U19 World Cup Cricket Tournament Players

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U19 World Cup

Jha, Gulshan

Nepal

Khan, Usman

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Nayak, Maanav Sameer

USA

McCullough, Carson

Ireland

Shungu, Mashford

Zimbabwe

Islam, Ariful

Bangladesh

Galib, Asadullah

Bangladesh

Gupta, Durgesh

Nepal

Bohara, Deepak

Nepal

Bhandari, Subash

Nepal

Dumre, Deepak

Nepal

Kumal, Arjun

Nepal

Kandel, Dipesh

Nepal

Khanal, Dev

Nepal

Rangu Thapa Magar, Uttam

Nepal

Ahmad, Khalil

Afghanistan

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Taniwal, Khalid

Afghanistan

Rabby, Mahfuzur Rahman

Bangladesh

Alam, Jishan

Bangladesh

Doullah Borson, Md. Rohanat

Bangladesh

Uzzaman, Md. Rafi

Bangladesh

Rahman Shibli, Md Ashiqur

Bangladesh

Emon, Md. lqbal Hossain

Bangladesh

Mridha, Maruf

Bangladesh

James, Md. Shihab

Bangladesh

Siddik, Adil Bin

Bangladesh

Sddiquee, Wasi

Bangladesh

Md. Rizwan, Chowdhury

Bangladesh

Amin, Ahrar

Bangladesh

Shahria-Al-Amin, Md

Bangladesh

James, Juan

South Africa

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Ranatunga, Duvindu

Sri Lanka

Kapurubandara, Hirun

Sri Lanka

Kalupahana, Dinura

Sri Lanka

Kumara, Vishwa

Sri Lanka

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Thewmika, Vihas

Sri Lanka

Ahmad, Ali

Afghanistan

Zadran, Jamshid

Afghanistan

Benkenstein, Luc

England

McKinney, Ben Stewart

England

Shaikh, Hamza

England

Edward, Nathan

Trinidad and Tobago

McKenzie, Micah

Francis, Tanez

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Joseph, Divonie

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Asfand, Ali

Pakistan

Hassan, Amir

Pakistan

Khan, Shahzaib

Pakistan

Baig, Saad

Pakistan

Hussain, Shamyl

Pakistan

Awais, Azan

Pakistan

MacBeth, Scott John

Ireland

Wilson, Reuben

Ireland

Hussain, Ahmed

Pakistan

Weldon, Matthew

Ireland

Roulston, Gavin

Ireland

Lodewicus le Roux, Philippus

Ireland

Pascal, Stephan

Abeysinghe, Lahiru

Sri Lanka

Lutton, Finn

Ireland

Dyer, Harry

Ireland

Hunter, Ryan

Ireland

Maphaka, Kwena

South Africa

Kulkarni, Arshin Atul

India

Parmar, Nihar

Japan

Stafford, Kazuma

Japan

Pol, Nikhil

Japan

Moore, Timothy

Japan

Malhotra, Vihaan

India

Saharan, Uday

India

Busing-Volschenk, Alexander

Namibia

Blignaut, Peter-Daniel

Namibia

Visagie, JW

Namibia

Moffet, Ryan

Namibia

Badenhorst, Frans Hendrik

Namibia

Kariata, Morris Gerhardt

Namibia

Bakrania, Laksh Snehal

Tanzania

Mwamele, Augustine

Tanzania

Kiseto, Karim Rashidi

Tanzania

Onai, Hamza Ally

Tanzania

Mbaki, Mohammedi Simba

Tanzania

Amiri, Abdulazak Mohamedi

Tanzania

Ramadhani, Omari Koba

Tanzania

Niehaus, Pieter Wouter

Namibia

Dixon, Harry

Australia

Bajwa, Harkirat

Australia

Kelly, Dominic

England

Jack, Eddie

England

Thain, Noah Robin Mostyn

England

Jones, Mackenzie

Scotland

Allison, Charles

England

McNally, John

Ireland

Wylie, Theo Owen

England

Gould, Owen

Scotland

Dunk, Jamie

Scotland

Denly, Jaydn

England

Ramesh, Rishi

USA

Chettipalayam, Prannav

USA

Arepally, Amogh

USA

Garg, Arya

USA

Nadkarni, Aarin

USA

Bhalala, Khush

USA

