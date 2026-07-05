Shan Masood News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Pakistan Set for Captaincy Shake-Up as Salman Ali Agha Emerges Favourite

Pakistan Set for Captaincy Shake-Up as Salman Ali Agha Emerges Favourite

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Watch How Pakistan Can’t Stop Playing Musical Chairs with Captains

Watch How Pakistan Can’t Stop Playing Musical Chairs with Captains

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PAK vs SA Preview | The reigning World Test Champions, South Africa to face Pakistan in their first assignment of new WTC cycle

PAK vs SA Preview | The reigning World Test Champions, South Africa to face Pakistan in their first assignment of new WTC cycle

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South Africa tour of Pakistan | Pakistan name 18-member squad for two-match home Test series

South Africa tour of Pakistan | Pakistan name 18-member squad for two-match home Test series

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WTC | Shan Masood extends stay at helm of Pakistan Test team for 2025-27 cycle

WTC | Shan Masood extends stay at helm of Pakistan Test team for 2025-27 cycle

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‌PAK vs WI | Twitter reacts to Sajid and Noman dominate Windies as wickets galore on second day

‌PAK vs WI | Twitter reacts to Sajid and Noman dominate Windies as wickets galore on second day

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‌PAK vs WI | Twitter reacts to frazzled Masood’s ball-watching finds him in disastrous run-out

‌PAK vs WI | Twitter reacts to frazzled Masood’s ball-watching finds him in disastrous run-out

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SA vs PAK | Twitter amused as livid Masood cooks up conspiracies against DRS despite being struck plumb

SA vs PAK | Twitter amused as livid Masood cooks up conspiracies against DRS despite being struck plumb

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SA vs PAK | Twitter in splits as silly point goes missing due to South African helmet crisis

SA vs PAK | Twitter in splits as silly point goes missing due to South African helmet crisis

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PAK vs SA | Shan-Babar opening heroics ensure Pakistan barely hang on after conceding 400+ deficiton Day 3

PAK vs SA | Shan-Babar opening heroics ensure Pakistan barely hang on after conceding 400+ deficiton Day 3

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PCB awards central contracts to five key players in men’s cricket

PCB awards central contracts to five key players in men’s cricket

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PAK vs ENG | Twitter responds to Jamal and Shaheen’s bold move to snub Masood’s guidance in high stake Scenario

PAK vs ENG | Twitter responds to Jamal and Shaheen’s bold move to snub Masood’s guidance in high stake Scenario

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PAK vs ENG | Harry Brook’s heroics and Joe Root’s class propel England to a dominant victory over Pakistan

PAK vs ENG | Harry Brook’s heroics and Joe Root’s class propel England to a dominant victory over Pakistan

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PAK vs ENG | Pakistan surges past 550 with stellar performances from Salman Agha and Saud Shakeel

PAK vs ENG | Pakistan surges past 550 with stellar performances from Salman Agha and Saud Shakeel

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PAK vs ENG | Masood and Shafique’s tons frustrate English bowlers as Pakistan claims advantage on Day 1

PAK vs ENG | Masood and Shafique’s tons frustrate English bowlers as Pakistan claims advantage on Day 1

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PAK vs BAN | Twitter laughs as Pakistan’s fielding tradition goes wild with repetitive overthrows

PAK vs BAN | Twitter laughs as Pakistan’s fielding tradition goes wild with repetitive overthrows

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Abrar Ahmed and Aamir Jamal return as Pakistan reveals squad for 2nd Test against Bangladesh

Abrar Ahmed and Aamir Jamal return as Pakistan reveals squad for 2nd Test against Bangladesh

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PAK vs BAN | Twitter reacts as Saim Ayub shines bright with stunning first Test wicket scalping Shakib

PAK vs BAN | Twitter reacts as Saim Ayub shines bright with stunning first Test wicket scalping Shakib

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‌PAK vs BAN | Twitter reacts to Shan Masood’s frustration boils over after TV umpire’s controversial verdict

‌PAK vs BAN | Twitter reacts to Shan Masood’s frustration boils over after TV umpire’s controversial verdict

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‌PSL 2024 | Twitter stunned by Shadab-Masood heated exchange over late DRS call

‌PSL 2024 | Twitter stunned by Shadab-Masood heated exchange over late DRS call

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PSL 2024 | Twitter lauds Usman Khan’s heroic ton as Multan dominates Karachi Kings

PSL 2024 | Twitter lauds Usman Khan’s heroic ton as Multan dominates Karachi Kings

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PSL 2024| Twitter erupts as Azam Khan’s run-out attempt goes haywire after hitting stumps with gloves

PSL 2024| Twitter erupts as Azam Khan’s run-out attempt goes haywire after hitting stumps with gloves

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PSL 2024 | Twitter abuzz on Shamsi's redemption following fuming gesture over missed stumping

PSL 2024 | Twitter abuzz on Shamsi's redemption following fuming gesture over missed stumping

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AUS vs PAK | Twitter reacts as Imam-ul-Haq tests newly-minted skipper's backbone with lethal strike

AUS vs PAK | Twitter reacts as Imam-ul-Haq tests newly-minted skipper's backbone with lethal strike

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WATCH | Vintage Pakistan fielding helps Renshaw reach half century in bizzare extra-less seven run delivery

WATCH | Vintage Pakistan fielding helps Renshaw reach half century in bizzare extra-less seven run delivery

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Faheem Ashraf earns call-up after two years, Shan Masood dropped by Pakistan for Asia Cup and Afghanistan series

Faheem Ashraf earns call-up after two years, Shan Masood dropped by Pakistan for Asia Cup and Afghanistan series

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Shan Masood : Clawing his way back into Test side

Shan Masood : Clawing his way back into Test side

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