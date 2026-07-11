Squads Surrey vs Kent List a One-Day Cup 05.08.2026

List a

SUR
SUR
KEN
KEN

Playing

SUR
SUR
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Albert Ralphie

no information yet

Bazley James

all rounder

Blake Josh

batsman

Burns Rory

batsman

Clark Jordan

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Curran Tom

all rounder

Dunn Matt

bowler

Curtiss Olly

no information yet

Daly Ellis

no information yet

Foakes Ben

wicket keeper

Dawkins Ben

no information yet

Denly Jaydn

all rounder

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Denly Joe

batsman

Hardie Aaron

all rounder

Evison Joey

all rounder

Hunt Oliver

no information yet

Jacks Will

batsman

Jas Singh

bowler

Linde George

all rounder

O Riordan Marcus

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Patel Ryan

batsman

Pope Ollie

batsman

Roy Jason

batsman

Singh Can Ekansh

no information yet

Smith Jamie

wicket keeper

Singh Ekansh

no information yet

Stewart Grant

all rounder

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Swanepoel Beyers

all rounder

Sykes Ollie

no information yet

Thomas Adam Roger George

no information yet

Bench

SUR
SUR
KEN
KEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet