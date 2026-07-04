T20 World Cup Asia Qualifier Regional Final Cricket Tournament Players

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T20 World Cup Asia Qualifier Regional Final

Kami, Sompal

Nepal

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Khan, Nizakat

Hong Kong, China

Khan, Ehsan

Hong Kong, China

Rath, Anshy

Hong Kong, China

Hayat, Babar

Hong Kong, China

Ghazanfar, Mohammad

Hong Kong, China

Khan, Aizaz

Hong Kong, China

Murtaza, Yasim

Hong Kong, China

Ali, Zeeshan

Hong Kong, China

Rana, Nasrulla

Hong Kong, China

Faiz, Ahmed

Malaysia

Idrus, Syazrul

Malaysia

Muniandy, Sharvin

Malaysia

Singh, Virandeep

Malaysia

Aziz, Syed

Malaysia

Sham, Fitri

Malaysia

Zulkifle, Zubaidi

Malaysia

Unni, Suresh Vijay

Malaysia

Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim

Malaysia

Khan, Bilal

Oman

Sandaruwan, Ravija

Sri Lanka

Bhavsar, Meet

Kuwait

Gani, Usman

Kuwait

Monib, Sayed

Kuwait

Patel, Yasin Ishak

Kuwait

M, Mohammed Shafeeq

Kuwait

Khan, Shiraz

Kuwait

Tahir, Bilal

Kuwait

Ahmed, Sohail

Pakistan

Dawood, Ali

Pakistan

Mehr, Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan

Bahrain

Ali, Sarfaraz

Veerapathiran, Sathaiya

Bahrain

Anwar, Imran Javed

Bahrain

Kumar, Sachin

Butt, Muhammad Rizwan

Bahrain

Nasir, Ahmer Bin

Bahrain

Chaudhry, Aryaveer

Singapore

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Hayat, Khizar

Malaysia

Shukla, Ayush

Hong Kong, China

Dutta, Aritra

Singapore

Rangarajan, Rohan

Singapore

Singh, Manpreet

Singapore

Chandramohan, Surendan

Singapore

Kaul, Amartya

Sri Lanka

Puri, Akshay Roopak

Singapore

Ramesh, Kalimuthu

Singapore

Omaidurai, Thilipan

Singapore

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Aslam, Mohommed

Sri Lanka

Anto, Clinto

Kuwait

Nadeem, Mohammad

Oman

Butt, Fayyaz

Oman

Maqsood, Zeeshan

Oman

Ilyas, Aqib

Oman

Khushi, Muhammad Naseem

Oman

Kaleemullah

Oman

Khan, Shoaib

Oman

Abbasi, Abdul Majid

Bahrain

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Keswani, Nilansh

Shah, Khalid

Singh, Pavandeep

Malaysia

Hafizs, Ainool

Malaysia

Bhurtel, Kushal

Nepal

Kumar, Parvinder

Kuwait

Toor, Umar

Ali, Imran

Bahrain

Khan, Mehran

Oman

Ahmad, Shakeel

Oman

Bohara, Abinash

Nepal

Yadav, Bibek Kumar

Nepal

Paraam, Anish

Singapore

Krishna, Anantha

Singapore

Prakash, Janka

Singapore

Ahmed, Mirza

Kuwait

Lathif, Nimish

Kuwait

Butt, Haider Ali

Bahrain

Coetzee, Martin

South Africa

Prajapati, Kashyap Harishbhai

Oman

Athavale, Pratik

Oman

Khan, Ayaan

Spain

Haider, Rizwan

Malaysia

Sheeli, Diju

Kuwait

Mohammad, Arshad

Hong Kong, China

Menon, Aaryan Russell

Singapore

Bharadwaj, Harsha

Singapore