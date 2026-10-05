Squads Wellington Firebirds vs Auckland Aces List a Ford Trophy 07.11.2026

List a

Wellington

WFI
WFI
AUC
AUC

Playing

WFI
WFI
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Blundell Tom

wicket keeper

Bopara Ravi

all rounder

Borthwick Scott

all rounder

Briggs Cole Jeffery

wicket keeper

Cachopa Craig

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Georgeson Luke

all rounder

Fletcher Cam

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Hodge Brad

batsman

Hose Adam

batsman

Harjot Harjot

all rounder

Harrison Ryan

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Johal Harjot

no information yet

McLachlan Callum

wicket keeper

Mahmood Azhar

all rounder

Majithia R

batsman

Neesham James

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Mustard Phil

wicket keeper

Sears Ben

bowler

Nash Chris

batsman

Severin Gareth

wicket keeper

O Dowd Max

batsman

Phillips Glenn

all rounder

Raval Jeet

batsman

Rodden Bradley

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Solia Sean

all rounder

Sunde Quinn

wicket keeper

Bench

WFI
WFI
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet