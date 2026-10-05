Squads Wellington Firebirds vs Auckland Aces List a Ford Trophy 07.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Anderson Corey
all rounder
Allen Finn
wicket keeper
Ashok Adithya
bowler
Balaji Lakshmipathy
bowler
Barry Michael J
batsman
Bennett Hamish
bowler
Bassett-Graham Jonny
batsman
Bhula Jakob
batsman
Beghin Graeme
batsman
Birt Travis
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Blundell Tom
wicket keeper
Bopara Ravi
all rounder
Borthwick Scott
all rounder
Briggs Cole Jeffery
wicket keeper
Bracewell Michael
all rounder
Brown Jamie
bowler
Colson Fraser John
batsman
Cachopa Craig
wicket keeper
Conway Devon
wicket keeper
Chapman Mark
batsman
Dernbach Jade
bowler
de Silva Aravinda
all rounder
Fletcher Andrew
batsman
Delport Louis Johannes
bowler
Fletcher Luke
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Georgeson Luke
all rounder
Ferns Danru
bowler
Gibson James David
all rounder
Finch Aaron
batsman
Greenwood Nick
batsman
Fletcher Cam
wicket keeper
Hancock David
batsman
Fuller James
all rounder
Hartshorn James William
batsman
Gibson Matthew
bowler
Hodge Brad
batsman
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Hose Adam
batsman
Guptill Martin
batsman
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Harjot Harjot
all rounder
Johnson Brett Manning
bowler
Harrison Ryan
all rounder
Johnson Troy Manning
batsman
Hira Roneel Magan
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Horne Benjamin James
wicket keeper
Kuggeleijn Scott
all rounder
Johal Harjot
no information yet
Leonard Adam John
bowler
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
McComb Kieran
bowler
Keene Simon
batsman
McLachlan Callum
wicket keeper
Lister Benjamin
bowler
McPeake Iain Geoffrey
bowler
Mahmood Azhar
all rounder
Milne Adam
bowler
Majithia R
batsman
Muller Travis
bowler
McEwan Matthew Brook
all rounder
Neesham James
all rounder
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
Newton Ollie
bowler
McKenzie Jock
bowler
Nofal Malcolm John
all rounder
Meaker Stuart
bowler
Patel Jeetan
bowler
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Pollard Michael
batsman
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Ravindra Rachin
all rounder
Munro Colin
batsman
Robinson Tim
batsman
Mustard Phil
wicket keeper
Sears Ben
bowler
Nash Chris
batsman
Severin Gareth
wicket keeper
Nidamanuru Anil Teja
batsman
Smith Nathan
bowler
O Dowd Max
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Tait Shaun
bowler
Quinn Matt
bowler
Tashkoff Jesse
batsman
Raval Jeet
batsman
Taylor Matthew
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
van Beek Logan
bowler
Rodden Bradley
all rounder
Vishvaka Devan
batsman
Sclanders Michael
batsman
Woakes Chris
all rounder
Solia Sean
all rounder
Woodcock Luke James
bowler
Somerville Will
bowler
Sunde Quinn
wicket keeper
Match has not started yet