Mahesh, Arjun

USA

Kappa, Siddarth

USA

Bhagani, Rayaan

USA

Ali, Tazeem Chaudry

England

Shani, Shiv

USA

Carney, Jack

England

Barnard, Charlie

England

Aitken, Lachlan

Australia

Singh, Harjas

Australia

Straker, Tom

Australia

Weibgen, Hugh

Australia

Vidler, Callum

Australia

Konstas, Sam

Australia

Macmillan, Rafael

Australia

Hicks, Ryan

Australia

Wasley, Corey

Australia

Beardman, Mahli

Australia

Waduge, Supun

Silva, Ravishan Nethsara de

Sri Lanka

Shanmuganathan, Sharujan

Sri Lanka

Perera, Sanchitha Ruvishan

Sri Lanka

Gamage, Rusanda Sanjula

Sri Lanka

Perera, Pulindu

Sri Lanka

Edward, Tarrique

Thorne, Isai

Johnson, Jordan

Deshawne, James

Weir, Adrian

Wedderburn, Steve

Edwards, Reon

Dorne, Joshua

Dindya, Mavendra

Seletswane, Richard

South Africa

Pretorius, Lhuan-dre

South Africa

Pillay, Romashan

South Africa

Khumalo, Martin

South Africa

Marais, Dewan

South Africa

Teeger, David

South Africa

Whitehead, Oliver

South Africa

Luus, Tristan

South Africa

O Connor, Aidan

Australia

Neill, Jordan

Ireland

Hilton, Kian

Ireland

Riley, Oliver

Ireland

Cosgrave, Macdara

Ireland

Forkin, Daniel

Ireland

Suri, Aryaman

USA

Srivastava, Utkarsh

USA

Patel, Parth Manish

USA

Subramanian, Ateendra

USA

Batra, Aryan

USA

Mehta, Bhavya Amit

USA

Stolk, Steve

South Africa

Norton, Riley

South Africa

Sealy, Nathan

Jibon, Sheikh Paevez

Bangladesh

Singh, Adarsh

India

Khan, Musheer

India

Dhas, Sachin

India

Moliya, Priyanshu

India

Avanish Rao, Aravelly

India

Abhishek, Murugan

India

Pandey, Saumya

India

Limbani, Raj

India

Tiwari, Naman

India

Jayawardena, Sineth

Sri Lanka

Hlabangana, Nathaniel Tadiwanashe

Zimbabwe

Kamwemba, Ryan Takunda

Zimbabwe

Taruvinga, Panashe

Zimbabwe

Macmillan, Campbell

Zimbabwe

Patel, Ronak

Zimbabwe

Eksteen, Kohl William

Zimbabwe

Sunguro, Brandon

Zimbabwe

Schonken, Matthew

Zimbabwe

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Kamuriwo, Anesu Henty

Zimbabwe

Simbi, Ryan Clayton

Zimbabwe

Watson, Luke Douglas

New Zealand

Jones, Tom

New Zealand

Reddy, Snehith

New Zealand

Tewatiya, Ollie

New Zealand

Jackson, Oscar

New Zealand

Stackpole, Lachlan

New Zealand

Cumming, Zac

New Zealand

Thompson, Alex

New Zealand

Rowe, Matt

New Zealand

Clarke, Mason

New Zealand

Schreuder, Ewald

New Zealand

Tripathi, Aakash

Nepal

Bohara, Dipak

Nepal

Bhandari, Tilak

Nepal

Chand, Aakash

Nepal

Rafiuzzaman Rafi, Mohammad

Bangladesh

Ashrafuzzaman, Md

Bangladesh

Anderson, Charlie

Australia

Janse Van Rensburg, Gerhard Johannes Gerhard

Namibia

De Villiers, Johannes Arnoldus

Namibia

Jansen Van Vuuren, Zacheo Rudolf

Namibia

Brassell, Jack Thomas

Namibia

van Wyk, Henry

Namibia

Rawal, Bipin

Nepal

Arshad, Haroon

Pakistan

Khalil, Khubaih

Pakistan

Hassan, Ahmad

Pakistan

Shah, Ubaid

Pakistan

Zeeshan, Mohammad

Pakistan

Shah, Numan

Afghanistan

Eisakhil, Hassan

Afghanistan

Zurmati, Shoail Khan

Afghanistan

Gul Momand, Arab

Afghanistan

Maroofkhil, Naseer Khan

Afghanistan

Ahmed, Farhan

England

Morgan, Sebastian Herbert Bache

England

Mustard, Haydon Samuel

England

Smith, Raneico O'Neil

Hegde, Adi

Scotland