Rangers Fc News

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Rangers in Race to Sign Gelhardt Amid Celtic Transfer Controversy

Rangers in Race to Sign Gelhardt Amid Celtic Transfer Controversy

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  • football
Thought everybody who started against Rangers played really well, gushes Jurgen Klopp

Thought everybody who started against Rangers played really well, gushes Jurgen Klopp

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  • football
Will always try to help team by scoring goals or try to help best I can, claims Darwin Nunez

Will always try to help team by scoring goals or try to help best I can, claims Darwin Nunez

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  • football
History beckons Rangers FC and their fans fueled by their fearlessness and their unity

History beckons Rangers FC and their fans fueled by their fearlessness and their unity

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  • football
No update on my future as that’s to be decided at end of season, reveals Aaron Ramsey

No update on my future as that’s to be decided at end of season, reveals Aaron Ramsey

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  • football
Our plan for me has gone well so I can play part in Europa League quarter-final, reveals Aaron Ramsey

Our plan for me has gone well so I can play part in Europa League quarter-final, reveals Aaron Ramsey

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  • football
I can kick on and contribute towards the business end of the season, proclaims Aaron Ramsey

I can kick on and contribute towards the business end of the season, proclaims Aaron Ramsey

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  • football
We are in this competition to win it, asserts Brendan Rodgers

We are in this competition to win it, asserts Brendan Rodgers

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  • football
Last couple of seasons have been difficult at times but that's the past now, admits Aaron Ramsey

Last couple of seasons have been difficult at times but that's the past now, admits Aaron Ramsey

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  • football
Can’t start worrying about what others could do or players they bring in, asserts Ange Postecoglou

Can’t start worrying about what others could do or players they bring in, asserts Ange Postecoglou

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  • football
Steven Gerrard brings forth the promise of a new dawn for Aston Villa

Steven Gerrard brings forth the promise of a new dawn for Aston Villa

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  • football
I think Aston Villa sells itself, reveals Steven Gerrard

I think Aston Villa sells itself, reveals Steven Gerrard

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  • football
Steven Gerrard succeeds Dean Smith as new Aston Villa manager

Steven Gerrard succeeds Dean Smith as new Aston Villa manager

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  • football
Managing Everton will never be possibility as far as I’m concerned, asserts Steven Gerrard

Managing Everton will never be possibility as far as I’m concerned, asserts Steven Gerrard

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UEFA have handed SK Slavia Praha’s Ondrej Kudela ten game ban for racist abuse

UEFA have handed SK Slavia Praha’s Ondrej Kudela ten game ban for racist abuse

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Reports | Premier League wide boycott of social media to be discussed at next meeting

Reports | Premier League wide boycott of social media to be discussed at next meeting

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Slavia Prague’s Ondrej Kudela handed provisional one-game ban for racist abuse

Slavia Prague’s Ondrej Kudela handed provisional one-game ban for racist abuse

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  • football
Hope that Jurgen Klopp stays at Liverpool for a few more years, proclaims Steven Gerrard

Hope that Jurgen Klopp stays at Liverpool for a few more years, proclaims Steven Gerrard

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  • football
Gutted for Frank Lampard but I know he will be back in no time, admits Steve Gerrard

Gutted for Frank Lampard but I know he will be back in no time, admits Steve Gerrard

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2022 AFC Asian Cup announcement has given us extra motivation, claims Bala Devi

2022 AFC Asian Cup announcement has given us extra motivation, claims Bala Devi

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Jurgen Klopp is best manager in the world over Pep Guardiola, proclaims Steven Gerrard

Jurgen Klopp is best manager in the world over Pep Guardiola, proclaims Steven Gerrard

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Celtic handed Scottish Premiership league title after SPFL cut short season

Celtic handed Scottish Premiership league title after SPFL cut short season

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No-brainer for players and directors to defer their wages, proclaims Steven Gerrard

No-brainer for players and directors to defer their wages, proclaims Steven Gerrard

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Looking forward to becoming Frank Lampard's managerial rival, admits Steven Gerrard

Looking forward to becoming Frank Lampard's managerial rival, admits Steven Gerrard

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Waiting to see what Premier League will do about Manchester City, admits Steven Gerrard

Waiting to see what Premier League will do about Manchester City, admits Steven Gerrard

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Rangers sign Indian International Bala Devi

Rangers sign Indian International Bala Devi

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Bengaluru FC set to join hands with Scottish giants Rangers FC

Bengaluru FC set to join hands with Scottish giants Rangers FC

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