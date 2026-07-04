U19 Test Series England vs India Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 Test Series England vs India

Jacks, Will

England

Brook, Harry

England

Cox, Jordan

England

Qadri, Hamidullah

England

Ahmed, Rehan

England

Mahmood, Saqib

England

Robinson, Oliver

England

Horton, Alex

England

Sisodiya, Prem

England

Crawshaw, Harry Michael

McAlindon, Stanley James C

England

Banton, Tom

England

Lammonby, Tom

England

Haynes, Jack

England

Bethell, Jacob Graham

England

Prest, Thomas James

USA

Rew, James

England

Rasheed, Sk

India

Sindhu, Nishant

India

Morley, Jack

England

Balderson, George Philip

England

Aspinwall, Tom

England

Bell, George

England

Boyden, Josh

England

Hurst, Matthew

England

Singh, Harry

England

Smith, Jamie Luke

England

Kimber, Nick

England

Barnwell, Nathan

England

Lawes, Thomas Edward

England

Majid, Yousef

England

Warner, Jared

England

Charlesworth, Ben

England

Hill, George

England

Duke, Harry

Guernsey

Luxton, William

England

Cliff, Benjamin Michael

England

Scriven, Tom

England

Walker, Roman

England

Campbell, Jack

England

Petrie, Harry

Singh, Fateh

England

Davies, Jack

England

Bamber, Ethan

England

Hollman, Luke

England

Cullen, Blake

England

Benkenstein, Luc

England

Richards, Jamal

England

Conners, Sam

England

Finch, Adam

England

Pennington, Dillon

England

Baker, Josh

England

Sales, James

England

Ward, Harrison

England

Clark, Tom

England

Coles, James Matthew

England

Ibrahim, Danial

England

Lenham, Archie

England

McKinney, Ben Stewart

England

Leonard, Ned

England

Goldsworthy, Lewis

England

Aldridge, Kasey

England

Baker, Sonny

England

Mousley, Dan

England

Shaikh, Hamza

England

Thomas, George

England

Killeen, Mitchell Jack

England

Eckland, Joseph

England

Tear, Charlie

Scotland

Foreman, Bertie

England

Kulkarni, Arshin Atul

India

Malhotra, Vihaan

India

Saharan, Uday

India

Kushagra, Kumar

India

Kelly, Dominic

England

Jack, Eddie

England

Thain, Noah Robin Mostyn

England

Allison, Charles

England

Griffiths, Luke

England

Thomas, Joshua F

England

Langridge, JT

England

Wylie, Theo Owen

England

Denly, Jaydn

England

Ali, Tazeem Chaudry

England

Moore, Harry John

England

Whitfield, Ross Gillings

Rogers, Henry P

England

Carney, Jack

England

Hurle, Henry Ellis

England

Hogg, Daniel Maxwell

England

Barnard, Charlie

England

Fonseka, D Keshana

England

Gosai, Ansh

India

Weatherall, Raphael A

England

Singh, Adarsh

India

Khan, Musheer

India

Dhas, Sachin

India

Moliya, Priyanshu

India

Avanish Rao, Aravelly

India

Abhishek, Murugan

India

Pandey, Saumya

India

Limbani, Raj

India

Tiwari, Naman

India

Ahmed, Farhan

England

Morgan, Sebastian Herbert Bache

England

Patel, Rudra Mayur

India

Mahajan, Innesh

India

Gowda, Dhanush

India

Shukla, Aaradhya

India

Gumbs, Sheridon

England

Harding, Jack

England

Singh, Ekansh

England

Minto, James

England

Green, Alex M

England

Home, Jack

England

Flintoff, Rocky

England

Boorman, Thomas

England

Suryavanshi, Vaibhav

India

Rew, Thomas

England

Pandey, Saumy Kumar

India

Wade, Alex

England

Banks, Liam

England

Dell, Joshua

England

Gleadall, Alfie

England

Plom, Jack

England

Perera, Savin

England

Trenouth, Finlay

England

Cook, Jordan

England

Young, Sam

Parker, Benjamin Steven James

Amaan, Mohamed

India

Devkar, Prem

India

Mhatre, Ayush

India

Ambrish, RS

India

Rajendran Deepa, Pranav Ragavendra

India

Guha, Yudhajit Kaushik

India

Enaan, Mohamed

India

Kundu, Abhigyan

India

Pangalia, Harvansh

India

Singh, Anmoljeet

India

Chavda, Maulyarajsinh

India

Patel, Henil

India

Kumar, Rahul

India

Chouhan, Kanishk

India

Dawkins, BJ

England

Isbell, James

England

Albert, Ralphie

England

Mohammed, Isaac

England

French, Alex

England

Moores, Joe

England

Mayes, Ben Angus

England

D, Deepesh

India

Vaughan, Archie