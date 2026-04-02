Adam Zampa News

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Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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Major Umpiring Error by Pakistans Third Umpire Steals Spotlight in 1st T20I

Major Umpiring Error by Pakistans Third Umpire Steals Spotlight in 1st T20I

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How Nathan Ellis Became Australia’s Trump Card in the T20I Series

How Nathan Ellis Became Australia’s Trump Card in the T20I Series

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India tour of Australia | Twitter reacts as Australia seal ODI series with clinical win in Adelaide

India tour of Australia | Twitter reacts as Australia seal ODI series with clinical win in Adelaide

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Ashwin Trolls Fake Adam Zampa Trying to Get Indian Players’ Numbers

Ashwin Trolls Fake Adam Zampa Trying to Get Indian Players’ Numbers

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Watch Kane Richardson Recall Virat Kohli’s Best Innings Against Australia

Watch Kane Richardson Recall Virat Kohli’s Best Innings Against Australia

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India tour of Australia | Adam Zampa and Josh Inglis to miss first ODI against India in Perth

India tour of Australia | Adam Zampa and Josh Inglis to miss first ODI against India in Perth

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WATCH, AUS vs PAK | Rizwan’s ‘appeal for everything’ gets its own dose of medicine courtesy of Zampa’s DRS taunt

WATCH, AUS vs PAK | Rizwan’s ‘appeal for everything’ gets its own dose of medicine courtesy of Zampa’s DRS taunt

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Men’s Hundred | Tom Curran’s firepower and Saqib Mahmood’s three-fer secure Oval's second trophy win

Men’s Hundred | Tom Curran’s firepower and Saqib Mahmood’s three-fer secure Oval's second trophy win

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‌Men’s Hundred | Twitter Reacts to Cox and Zampa dwarf the Spirits as Invincibles gain NRR-boosting win

‌Men’s Hundred | Twitter Reacts to Cox and Zampa dwarf the Spirits as Invincibles gain NRR-boosting win

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The Hundred | Defending champions Oval go off the mark as bowling mastery outskilled Birmingham

The Hundred | Defending champions Oval go off the mark as bowling mastery outskilled Birmingham

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AUS vs AFG | Twitter reacts to Gulbadin four-for silences mighty Aussies in historic Afghan win

AUS vs AFG | Twitter reacts to Gulbadin four-for silences mighty Aussies in historic Afghan win

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‌AUS vs BAN | Twitter reacts to Warner-Cummins gallantry rattling Bangladesh in rain-affected encounter

‌AUS vs BAN | Twitter reacts to Warner-Cummins gallantry rattling Bangladesh in rain-affected encounter

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AUS vs SCO | Head- Stoinis' heroics dent Scotland's Super Eight hopes as England claims final laugh

AUS vs SCO | Head- Stoinis' heroics dent Scotland's Super Eight hopes as England claims final laugh

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AUS vs ENG | Twitter reacts as Australia delivered a clinical performance outclassing England in Barbados

AUS vs ENG | Twitter reacts as Australia delivered a clinical performance outclassing England in Barbados

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AUS vs WI | Twitter reacts to awestruck Zampa after Powell flexes muscles in display of sheer brutality

AUS vs WI | Twitter reacts to awestruck Zampa after Powell flexes muscles in display of sheer brutality

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ENG vs AUS | Twitter goes gaga as Australia boost semi-finals bid with 33-run win over England

ENG vs AUS | Twitter goes gaga as Australia boost semi-finals bid with 33-run win over England

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IND VS AUS | Twitter laughs as umpire gets floored seeing the angel of death in Ishan Kishan's ferocious shot

IND VS AUS | Twitter laughs as umpire gets floored seeing the angel of death in Ishan Kishan's ferocious shot

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IPL 2023, CSK vs RR | Twitter praises Dhoni special as he sends Zampa back to pavilion with backhand flick

IPL 2023, CSK vs RR | Twitter praises Dhoni special as he sends Zampa back to pavilion with backhand flick

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IND vs AUS | Was really excited to potentially be on India tour, reveals disappointed Adam Zampa

IND vs AUS | Was really excited to potentially be on India tour, reveals disappointed Adam Zampa

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BBL | Twitter reacts to rare double review on penultimate ball leading to shambolic third umpire decision

BBL | Twitter reacts to rare double review on penultimate ball leading to shambolic third umpire decision

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BBL 2022-23 | Twitter reacts as Adama Zampa's boldness turns into embarrassment with rare reversal of 'Mankad'

BBL 2022-23 | Twitter reacts as Adama Zampa's boldness turns into embarrassment with rare reversal of 'Mankad'

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AUS vs ENG, 2nd ODI | Who said what ft. Josh Hazlewood, Mitchell Starc

AUS vs ENG, 2nd ODI | Who said what ft. Josh Hazlewood, Mitchell Starc

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AUS vs ENG | Twitter reacts to Australia’s series-clinching 72-run win over arch-rivals England

AUS vs ENG | Twitter reacts to Australia’s series-clinching 72-run win over arch-rivals England

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AUS vs ENG | Twitter Reacts to Australia cruising past England by 5 wickets while indulging in hilarious interaction with fans

AUS vs ENG | Twitter Reacts to Australia cruising past England by 5 wickets while indulging in hilarious interaction with fans

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T20 World Cup 2022 | Australia are ready to bury all their rivals Down Under

T20 World Cup 2022 | Australia are ready to bury all their rivals Down Under

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AUS vs SL | Australia announce multi-format squad for Sri Lanka tour, Pat Cummins rested from T20Is

AUS vs SL | Australia announce multi-format squad for Sri Lanka tour, Pat Cummins rested from T20Is

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BBL 2021-22 | Glenn Maxwell tests positive for Covid-19 amidst virus crisis in the tournament

BBL 2021-22 | Glenn Maxwell tests positive for Covid-19 amidst virus crisis in the tournament

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