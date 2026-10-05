Squads Wellington Firebirds vs Otago Volts List a Ford Trophy 27.10.2026

List a

Wellington

WFI
WFI
OVO
OVO

Playing

WFI
WFI
OVO
OVO
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Beaton Tom

batsman

Broom Neil

batsman

Chu Max

wicket keeper

Blundell Tom

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Borthwick Scott

all rounder

Conway Devon

wicket keeper

Duffy Ryan Mitchell

wicket keeper

Foxcroft Dean

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

Fuller James

all rounder

Hodge Brad

batsman

Holder Jason

all rounder

Hose Adam

batsman

Kindley Hunter

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Lee Brett

bowler

McLachlan Callum

wicket keeper

Ma'ara Ave

wicket keeper

Neesham James

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Raine Ben

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Rippon Michael

all rounder

Sears Ben

bowler

Rodden Bradley

all rounder

Severin Gareth

wicket keeper

Todd Jamal

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Bench

WFI
WFI
OVO
OVO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet