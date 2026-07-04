Follow us
Paterson, Dane
South Africa
Hendricks, Beuran
Moore, Edward
Simmonds, Kyle
Moreki, Tshepo
Verreynne, Kyle
Dawood, Junaid
de Zorzi, Tony
Hamza, Zubayr
Mpongwana, Mihlali
Second, Rudi
Lubbe, Wihan
Ngoepe, Lesiba
Stuurman, Glenton
Stubbs, Tristan
van Vuuren, Tiaan
Swanepoel, Beyers
Ndwandwa, Tsepo
Qeshile, Sinethemba
Plaatjie, Siya
Hermann, Jordan
Shamsi, Tabraiz
Pretorius, Dwaine
Siboto, Malusi
Hendricks, Reeza
Bavuma, Temba
Hendricks, Dominic
Magala, Sisanda
Olivier, Duanne
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Jones, Evan
Sipamla, Lutho
Mulder, Wiaan
Richards, Joshua
Yusuf, Codi Ethan
Esterhuizen, Connor
Erwee, Sarel
Subrayen, Prenelan
Petersen, Keegan
Dithole, Tshepang
Smith, Jason
Dupavillon, Daryn
Baartman, Ottniel
Phehlukwayo, Andile
Ackerman, Marques
de Swardt, Ruan
Bosch, Eathan
Zondo, Khaya
Parsons, Bryce
Modimokoane, Odirile
Simelane, Andile
van Wyk, Morne
Gqamane, Ayabulela
Williams, Lizaad
de Bruyn, Theunis
Dala, CJ
Galiem, Dayyaan
Brand, Neil
England
Brevis, Dewald
Valli, Yaseen
Mannikam, Kurtlyn
Shekleton, CD
Mokgakane, Andile
Nortje, Anrich
Muthusamy, Senuran
Coetzee, Gerald
du Plessis, Jean
van Dyk, Johan
Ntuli, Tshepo
Moonsamy, Rivaldo
Hermann, Rubin
Malan, Pieter
von Berg, Shaun
Behardien, Farhaan
Fortuin, Clyde
Malan, Janneman
Senokwane, Lesego
Potgieter, Delano
Bedingham, David
Cloete, Gihahn
Kruger, Patrick
van Tonder, Raynard
Pretorius, Migael
Barnes, Vincent
Maphaka, Kwena
Theron, Rusty
Chetty, Cody
Piedt, Dane
Forrester, Dian
Cele, Okuhle
Prince, Meeka-eel
Pretorius, Lhuan-dre
Engelbrecht, Schalk
Peter, Nqabayomzi
Luus, Tristan
Viljoen, Hardus
Mokoena, Nqobani