Squads Lancashire Thunder vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 25.05.2026

T20

LAT
LAT

162

BLA
BLA

163

Playing

LAT
LAT
BLA
BLA
First TeamSecond Team
Beaumont Tammy

wicket keeper

Carter Darcey

all rounder

Bryce Kathryn

all rounder

Smale Seren

wicket keeper

Elwiss Georgia

all rounder

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Knott Charli

all rounder

Lister Ailsa

wicket keeper

Bryce Sarah

wicket keeper

Morris Fi

bowler

Jones Emma

no information yet

Higham Lucy

all rounder

Jones Hannah

no information yet

Bench

LAT
LAT
BLA
BLA
First TeamSecond Team
Bolton Nicole

all rounder

Brown Natalie

all rounder

Clarke Alice

wicket keeper

Claridge Ella

wicket keeper

de Klerk Nadine

all rounder

Collins Danielle

no information yet

Devine Sophie

all rounder

Dickinson Rachel

no information yet

Gammon Bethan

wicket keeper

Graves Teresa

all rounder

Gunn Jenny

all rounder

Johnson Grace M

all rounder

Kaur Harmanpreet

all rounder

Kesteven Tilly

no information yet

Hughes Scarlett

wicket keeper

Lamb Emma

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Lewis Gaby

batsman

Luus Sune

all rounder

Mack Katie

batsman

McGrath Tahlia

all rounder

Matthews Hayley

all rounder

Penna Madeline

all rounder

Midwood Katie

no information yet

Odedra Sonia

all rounder

Telford Ella

all rounder

Perry Ellyse

all rounder

Prendergast Orla

all rounder