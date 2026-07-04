Follow us
Khan, Sharjeel
Pakistan
Yamin, Aamer
Hamza, Mir
Tahir, Tayyab
Akram, Qasim
Irfan Khan, Mohammad
Ali, Haider
Akhlaq, Muhammad
Akram, Faisal
Masood, Shan
Ilyas, Mohammad
Shah, Khushdil
Ali, Anwar
Gul, Sameen
Sarwar, Mohammad
Afridi, Abbas
Ahmed, Sarfraz
Akmal, Umar
Asif, Umaid
Yousuf, Omair
Talat, Hussain
Ghulam, Kamran
Daniyal, Ahmad
Qadir, Usman
Irshad, Salman
Aziz, Danish
Iqbal, Arshad
Ayub, Saim
Jamal, Aamer
Haseebullah
Khan, Mohammad Azam
Ashraf, Faheem
Maqsood, Sohaib
Ali, Asif
Khan, Mubasir
Zain ul Hasan
England
Amin, Adil
Nasim, Saad
Khan, Sajid
Amin, Umar
Butt, Imran
Huraira, Mohammad
Mumtaz, Mehran
Bhatti, Kashif
Asfand, Ali
Farhan, Sahibzada
Shinwari, Usman
Mahmood, Aaliyan
Shafiq, Asad
Ali, Abid
Bashir, Ahmed
Munir, Fahad
Shehzad, Ahmed
Siddiq, Umar
Ali, Junaid
Hussain, Rizwan
Shah, Hunain
Ali, Gauhar
Gul, Nabi
Imran, Mohammad
Khan, Niaz
Jamil, Saqib
Qureshi, Ashar
Ibrahim, Aftab
Waqas, Ali
Shehzad, Khurram
Maqsood, Waqas
Khan, Abubakar
Shan, Ali
Ali, Mohammad
Nawab, Arham
Nasir, Asim
Zafar, Muhammad
Mehdi, Bilal
Akhtar, Shahzad
Abbas, Zain
Mahmood, Zahid
Siraj, Sharoon
Uddin, Siraj
Sadaqat, Mohammad
Ayya, Saim
Afridi, Asif
Afridi, Rehan
Shah, Irfanullah
Aziz, Abdul
Khan, Salman
Khan, Azaz
Aziz, Shahid
Bhatti, Bilawal
Khan, Taimur
Khan, Jahandad
Masood, Umair
Malik, Zeeshan
Nawaz, Nasir
Ul Mustafa, Raza
Fasih, Abdul
Ali, Kashif
Shah, Aqib
Shafiq, Farhan
Anwar, Mohammad Awais
Khan, Rehman
Mir, Shoaib
Ali, Nauman
Zaid, Muhammad
Ibrahim, Hashim
Kamran Afzal, Mohammad
ul Haq, Ibtasam
Afridi, Nisar
Faizan, Muhammad
Saleem, Mohammad
Farooq, Mohammad
Samiullah
Khan, Sohail
Faiq, Mohammad
Muhammed, Shahzad
Khan, Zain
Akram, Waseem
Rehman, Atiq-ur
Khan, Maaz
Azmat, Aamer
Khan, Azam
Rameez, Mohammad
Asadullah
Hussain, Tahir
Khan, Muhammad Mohsin
Ahmed, Waqar
Shah, Haris Ali