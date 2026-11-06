Squads Canterbury Kings vs Auckland Aces List a Ford Trophy 04.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Astle Todd
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Benton Jeremy
bowler
Anderson Corey
all rounder
Bowes Chad
batsman
Ashok Adithya
bowler
Barry Michael J
batsman
Boyle Matt
batsman
Bassett-Graham Jonny
batsman
Case JS
batsman
Beghin Graeme
batsman
Chamberlain HJ
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Coburn Blake Peter
bowler
Bopara Ravi
all rounder
Davey Sean Benjamin
bowler
Briggs Cole Jeffery
wicket keeper
Davidson Michael Scott John
batsman
Brown Jamie
bowler
Edekar A
batsman
Cachopa Craig
wicket keeper
Ellis Andrew Malcolm
all rounder
Chapman Mark
batsman
Foulkes Zak
batsman
de Silva Aravinda
all rounder
Garrett Trevor James
bowler
Delport Louis Johannes
bowler
Hay Matthew
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Hay Mitchell James
batsman
Ferns Danru
bowler
Finch Aaron
batsman
Henry Matt
bowler
Fletcher Cam
wicket keeper
Hunter Dylan
all rounder
Fuller James
all rounder
Jamieson Kyle
bowler
Gibson Matthew
bowler
Johnston Timothy Glyn
bowler
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Kwant Nick Michael
batsman
Guptill Martin
batsman
Latham Jackson
bowler
Harjot Harjot
all rounder
Latham Tom
wicket keeper
Harrison Ryan
all rounder
Laughlin Ben
bowler
Hira Roneel Magan
bowler
Lortan Tyler Michael
all rounder
Hodge Brad
batsman
MacRury Thomas John
all rounder
Horne Benjamin James
wicket keeper
Mariu Rhys
batsman
Johal Harjot
no information yet
McClure Ken
batsman
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
McConchie Cole
all rounder
Keene Simon
batsman
McCullum Brendon
wicket keeper
Lister Benjamin
bowler
McKenzie Angus
bowler
Mahmood Azhar
all rounder
Mitchell Daryl
all rounder
Majithia R
batsman
Murdoch Stephen Joseph
batsman
McEwan Matthew Brook
all rounder
Nicholls Henry
batsman
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
Nuttall Edward James
bowler
McKenzie Jock
bowler
O'Rourke William
bowler
Meaker Stuart
bowler
Paul Cam
no information yet
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Rae Michael
bowler
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Rippon Michael
all rounder
Munro Colin
batsman
Sams Daniel
all rounder
Mustard Phil
wicket keeper
Sheat Fraser
bowler
Nash Chris
batsman
Shipley Henry
all rounder
Neesham James
all rounder
Sodhi Ish
bowler
Nidamanuru Anil Teja
batsman
Stokes Ben
all rounder
O Dowd Max
batsman
ten Doeschate Ryan
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
van Woerkom Theo
bowler
Quinn Matt
bowler
Watson Shane
batsman
Raval Jeet
batsman
Williams Will
bowler
Robbie O'Donnell
batsman
Match has not started yet