Pakistan Cup Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Pakistan Cup

Khan, Sharjeel

Pakistan

Yamin, Aamer

Pakistan

Hamza, Mir

Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Akhlaq, Muhammad

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Ilyas, Mohammad

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Ali, Anwar

Pakistan

Gul, Sameen

Pakistan

Sarwar, Mohammad

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Akmal, Umar

Pakistan

Asif, Umaid

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Irshad, Salman

Pakistan

Aziz, Danish

Pakistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Ali, Asif

Pakistan

Khan, Mubasir

Pakistan

Zain ul Hasan

England

Amin, Adil

Pakistan

Nasim, Saad

Pakistan

Khan, Sajid

Pakistan

Amin, Umar

Pakistan

Butt, Imran

Pakistan

Huraira, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Bhatti, Kashif

Pakistan

Asfand, Ali

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Shinwari, Usman

Pakistan

Mahmood, Aaliyan

Pakistan

Shafiq, Asad

Pakistan

Ali, Abid

Pakistan

Bashir, Ahmed

Pakistan

Munir, Fahad

Pakistan

Shehzad, Ahmed

Pakistan

Siddiq, Umar

Pakistan

Ali, Junaid

Pakistan

Hussain, Rizwan

Pakistan

Shah, Hunain

Pakistan

Ali, Gauhar

Pakistan

Gul, Nabi

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Khan, Niaz

Pakistan

Jamil, Saqib

Qureshi, Ashar

Pakistan

Ibrahim, Aftab

Pakistan

Waqas, Ali

Pakistan

Shehzad, Khurram

Pakistan

Maqsood, Waqas

Pakistan

Khan, Abubakar

Pakistan

Shan, Ali

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Nawab, Arham

Pakistan

Nasir, Asim

Zafar, Muhammad

Pakistan

Mehdi, Bilal

Akhtar, Shahzad

Abbas, Zain

Pakistan

Mahmood, Zahid

Pakistan

Siraj, Sharoon

Pakistan

Uddin, Siraj

Pakistan

Sadaqat, Mohammad

Pakistan

Ayya, Saim

Afridi, Asif

Pakistan

Afridi, Rehan

Pakistan

Shah, Irfanullah

Pakistan

Aziz, Abdul

Khan, Salman

Khan, Azaz

Pakistan

Aziz, Shahid

Bhatti, Bilawal

Pakistan

Khan, Taimur

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Masood, Umair

Pakistan

Malik, Zeeshan

Pakistan

Nawaz, Nasir

Pakistan

Ul Mustafa, Raza

Fasih, Abdul

Pakistan

Ali, Kashif

Pakistan

Shah, Aqib

Pakistan

Shafiq, Farhan

Anwar, Mohammad Awais

Khan, Rehman

Mir, Shoaib

Pakistan

Ali, Nauman

Pakistan

Zaid, Muhammad

Pakistan

Ibrahim, Hashim

Kamran Afzal, Mohammad

Pakistan

ul Haq, Ibtasam

Pakistan

Afridi, Nisar

Pakistan

Faizan, Muhammad

Pakistan

Saleem, Mohammad

Pakistan

Farooq, Mohammad

Samiullah

Pakistan

Khan, Sohail

Pakistan

Faiq, Mohammad

Pakistan

Muhammed, Shahzad

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Khan, Zain

Akram, Waseem

Rehman, Atiq-ur

Khan, Maaz

Azmat, Aamer

Pakistan

Khan, Azam

Rameez, Mohammad

Pakistan

Asadullah

Pakistan

Hussain, Tahir

Pakistan

Khan, Muhammad Mohsin

Pakistan

Ahmed, Waqar

Pakistan

Shah, Haris Ali