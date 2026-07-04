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Khan, Zahoor
United Arab Emirates
Amir, Mohammad
Pakistan
Malik, Shoaib
Cutting, Ben
Australia
Akram, Faisal
Rossouw, Rilee
South Africa
Charles, Johnson
Saint Lucia
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Minhas, Arafat
Guptill, Martin
New Zealand
Chapman, Mark
Jamieson, Kyle
Hampton, Brett
Mendis, Kusal
Sri Lanka
Fernando, Avishka
Roy, Jason
England
Pretorius, Dwaine
Ahmed, Iftikhar
Ali, Ahsan
Khan, Bismillah
Asif, Umaid
Shakil, Saud
Hasaranga, Wanindu
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Jacks, Will
Smith, Odean
Jamaica
Ahmad, Qais
Smeed, Will
Thushara, Nuwan
Zahid, Mohammad
Khan, Aimal
Daniyal, Ahmad
Qadir, Usman
Kohler-Cadmore, Tom
Aziz, Danish
Rutherford, Sherfane
Guyana
Shahzad, Khurram
Haseebullah
Delport, Cameron
Perera, Thisara
Afridi, Shahid
Tanvir, Sohail
van Wyk, Morne
Gayle, Chris
Watson, Shane
Paul, Keemo
Duckett, Ben
Abbott, Sean
Naib, Gulbadin
Khan, Zahir
Khan, Mohammad Azam
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Wasim Jr, Mohammad
Curran, Tom
Zameer, Zeeshan
Allen, Finn
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Weatherald, Jake
Johnson, Spencer
Chandimal, Dinesh
Harper, Sam
McDermott, Ben
Akram, Wasim
Emrit, Rayad
Banton, Tom
Narine, Sunil
Russell, Andre
Hetmyer, Shimron
du Plessis, Faf
Evans, Laurie
Bhatti, Kashif
Hussain, Shamyl
Bravo, Dwayne
Cheema, Rizwan
Canada
Chigumbura, Elton
Zimbabwe
Manzoor, Khurram
Khan, Hassan
Smith, Dwayne
Barbados
Shehzad, Ahmed
Tariq, Usman
Asghar, Mohammad
Mudassar, Ghulam
Qureshi, Ashar
Majid, Ali
Irfan Jr, Mohammad
Khan, Sohail
Laughlin, Ben
Irfan, Mohammad
Ali, Sajjad
Naz, Adil
Asif, Bilal
Jacobs, Bevon
Zeeshan, Mohammad
Nafay, Khawaja Muhammad
Wright, Luke
Khan, Jahandad
Wasim, Mohammad
Nawaz, Hasan
Khan, Saqib
Imran, Ali
Sultan, Jahanzaib
Ahmed, Fawad
Ahmed, Khalil
Ali, Saad
Zaib, Khan