Shakib Al Hasan News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Watch How a Birthday Post Could Get Shakib Dropped from Bangladesh Team

Watch How a Birthday Post Could Get Shakib Dropped from Bangladesh Team

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CPL | Antigua and Barbuda Falcons remain on top with another home win against St Kitts and Nevis Patriots

CPL | Antigua and Barbuda Falcons remain on top with another home win against St Kitts and Nevis Patriots

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CPL, Preview | St Kitts and Nevis Patriots to face Antigua and Barbuda Falcons in tournament opener

CPL, Preview | St Kitts and Nevis Patriots to face Antigua and Barbuda Falcons in tournament opener

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AI Simulation, GSL 2025 | Rangpur Riders beat Dubai Capitals to notch third straight win

AI Simulation, GSL 2025 | Rangpur Riders beat Dubai Capitals to notch third straight win

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RR vs DC | GSL 2025 eighth T20 in Guyana Match Preview

RR vs DC | GSL 2025 eighth T20 in Guyana Match Preview

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CD vs DC | Dubai Capitals beat Central Districts by 22 runs in GSL 2025 opener

CD vs DC | Dubai Capitals beat Central Districts by 22 runs in GSL 2025 opener

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‌Shakib Al Hasan reported for suspect bowling during one-off County stint 

‌Shakib Al Hasan reported for suspect bowling during one-off County stint 

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Reports | Shakib Al Hasan ready to play in Afghanistan series amid retirement talk

Reports | Shakib Al Hasan ready to play in Afghanistan series amid retirement talk

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‌IND vs BAN | Twitter reacts to India’s aggressive show rekindle Kanpur Test amidst 18 wickets on Day 4

‌IND vs BAN | Twitter reacts to India’s aggressive show rekindle Kanpur Test amidst 18 wickets on Day 4

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‌IND vs BAN | Twitter reacts to Akash Deep’s back-to-back lusty blows leave Shakib scratching his head

‌IND vs BAN | Twitter reacts to Akash Deep’s back-to-back lusty blows leave Shakib scratching his head

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Shakib Al Hasan announces Kanpur Test could be his last, confirms T20I retirement

Shakib Al Hasan announces Kanpur Test could be his last, confirms T20I retirement

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‌IND vs BAN | Shakib available for selection despite injury concern after first Test

‌IND vs BAN | Shakib available for selection despite injury concern after first Test

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I‌ND vs BAN | Shakib Al Hasan doubtful for Kanpur Test against India

I‌ND vs BAN | Shakib Al Hasan doubtful for Kanpur Test against India

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IND vs BAN | Twitter and Jaddu-Rohit in splits as Najmul Hossain Shanto's fumble gifts easy catch dismissal

IND vs BAN | Twitter and Jaddu-Rohit in splits as Najmul Hossain Shanto's fumble gifts easy catch dismissal

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IND vs BAN | Twitter elated as Kohli rekindles his dance moves following Shakib’s unlucky dismissal

IND vs BAN | Twitter elated as Kohli rekindles his dance moves following Shakib’s unlucky dismissal

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IND vs BAN | Twitter reacts to dejected Shakib as catching blunder leaves Akash Deep in safe waters

IND vs BAN | Twitter reacts to dejected Shakib as catching blunder leaves Akash Deep in safe waters

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IND vs BAN | Twitter spellbound as Chennai crowd erupts after local lad Ashwin greets Shakib with biggie

IND vs BAN | Twitter spellbound as Chennai crowd erupts after local lad Ashwin greets Shakib with biggie

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‌WATCH | Shakib shines for Surrey after flooring Tom Abell with peach stuff

‌WATCH | Shakib shines for Surrey after flooring Tom Abell with peach stuff

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PAK vs BAN | Twitter in splits as fumbling Abrar's hurried entry has Shakib break into giggles

PAK vs BAN | Twitter in splits as fumbling Abrar's hurried entry has Shakib break into giggles

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Shakib Al Hasan gears up with Surrey before India series

Shakib Al Hasan gears up with Surrey before India series

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Pakistan and Bangladesh lose WTC points for slow over rates, Shakib handed demerit point

Pakistan and Bangladesh lose WTC points for slow over rates, Shakib handed demerit point

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PAK vs BAN | Twitter reacts to furious Shakib punish Rizwan with intended headshot for wasting time

PAK vs BAN | Twitter reacts to furious Shakib punish Rizwan with intended headshot for wasting time

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PAK vs BAN | Twitter reacts as Saim Ayub shines bright with stunning first Test wicket scalping Shakib

PAK vs BAN | Twitter reacts as Saim Ayub shines bright with stunning first Test wicket scalping Shakib

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PAK vs BAN | Twitter reacts to Rizwan filling the Rawalpindi empty stands with gargantuan six

PAK vs BAN | Twitter reacts to Rizwan filling the Rawalpindi empty stands with gargantuan six

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WATCH | Shakib Al Hasan goes speechless as Russell smashes 107-meter six off Haris Rauf

WATCH | Shakib Al Hasan goes speechless as Russell smashes 107-meter six off Haris Rauf

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Shakib clarifies Taskin’s team bus absence amidst India tour uncertainty

Shakib clarifies Taskin’s team bus absence amidst India tour uncertainty

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‌NED vs BAN | Twitter reacts as Shakib-Rishad heroic eclipse Dutch army to bolster Super Eight chances

‌NED vs BAN | Twitter reacts as Shakib-Rishad heroic eclipse Dutch army to bolster Super Eight chances

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