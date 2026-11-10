Squads Otago Volts vs Wellington Firebirds List a Ford Trophy 09.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Abbas Muhammad
all rounder
Barnes Warren Dale
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Beaton Tom
batsman
Balaji Lakshmipathy
bowler
Broom Neil
batsman
Bennett Hamish
bowler
Chu Max
wicket keeper
Bhula Jakob
batsman
Clout Tommy
bowler
Birt Travis
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Blundell Tom
wicket keeper
Craig Mark Donald
bowler
Borthwick Scott
all rounder
Cumming Jacob Mark
all rounder
Bracewell Michael
all rounder
Duffy Jacob
bowler
Colson Fraser John
batsman
Duffy Ryan Mitchell
wicket keeper
Conway Devon
wicket keeper
Earle Soper Blair
bowler
Dernbach Jade
bowler
Finnie Joshua Liam
all rounder
Fletcher Andrew
batsman
Foxcroft Dean
all rounder
Fletcher Luke
bowler
Fuller James
all rounder
Gibson James David
all rounder
Georgeson Luke
all rounder
Greenwood Nick
batsman
Gibson Jacob Michael
bowler
Hancock David
batsman
Hawkins Camden Thomas
batsman
Hartshorn James William
batsman
Hodge Brad
batsman
Hicks Shawn
batsman
Hose Adam
batsman
Holder Jason
all rounder
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Hunter Jack Sean
bowler
Johnson Brett Manning
bowler
Johnson Troy Manning
batsman
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Kuggeleijn Scott
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Leonard Adam John
bowler
Kindley Hunter
all rounder
McComb Kieran
bowler
Kitchen Anaru Kyle
all rounder
McLachlan Callum
wicket keeper
Kwant Nick Michael
batsman
McPeake Iain Geoffrey
bowler
Lee Brett
bowler
Milne Adam
bowler
Lockrose Ben
bowler
Neesham James
all rounder
Ma'ara Ave
wicket keeper
Newton Ollie
bowler
McClenaghan Mitchell
bowler
Nofal Malcolm John
all rounder
McKay Jarrod
bowler
Patel Jeetan
bowler
McKenzie Angus
bowler
Pollard Michael
batsman
Muller Travis
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Robinson Tim
batsman
Phillips Dale
batsman
Sears Ben
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Severin Gareth
wicket keeper
Rae Michael
bowler
Snedden Michael Warwick
bowler
Raine Ben
all rounder
Tait Shaun
bowler
Renwick Mitchell
batsman
Tashkoff Jesse
batsman
Rippon Michael
all rounder
Taylor Matthew
batsman
Rodden Bradley
all rounder
van Beek Logan
bowler
Rutherford Hamish
batsman
Vishvaka Devan
batsman
Smith Nathan
bowler
Woakes Chris
all rounder
Tasman-Jones Joshua John
batsman
Woodcock Luke James
bowler
Todd Jamal
all rounder
Viljoen Christoffel
all rounder
Wheeler-Greenall Beckham
batsman
Wilson Brad
batsman
Match has not started yet