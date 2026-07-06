Tournaments Points Table 2026
Tournaments
- World Cup
- County Championship
- ICC World Cup Qualifiers
- Test Series England vs Australia
- Test Series England vs Australia, Women
- Test Series Bangladesh vs Afghanistan
- ICC T20 World Cup, Europe Division 2 Qual, Women
- ODI Series West Indies vs Ireland, Women
- ABCA T10 Splash
- Abu Dhabi T10 League
- ACC Premier Cup
- Afghanistan U19 ODI Tri-Series
- Ajman T20 Cup
- Asia Cup
- Bangladesh Premier League
- Big Bash League
- Big Bash League, Women
- Caribbean Premier League
- Caribbean Premier League, Women
- CDU Strike League 20 over series T20
- Commonwealth Games, Women
- Cool & Smooth T20 Explosion
- CSA 4-Day Series Division 1
- CSA Provincial T20 Knockout
- CSA T20 Challenge
- CSA T20 Challenge Division 2
- Czech T10 League
- Dhaka Premier Division Cricket League
- ECS Cyprus T10
- ECS Hungary T10 League
- ECS Italy, Milan
- ECS Spain T10
- ECS Sweden, Stockholm T10
- Emirates D20
- European Cricket Series T10, Cartaxo (Portugal)
- Fairbreak Invitational, Women
- First Class England vs England Lions
- First Class Series Bangladesh A vs West Indies A
- First Class Series New Zealand A vs Australia A
- First Class Series Sri Lanka A vs England Lions
- First Class Series Sri Lanka A vs South Africa A
- Ford Trophy
- Global Cricket League
- Green Afghanistan One Day Cup
- Headley-Weekes Tri-Series
- Hong Kong International T20 Series
- ICC Champions Trophy
- ICC T20 World Cup Qualifier
- ICC T20 World Cup Qualifier Women
- ICC T20 World Cup Warm Up
- ICC T20 World Cup, Women
- ICC U19 World Cup Qualifier, Asia
- ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up
- ICC World Cup Qualifier, Women
- ILT20 Development Tournament
- Indian Premier League
- Inter Provincial Cup
- International League T20
- Irani Cup
- Kenya T20 Cup
- Legends Cricket League
- Legends Cricket Trophy
- Legends League Cricket Masters
- List-A CSA One Day Cup Division 1
- List-A CSA One Day Cup Division 2
- List-A Series Oman vs Canada
- List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka
- List-A Series Sri Lanka A vs England Lions
- List-A Series Sri Lanka A vs New Zealand A
- List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A
- List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens
- Logan Cup
- Maharashtra Premier League
- Major Clubs Limited Overs Tournament
- Major Clubs T20 Tournament
- Major League Cricket
- Minor League
- MLC Champions Open
- Mumbai Premier League
- National Cricket League, Women
- National Super League
- National T20 Cup
- Nepal Premier League
- Nepal Triangular Series
- New Zealand T20I Tri-Series
- New Zealand Women's One Day Competition
- Nordic Cup
- ODI Series Australia vs England, Women
- ODI Series Australia vs India, Women
- ODI Series Australia vs New Zealand
- ODI Series Australia vs Pakistan, Women
- ODI Series Australia vs West Indies, Women
- ODI Series Australia vs Zimbabwe 2022
- ODI Series Australia vs. England
- ODI Series Bangladesh vs England
- ODI Series Bangladesh vs India
- ODI Series Bangladesh vs Ireland
- ODI Series Bangladesh vs Pakistan
- ODI Series Bangladesh vs. Afghanistan
- ODI Series England vs Australia, Women
- ODI Series England vs India
- ODI Series England vs India, Women
- ODI Series England vs South Africa
