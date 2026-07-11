Squads Surrey vs Kent List a One-Day Cup 05.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Agar Wes
bowler
Albert Ralphie
no information yet
Bartlett Xavier
bowler
Atkinson Gus
bowler
Bazley James
all rounder
Barnwell Nathan
bowler
Bell-Drummond Daniel
batsman
Blake Josh
batsman
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Burns Rory
batsman
Bhuiyan Arafat
bowler
Clark Jordan
all rounder
Billings Sam
wicket keeper
Curran Sam
all rounder
Cohen Michael
bowler
Curran Tom
all rounder
Compton Ben
batsman
Dunn Matt
bowler
Crawley Zak
batsman
Evans Laurie
batsman
Curtiss Olly
no information yet
Fisher Matthew
bowler
Daly Ellis
no information yet
Foakes Ben
wicket keeper
Dawkins Ben
no information yet
French Alex
bowler
Denly Jaydn
all rounder
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Denly Joe
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Evison Joey
all rounder
Hunt Oliver
no information yet
Finch Harry
batsman
Jacks Will
batsman
Garrett George
bowler
Johnson Spencer
bowler
Hogan Michael
bowler
Jordan Chris
bowler
Jas Singh
bowler
Karvelas Aristides
bowler
Khushi Feroze
batsman
Kimber Nick
bowler
Klaassen Fred
bowler
Lawes Thomas Edward
all rounder
Linde George
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Muyeye Tawanda
batsman
Lloyd Timothy
batsman
Nijjar Aron
bowler
Majid Yousef
bowler
O Riordan Marcus
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Parkinson Matt
bowler
Overton Jamie
bowler
Qadri Hamidullah
bowler
Patel Ryan
batsman
Quinn Matt
bowler
Pope Ollie
batsman
Richardson Kane
bowler
Roach Kemar
bowler
Rogers Tom
bowler
Roy Jason
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Sibley Dominic
batsman
Singh Can Ekansh
no information yet
Smith Jamie
wicket keeper
Singh Ekansh
no information yet
Smith Nathan
bowler
Stewart Grant
all rounder
Steel Cameron
batsman
Stobo Charles
bowler
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Swanepoel Beyers
all rounder
Sudharsan Sai
batsman
Sykes Ollie
no information yet
Thomas Adam Roger George
no information yet
Topley Reece
bowler
Virdi Amar
bowler
Worrall Daniel
bowler
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet