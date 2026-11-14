Squads Otago Volts vs Auckland Aces List a Ford Trophy 12.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Barnes Warren Dale
bowler
Anderson Corey
all rounder
Beaton Tom
batsman
Ashok Adithya
bowler
Broom Neil
batsman
Barry Michael J
batsman
Chu Max
wicket keeper
Bassett-Graham Jonny
batsman
Clout Tommy
bowler
Beghin Graeme
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Bell-Drummond Daniel
batsman
Craig Mark Donald
bowler
Bopara Ravi
all rounder
Cumming Jacob Mark
all rounder
Briggs Cole Jeffery
wicket keeper
Duffy Jacob
bowler
Brown Jamie
bowler
Duffy Ryan Mitchell
wicket keeper
Cachopa Craig
wicket keeper
Earle Soper Blair
bowler
Chapman Mark
batsman
Finnie Joshua Liam
all rounder
de Silva Aravinda
all rounder
Foxcroft Dean
all rounder
Delport Louis Johannes
bowler
Fuller James
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Georgeson Luke
all rounder
Ferns Danru
bowler
Gibson Jacob Michael
bowler
Finch Aaron
batsman
Hawkins Camden Thomas
batsman
Fletcher Cam
wicket keeper
Gibson Matthew
bowler
Hicks Shawn
batsman
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Holder Jason
all rounder
Guptill Martin
batsman
Hunter Jack Sean
bowler
Harjot Harjot
all rounder
Harrison Ryan
all rounder
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Hira Roneel Magan
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Hodge Brad
batsman
Kindley Hunter
all rounder
Horne Benjamin James
wicket keeper
Kitchen Anaru Kyle
all rounder
Johal Harjot
no information yet
Kwant Nick Michael
batsman
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
Lee Brett
bowler
Keene Simon
batsman
Lockrose Ben
bowler
Lister Benjamin
bowler
Ma'ara Ave
wicket keeper
Mahmood Azhar
all rounder
McClenaghan Mitchell
bowler
Majithia R
batsman
McKay Jarrod
bowler
McEwan Matthew Brook
all rounder
McKenzie Angus
bowler
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
Muller Travis
bowler
McKenzie Jock
bowler
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Meaker Stuart
bowler
Phillips Dale
batsman
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Rae Michael
bowler
Munro Colin
batsman
Raine Ben
all rounder
Mustard Phil
wicket keeper
Renwick Mitchell
batsman
Nash Chris
batsman
Rippon Michael
all rounder
Neesham James
all rounder
Rodden Bradley
all rounder
Nidamanuru Anil Teja
batsman
Rutherford Hamish
batsman
O Dowd Max
batsman
Smith Nathan
bowler
Quinn Matt
bowler
Tasman-Jones Joshua John
batsman
Raval Jeet
batsman
Todd Jamal
all rounder
Robbie O'Donnell
batsman
Viljoen Christoffel
all rounder
Sclanders Michael
batsman
Wheeler-Greenall Beckham
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Wilson Brad
batsman
Solia Sean
all rounder
Match has not started yet