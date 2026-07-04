Quetta Gladiators Cricket Team Players

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Quetta Gladiators

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Amir, Mohammad

Pakistan

Malik, Shoaib

Pakistan

Cutting, Ben

Australia

Akram, Faisal

Pakistan

Rossouw, Rilee

South Africa

Charles, Johnson

Saint Lucia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Minhas, Arafat

Pakistan

Guptill, Martin

New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Hampton, Brett

New Zealand

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Ali, Ahsan

Pakistan

Khan, Bismillah

Pakistan

Asif, Umaid

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Jacks, Will

England

Smith, Odean

Jamaica

Ahmad, Qais

Afghanistan

Smeed, Will

England

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Zahid, Mohammad

Khan, Aimal

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Kohler-Cadmore, Tom

England

Aziz, Danish

Pakistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Shahzad, Khurram

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Delport, Cameron

South Africa

Perera, Thisara

Sri Lanka

Afridi, Shahid

Pakistan

Tanvir, Sohail

Pakistan

van Wyk, Morne

South Africa

Gayle, Chris

Jamaica

Watson, Shane

Australia

Paul, Keemo

Guyana

Duckett, Ben

England

Abbott, Sean

Australia

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Curran, Tom

England

Zameer, Zeeshan

Pakistan

Allen, Finn

New Zealand

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Weatherald, Jake

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Harper, Sam

Australia

McDermott, Ben

Australia

Akram, Wasim

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Banton, Tom

England

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Hetmyer, Shimron

Guyana

du Plessis, Faf

South Africa

Evans, Laurie

England

Bhatti, Kashif

Pakistan

Hussain, Shamyl

Pakistan

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Cheema, Rizwan

Canada

Chigumbura, Elton

Zimbabwe

Manzoor, Khurram

Pakistan

Khan, Hassan

Pakistan

Smith, Dwayne

Barbados

Shehzad, Ahmed

Pakistan

Tariq, Usman

Pakistan

Asghar, Mohammad

Pakistan

Mudassar, Ghulam

Pakistan

Qureshi, Ashar

Pakistan

Majid, Ali

Pakistan

Irfan Jr, Mohammad

Pakistan

Khan, Sohail

Pakistan

Laughlin, Ben

Australia

Irfan, Mohammad

Pakistan

Ali, Sajjad

Pakistan

Naz, Adil

Pakistan

Asif, Bilal

Pakistan

Jacobs, Bevon

New Zealand

Zeeshan, Mohammad

Pakistan

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Khan, Sohail

Pakistan

Wright, Luke

England

Khan, Jahandad

Pakistan

Wasim, Mohammad

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan

Khan, Saqib

Pakistan

Imran, Ali

Pakistan

Sultan, Jahanzaib

Pakistan

Ahmed, Fawad

Australia

Tariq, Usman

Pakistan

Shahzad, Khurram

Pakistan

Ahmed, Khalil

Ali, Saad

Pakistan

Zaib, Khan