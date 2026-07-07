Squads Surrey vs Northamptonshire List a One-Day Cup 26.07.2026

List a

SUR
SUR
NOR
NOR

Playing

SUR
SUR
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Albert Ralphie

no information yet

Bopara Ravi

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Blake Josh

batsman

Broad Justin

all rounder

Burns Rory

batsman

Clark Jordan

all rounder

Curran Sam

all rounder

Curran Tom

all rounder

Dunn Matt

bowler

Foakes Ben

wicket keeper

Keogh Rob

all rounder

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Lynn Chris

batsman

Hunt Oliver

no information yet

McManus Lewis

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Miller Angus H

all rounder

Nair Karun

batsman

Procter Luke

all rounder

Ramesh Nirvan

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Patel Ryan

batsman

Pope Ollie

batsman

Sharma Aadi

all rounder

Roy Jason

batsman

Terry Sean

batsman

Smith Jamie

wicket keeper

Varma Aryaman

no information yet

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Sykes Ollie

no information yet

Thomas Adam Roger George

no information yet

Whitehouse Ben

no information yet

Whiteman Sam

wicket keeper

Willey David

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Bench

SUR
SUR
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet