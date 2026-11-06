Squads Canterbury Kings vs Auckland Aces List a Ford Trophy 04.02.2027

List a

Christchurch

CKI
CKI
AUC
AUC

Playing

CKI
CKI
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Anderson Corey

all rounder

Bowes Chad

batsman

Boyle Matt

batsman

Case JS

batsman

Bopara Ravi

all rounder

Briggs Cole Jeffery

wicket keeper

Edekar A

batsman

Cachopa Craig

wicket keeper

Fletcher Cam

wicket keeper

Hunter Dylan

all rounder

Fuller James

all rounder

Harjot Harjot

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Harrison Ryan

all rounder

Hodge Brad

batsman

Mariu Rhys

batsman

Johal Harjot

no information yet

McConchie Cole

all rounder

McCullum Brendon

wicket keeper

Mahmood Azhar

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Majithia R

batsman

Paul Cam

no information yet

Rippon Michael

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Mustard Phil

wicket keeper

Nash Chris

batsman

Shipley Henry

all rounder

Neesham James

all rounder

Sodhi Ish

bowler

Stokes Ben

all rounder

O Dowd Max

batsman

Phillips Glenn

all rounder

Raval Jeet

batsman

Bench

CKI
CKI
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet