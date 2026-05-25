Squads Lancashire Thunder vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 25.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jones Evelyn
batsman
Beaumont Tammy
wicket keeper
Carter Darcey
all rounder
Kelly Marie
batsman
Lanning Meg
batsman
Bryce Kathryn
all rounder
Smale Seren
wicket keeper
Elwiss Georgia
all rounder
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Knott Charli
all rounder
Lister Ailsa
wicket keeper
Bryce Sarah
wicket keeper
Morris Fi
bowler
Jones Emma
no information yet
Cross Kate
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Norris Tara
bowler
Higham Lucy
all rounder
Potts Grace
bowler
Ballinger Grace
bowler
Jones Hannah
no information yet
Phillips Charley
batsman
Bench