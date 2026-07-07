Squads Durham vs Sussex List a One-Day Cup 24.07.2026

List a

DUR
DUR
SUS
SUS

Playing

DUR
DUR
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Ackermann Colin

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Aldridge Kasey

all rounder

Bailey Archie

no information yet

Bedingham David

wicket keeper

Borthwick Scott

all rounder

Carter Oliver

wicket keeper

Bowman Robbie

no information yet

Clark Tom

batsman

Foreman Bertie

all rounder

Coughlin Paul

all rounder

Haines Tom

batsman

Henry Troy

no information yet

Gay Emilio

batsman

Leede Bas de

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Lees Alex

batsman

Lamb Danny

all rounder

Lewis Jon

bowler

Minto James

no information yet

Rawlins Delray

all rounder

Mustard Haydon Samuel

no information yet

Rogers Henry P

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Raine Ben

all rounder

Tear Charlie

wicket keeper

Rhodes Will

all rounder

Robinson Luke

no information yet

Robinson Oliver

wicket keeper

Stokes Ben

all rounder

Wood Mark

bowler

Bench

DUR
DUR
SUS
SUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet