitals

IPL 2019 | SWOT analysis - Delhi Capitals

  • feature
  • cricket
IPL 2019 | Indian Premier League performances will impact National team selection, believes Shreyas Iyer

IPL 2019 | Indian Premier League performances will impact National team selection, believes Shreyas Iyer

  • news
  • cricket
VIDEO | BBL’s “bat toss” backfires as bat lands on the side

VIDEO | BBL’s “bat toss” backfires as bat lands on the side

  • news
  • cricket