Squads Wellington Firebirds vs Otago Volts List a Ford Trophy 27.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Bacon Matthew Boyce
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Barnes Warren Dale
bowler
Balaji Lakshmipathy
bowler
Beaton Tom
batsman
Bennett Hamish
bowler
Broom Neil
batsman
Bhula Jakob
batsman
Chu Max
wicket keeper
Birt Travis
batsman
Clout Tommy
bowler
Blundell Tom
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Borthwick Scott
all rounder
Craig Mark Donald
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Cumming Jacob Mark
all rounder
Colson Fraser John
batsman
Duffy Jacob
bowler
Conway Devon
wicket keeper
Duffy Ryan Mitchell
wicket keeper
Dernbach Jade
bowler
Earle Soper Blair
bowler
Fletcher Andrew
batsman
Finnie Joshua Liam
all rounder
Fletcher Luke
bowler
Foxcroft Dean
all rounder
Georgeson Luke
all rounder
Fuller James
all rounder
Gibson James David
all rounder
Gibson Jacob Michael
bowler
Greenwood Nick
batsman
Hawkins Camden Thomas
batsman
Hancock David
batsman
Hartshorn James William
batsman
Hicks Shawn
batsman
Hodge Brad
batsman
Holder Jason
all rounder
Hose Adam
batsman
Hunter Jack Sean
bowler
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Johnson Brett Manning
bowler
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Johnson Troy Manning
batsman
Kindley Hunter
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Kitchen Anaru Kyle
all rounder
Kuggeleijn Scott
all rounder
Kwant Nick Michael
batsman
Leonard Adam John
bowler
Lee Brett
bowler
McComb Kieran
bowler
Lockrose Ben
bowler
McLachlan Callum
wicket keeper
Ma'ara Ave
wicket keeper
McPeake Iain Geoffrey
bowler
McClenaghan Mitchell
bowler
Milne Adam
bowler
McKay Jarrod
bowler
Muller Travis
bowler
McKenzie Angus
bowler
Neesham James
all rounder
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Newton Ollie
bowler
Phillips Dale
batsman
Nofal Malcolm John
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Patel Jeetan
bowler
Rae Michael
bowler
Pollard Michael
batsman
Raine Ben
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder
Renwick Mitchell
batsman
Robinson Tim
batsman
Rippon Michael
all rounder
Sears Ben
bowler
Rodden Bradley
all rounder
Severin Gareth
wicket keeper
Rutherford Hamish
batsman
Smith Nathan
bowler
Tasman-Jones Joshua John
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Todd Jamal
all rounder
Tait Shaun
bowler
Viljoen Christoffel
all rounder
Tashkoff Jesse
batsman
Wheeler-Greenall Beckham
batsman
Taylor Matthew
batsman
Wilson Brad
batsman
van Beek Logan
bowler
Vishvaka Devan
batsman
Woakes Chris
all rounder
Woodcock Luke James
bowler
Match has not started yet