- ODI Series England vs. New Zealand, Women
- ODI Series England vs. South Africa, Women
- ODI Series India vs New Zealand
- ODI Series India vs South Africa
- ODI Series India vs Sri Lanka
- ODI Series India vs. Australia
- ODI Series Ireland vs Bangladesh
- ODI Series Ireland vs. New Zealand
- ODI Series Nepal vs. UAE
- ODI Series Netherlands vs. Pakistan
- ODI Series Netherlands vs. West Indies
- ODI Series New Zealand vs India
- ODI Series New Zealand vs Sri Lanka
- ODI Series New Zealand vs. Bangladesh, Women
- ODI Series New Zealand vs. Netherlands
- ODI Series Pakistan vs Australia
- ODI Series Pakistan vs West Indies
- ODI Series Pakistan vs. Ireland, Women
- ODI Series Pakistan vs. New Zealand
- ODI Series Scotland vs. New Zealand
- ODI Series South Africa vs Australia
- ODI Series South Africa vs England
- ODI Series South Africa vs West Indies
- ODI Series South Africa vs. Bangladesh
- ODI Series South Africa vs. Netherlands
- ODI Series Sri Lanka vs Afghanistan
- ODI Series Sri Lanka vs Australia
- ODI Series Sri Lanka vs Ireland
- ODI Series Sri Lanka vs New Zealand
- ODI Series Thailand vs Netherlands, Women
- ODI Series Thailand vs Zimbabwe, Women
- ODI Series UAE vs West Indies
- ODI Series West Indies vs Australia, Women
- ODI Series West Indies vs Bangladesh
- ODI Series West Indies vs. India
- ODI Series West Indies vs. New Zealand
- ODI Series West Indies vs. New Zealand, Women
- ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh
- ODI Series Zimbabwe vs Ireland
- ODI Series Zimbabwe vs Netherlands
- ODI Series Zimbabwe vs. India
- One-Day Cup
- One-Day Cup
- Pakistan Super League
- Plunket Shield
- Pondicherry T10 League
- Pondicherry T20 Tournament
- Rachael Heyhoe Flint Trophy Women
- Ranji Trophy
- Regional T20, Women
- SA20 League
- Saint Lucia T10 Blast
- Saurashtra Premier League
- Senior Womens Inter Zonal One Day Trophy
- Senior Womens Interzonal T20
- Senior Womens T20 Trophy
- Sharajah CBFS T20 League
- Sharjah Ramadan T20 League
- Sheffield Shield
- Spice Isle
- Sri Lanka A vs Australia A
- Strike League T20
- Super 20 Series, Women
- Super 50 Cup, Women
- Super 50 Series, Women
- Super Smash
- Super Smash, Women
- Super50 Cup
- Syed Mushtaq Ali Trophy
- T10 ECI Austria
- T10 ECI Bulgaria
- T10 ECI Gibraltar, Women
- T10 ECI Italy, Milan
- T10 ECI Maltese Tri-Series
- T10 ECI Portugal
- T10 ECI Spain, Women
- T10 ECS Bulgaria
- T10 ECS Rome
- T10 European Championship
- T10 European Cricket League
- T20 Asia Cup
- T20 Asia Cup Rising Stars
- T20 Asia Cup, Women
- T20 Blast
- T20 Blaze, Women
- T20 Challenger Trophy, Women
- T20 County Pre-Season Games in Zimbabwe
- T20 Emerging Nations Trophy, Women
- T20 Franchise
- T20 Gibraltar Tri-Series
- T20 Inter Provincial Trophy
- T20 Inter-Insular
- T20 Ireland Tri-Series, Women
- T20 Kashmir Premier League
- T20 Lanka Premier League
- T20 League
- T20 Maharaja Trophy
- T20 Malaysia Quadrangular Series
- T20 Premier League, Women
- T20 Series Afghanistan vs Pakistan
- T20 Series Australia vs. England
- T20 Series Australia vs. West Indies
- T20 Series Bangladesh vs England
- T20 Series Bangladesh vs Ireland
- T20 Series Bangladesh vs. Afghanistan
- T20 Series England vs Australia, Women
- T20 Series England vs India
- T20 Series England vs India, Women
- T20 Series England vs South Africa
- T20 Series England vs. South Africa, Women
