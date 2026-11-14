Squads Otago Volts vs Auckland Aces List a Ford Trophy 12.02.2027

List a

Dunedin

OVO
OVO
AUC
AUC

Playing

OVO
OVO
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Anderson Corey

all rounder

Beaton Tom

batsman

Broom Neil

batsman

Chu Max

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Bopara Ravi

all rounder

Briggs Cole Jeffery

wicket keeper

Duffy Ryan Mitchell

wicket keeper

Cachopa Craig

wicket keeper

Foxcroft Dean

all rounder

Fuller James

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

Fletcher Cam

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Harjot Harjot

all rounder

Harrison Ryan

all rounder

Hodge Brad

batsman

Kindley Hunter

all rounder

Johal Harjot

no information yet

Lee Brett

bowler

Ma'ara Ave

wicket keeper

Mahmood Azhar

all rounder

Majithia R

batsman

Phillips Glenn

all rounder

Raine Ben

all rounder

Mustard Phil

wicket keeper

Nash Chris

batsman

Rippon Michael

all rounder

Neesham James

all rounder

Rodden Bradley

all rounder

O Dowd Max

batsman

Raval Jeet

batsman

Todd Jamal

all rounder

Solia Sean

all rounder

Bench

OVO
OVO
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet