Squads Otago Volts vs Wellington Firebirds List a Ford Trophy 09.02.2027

List a

Dunedin

OVO
OVO
WFI
WFI

Playing

OVO
OVO
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Beaton Tom

batsman

Broom Neil

batsman

Chu Max

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Blundell Tom

wicket keeper

Borthwick Scott

all rounder

Duffy Ryan Mitchell

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Foxcroft Dean

all rounder

Fuller James

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

Hodge Brad

batsman

Hose Adam

batsman

Holder Jason

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Kindley Hunter

all rounder

McLachlan Callum

wicket keeper

Lee Brett

bowler

Neesham James

all rounder

Ma'ara Ave

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Sears Ben

bowler

Phillips Glenn

all rounder

Severin Gareth

wicket keeper

Raine Ben

all rounder

Rippon Michael

all rounder

Rodden Bradley

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Todd Jamal

all rounder

Bench

OVO
OVO
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet