Squads Surrey vs Northamptonshire List a One-Day Cup 26.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Agar Ashton
all rounder
Albert Ralphie
no information yet
Bartlett George
batsman
Atkinson Gus
bowler
Bopara Ravi
all rounder
Barnwell Nathan
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Blake Josh
batsman
Broad Justin
all rounder
Burns Rory
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Clark Jordan
all rounder
Chahal Yuzvendra
bowler
Curran Sam
all rounder
Finan Michael
bowler
Curran Tom
all rounder
Freddie Heldreich
bowler
Dunn Matt
bowler
Gowler George
bowler
Evans Laurie
batsman
Guthrie Liam
bowler
Fisher Matthew
bowler
Kaul Siddarth
bowler
Foakes Ben
wicket keeper
Keogh Rob
all rounder
French Alex
bowler
Kerrigan Simon
bowler
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Leech Dominic
bowler
Hardie Aaron
all rounder
Lynn Chris
batsman
Hunt Oliver
no information yet
McManus Lewis
wicket keeper
Jacks Will
batsman
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Johnson Spencer
bowler
Miller Angus H
all rounder
Jordan Chris
bowler
Morris Lance
bowler
Karvelas Aristides
bowler
Nair Karun
batsman
Kimber Nick
bowler
Pope Lloyd
bowler
Lawes Thomas Edward
all rounder
Procter Luke
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Ramesh Nirvan
no information yet
Lloyd Timothy
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Majid Yousef
bowler
Robinson Tim
batsman
Narine Sunil
all rounder
Russell Alexander
bowler
Overton Jamie
bowler
Sales James
batsman
Patel Ryan
batsman
Sanderson Ben
bowler
Pope Ollie
batsman
Scrimshaw George
bowler
Roach Kemar
bowler
Sharma Aadi
all rounder
Roy Jason
batsman
Shaw Prithvi
batsman
Sibley Dominic
batsman
Terry Sean
batsman
Smith Jamie
wicket keeper
Tremain Chris
bowler
Smith Nathan
bowler
Tye Andrew
bowler
Steel Cameron
batsman
Varma Aryaman
no information yet
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Sudharsan Sai
batsman
Weatherall Raphael A
bowler
Sykes Ollie
no information yet
Weldon George
bowler
Thomas Adam Roger George
no information yet
White Graeme
bowler
Topley Reece
bowler
Whitehouse Ben
no information yet
Virdi Amar
bowler
Whiteman Sam
wicket keeper
Worrall Daniel
bowler
Willey David
all rounder
Zampa Adam
bowler
Zaib Saif
all rounder
Match has not started yet