- T20 Series India vs Australia
- T20 Series India vs Australia, Women
- T20 Series India vs New Zealand
- T20 Series India vs Sri Lanka
- T20 Series Ireland vs India
- T20 Series Ireland vs South Africa
- T20 Series Ireland vs South Africa, Women
- T20 Series Ireland vs. New Zealand
- T20 Series Malaysia Women v Nepal Women
- T20 Series Netherlands vs Ireland, Women
- T20 Series Netherlands vs. New Zealand
- T20 Series New Zealand vs South Africa
- T20 Series New Zealand vs Sri Lanka
- T20 Series New Zealand vs. Bangladesh, Women
- T20 Series New Zealand vs. India
- T20 Series New Zealand vs. Netherlands
- T20 Series Pakistan vs Zimbabwe, Women
- T20 Series Pakistan vs. Australia
- T20 Series Pakistan vs. England
- T20 Series Pakistan vs. Ireland, Women
- T20 Series Pakistan vs. New Zealand
- T20 Series Scotland vs. New Zealand
- T20 Series South Africa vs West Indies
- T20 Series Spain vs Isle of Man
- T20 Series Sri Lanka vs Pakistan, Women
- T20 Series Sri Lanka vs. Australia
- T20 Series Thailand vs Netherlands, Women
- T20 Series Thailand vs Zimbabwe, Women
- T20 Series UAE vs Afghanistan
- T20 Series West Indies vs Bangladesh
- T20 Series West Indies vs England
- T20 Series West Indies vs England, Women
- T20 Series West Indies vs. India
- T20 Series Zimbabwe vs Afghanistan
- T20 Series Zimbabwe vs Ireland
- T20 Sher E Punjab Cup
- T20 Sher E Punjab Cup
- T20 South Africa Tri-Series, Women
- T20 Sri Lanka vs India, Women
- T20 World Cup
- T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
- T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier B
- T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
- T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
- T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier B
- T20 World Cup, Women, Warm-Up
- T20I ECN Bulgaria
- T20I Series India vs South Africa
- T20I Series New Zealand vs Australia
- T20I Series South Africa vs Australia
- T20I Series Zimbabwe vs Bangladesh
- T20I Spain Triangular
- Tamil Nadu Premier League
- Test Series Australia vs Pakistan
- Test Series Australia vs. South Africa
- Test Series Bangladesh vs Ireland
- Test Series Bangladesh vs. India
- Test Series Bangladesh vs. Pakistan
- Test Series Bangladesh vs. Sri Lanka
- Test Series England vs India
- Test Series England vs Ireland
- Test Series England vs. New Zealand
- Test Series England vs. South Africa
- Test Series India vs Australia
- Test Series New Zealand vs England
- Test Series New Zealand vs Sri Lanka
- Test Series Pakistan vs England
- Test Series Pakistan vs New Zealand
- Test Series South Africa vs West Indies
- Test Series South Africa vs. Bangladesh
- Test Series Sri Lanka vs Ireland
- Test Series Sri Lanka vs. Pakistan
- Test Series West Indies vs Bangladesh
- Test Series Zimbabwe vs. West Indies
- The 6ixty
- Top End T20
- U19 ICC World Cup Qualifier, East Asia Pacific
- U19 ODI Series Afghanistan vs Sri Lanka
- U19 ODI Series Australia vs England
- U19 ODI Series Bangladesh vs Pakistan
- U19 ODI Series England vs Australia
- U19 T20 Australia Tri-Series, Women
- U19 T20 Series Australia vs England
- U19 T20 Series Sri Lanka vs Australia, Women
- U19 Test Series Australia vs England
- U19 Test Series England vs Australia
- Victoria T20 Series, Women
- Vijay Hazare Trophy
- Vincy T10 Premier League
- West Indies Championship
- West Indies Tour of Australia Test