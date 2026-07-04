ICC ODI World Cup Qualifier, Playoff Cricket Tournament Players

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ICC ODI World Cup Qualifier, Playoff

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Tribe, Asa Mark

Jersey

Perchard, Charles

Jersey

Kirton, Nicholas

Canada

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

du Preez, Michau

Namibia

Davin, Niko

Namibia

Green, Zane

Namibia

Julius, Joshuan

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Ya France, Pikky

Namibia

Birkenstock, Karl Johan

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Ngupita, Mauritius

Namibia

Fouche, Shaun

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Thakur, Sandeep Kumar

Namibia

Van Lingen, Michael

Namibia

Taylor, Steven

USA

Modani, Sushant

USA

Patel, Monank

India

Jones, Aaron

Barbados

Singh, Gajanand

USA

Jahangir, Shayan

Pakistan

Patel, Nisarg

USA

Singh, Jessy

USA

Kenjige, Nosthush

USA

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Greenwood, Nicholas Anthony

Jersey

Amini, Charles

Papua New Guinea

Vala, Asadollah

Papua New Guinea

Pala Ura, Tony

Papua New Guinea

Bau, Sese

Papua New Guinea

Nao, Alei

Papua New Guinea

Vanua, Norman

Papua New Guinea

Morea, Kabua

Papua New Guinea

Aiwati Soper, Chad

Papua New Guinea

Doriga, Kipling

Papua New Guinea

Hiri, Hiri

Papua New Guinea

Toka, Gaudi

Papua New Guinea

Hekure, Riley

Papua New Guinea

Kamea, Semo

Papua New Guinea

Kariko, John

Papua New Guinea

Vare, Hila George Vaieke

Papua New Guinea

Shahzad, Rameez

United Arab Emirates

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Matiullah

MacRae, Neil

Scotland

Hawkins-Kay, Anthony

Jersey

Stevens, Ben

Jersey

Blampied, Dominic

Jersey

Jenner, Jonty

Jersey

Miles, Elliot

Jersey

Dunford, Jake

Jersey

Ward, Benjamin

Jersey

Sumerauer, Julius

Jersey

Carlyon, Harrison

Jersey

Birrell, Daniel

Jersey

Lawrenson, Josh

Jersey

Osinde, Henry

Canada

Gordon, Jeremy

Canada

Wijeratne, Srimantha

Sri Lanka

Dutta, Nikhil

Canada

Bin Zafar, Saad

Canada

Sana, Kaleem

Pakistan

Heyliger, Dillon

Canada

Dhaliwal, Navneet

Canada

Spoors, Matthew

Canada

Thaker, Harsh

Canada

Singh, Ravinder Pal

Canada

Movva, Shreyas

Canada

Singh, Pargat

Canada

Johnson, Aaron

Canada

Khalid, Ammar

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Mukkamalla, Saiteja

USA