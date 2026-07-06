Phil Salt News

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Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Tournaments
Players
Phil Salt Steals the Show in Rajat Patidar’s Comment Section

Phil Salt Steals the Show in Rajat Patidar’s Comment Section

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Rajat Patidar Gives Big Update on Phil Salt Ahead of Qualifier 1

Rajat Patidar Gives Big Update on Phil Salt Ahead of Qualifier 1

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Tim David Steals the Show with Funny Comment on Phil Salt

Tim David Steals the Show with Funny Comment on Phil Salt

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RCB Get Timely Boost Before Playoffs With Phil Salt News

RCB Get Timely Boost Before Playoffs With Phil Salt News

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Will Phil Salt Play for RCB? Major Update Revealed

Will Phil Salt Play for RCB? Major Update Revealed

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Rajat Patidar Gives Big Update on Phil Salts Availability

Rajat Patidar Gives Big Update on Phil Salts Availability

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Big Boost for RCB as Phil Salt Returns Before MI Match

Big Boost for RCB as Phil Salt Returns Before MI Match

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Setback for RCB as Phil Salt Departs From IPL Due to Injury

Setback for RCB as Phil Salt Departs From IPL Due to Injury

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Big Absentees Ahead of DC vs RCB Match Revealed

Big Absentees Ahead of DC vs RCB Match Revealed

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Fans Go Crazy as RCB Players Hype Jacob Bethell as ‘Starboy’

Fans Go Crazy as RCB Players Hype Jacob Bethell as ‘Starboy’

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MI vs RCB | Twitter Erupts as RCB Continue Dominance at Wankhede

MI vs RCB | Twitter Erupts as RCB Continue Dominance at Wankhede

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MI vs RCB | Twitter Goes Wild After Salt’s Brutal Assault on MI

MI vs RCB | Twitter Goes Wild After Salt’s Brutal Assault on MI

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AI Simulation, MI vs RCB | Suryakumar Yadavs masterclass powers Mumbai to thrilling 200+ chase at Wankhede

AI Simulation, MI vs RCB | Suryakumar Yadavs masterclass powers Mumbai to thrilling 200+ chase at Wankhede

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AI Simulation, RCB vs CSK | Phil Salt’s powerplay blitz powers Bengaluru to statement win over Chennai

AI Simulation, RCB vs CSK | Phil Salt’s powerplay blitz powers Bengaluru to statement win over Chennai

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Watch Krunal Pandya Celebrate His Birthday with Royal Challengers Bengaluru Teammates

Watch Krunal Pandya Celebrate His Birthday with Royal Challengers Bengaluru Teammates

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Royal Challengers Bengaluru Impress with Strong Batting Display in Practice Match

Royal Challengers Bengaluru Impress with Strong Batting Display in Practice Match

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ICC T20 World Cup | Can England extend much-hyped Bazball to their best-suited format?

ICC T20 World Cup | Can England extend much-hyped Bazball to their best-suited format?

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England Announces T20 World Cup 2026 Squad With Shocking Surprises

England Announces T20 World Cup 2026 Squad With Shocking Surprises

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How is England Positioning Themselves as Favourites for the 2026 T20 World Cup?

How is England Positioning Themselves as Favourites for the 2026 T20 World Cup?

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NZ vs ENG Preview | New Zealand and England set to face each other in second T20I, eye first win after washed-out opener

NZ vs ENG Preview | New Zealand and England set to face each other in second T20I, eye first win after washed-out opener

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AI Simulation, NZ vs ENG | England beat New Zealand by five wickets in second T20I to secure 1-0 lead

AI Simulation, NZ vs ENG | England beat New Zealand by five wickets in second T20I to secure 1-0 lead

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AI Simulation, IRE vs ENG | England take 2-0 lead with another high-scoring chase

AI Simulation, IRE vs ENG | England take 2-0 lead with another high-scoring chase

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IRE vs ENG T20Is | Second T20I in Dublin Match Preview

IRE vs ENG T20Is | Second T20I in Dublin Match Preview

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IRE vs ENG | Spectacular Salt outdoes Irish belligerence as England chase down 197 to take series lead

IRE vs ENG | Spectacular Salt outdoes Irish belligerence as England chase down 197 to take series lead

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South Africa tour of England | Twitter reacts as England level T20I series with record-breaking win

South Africa tour of England | Twitter reacts as England level T20I series with record-breaking win

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LAN vs KEN Preview | Lancashire to face Kent in third quarter-final of T20 Blast 2025

LAN vs KEN Preview | Lancashire to face Kent in third quarter-final of T20 Blast 2025

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AI Simulation, LAN vs KEN । Lancashire beat Kent by six wickets in third quarter-final

AI Simulation, LAN vs KEN । Lancashire beat Kent by six wickets in third quarter-final

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