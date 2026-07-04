Australia A Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Australia A

Tye, Andrew

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Agar, Ashton

Australia

Inglis, Josh

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Green, Cameron

Australia

Handscomb, Peter

Australia

Boland, Scott

Australia

Swepson, Mitch

Australia

Renshaw, Matthew

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Khawaja, Usman

Australia

Murphy, Todd

Australia

Richardson, Kane

Australia

Neser, Michael

Australia

Peirson, Jimmy

Australia

Sandhu, Gurinder

Australia

Steketee, Mark

Australia

Wildermuth, Jack

Australia

Street, Bryce

Australia

Patterson, Kurtis

Australia

Tremain, Chris

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Hatcher, Liam

Australia

Sangha, Jason

Australia

Davies, Oliver

Australia

Edwards, Jack

Australia

Hadley, Ryan

Australia

Gilkes, Matthew

Australia

Sangha, Tanveer

Australia

Hearne, Lachlan

Australia

Nisbet, Jack

Australia

Shaw, Lachlan

Australia

Turner, Ashton

Australia

Bancroft, Cameron

Australia

Paris, Joel

Australia

Kelly, Matthew

Australia

Richardson, Jhye

Australia

Philippe, Josh

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Rocchiccioli, Corey

Australia

Jackson, Bryce

Australia

Lehmann, Jake

Australia

Conway, Harry

Australia

Weatherald, Jake

Australia

McAndrew, Nathan John

Australia

Agar, Wes

Australia

Doggett, Brendan

Australia

Thornton, Henry

Australia

Johnson, Spencer

Australia

McSweeney, Nathan

Australia

Hunt, Henry

Australia

Scott, Liam

Australia

Buckingham, Jordan

Australia

Pattinson, James

Australia

Elliott, Sam

Australia

Maddinson, Nic

Australia

Harris, Marcus

Australia

Short, Matt

Australia

Pucovski, Will

Australia

Holland, Jon

Australia

Sutherland, Will

Australia

Harvey, Mackenzie

Australia

Perry, Mitch

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

O'Neill, Fergus

Australia

Kellaway, Campbell

Australia

Bird, Jackson

Australia

Silk, Jordan

Australia

Stanlake, Billy

Australia

Rogers, Tom

Australia

Paine, Tim

Australia

Webster, Beau

Australia

Jewell, Caleb Paul

Australia

Meredith, Riley

Australia

Ward, Tim

Australia

Dixon, Harry

Australia

Straker, Tom

Australia

Konstas, Sam

Australia

Jeh, Zanden

Rowe, Patrick

Australia

Peake, Oliver

Australia