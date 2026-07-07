Squads Durham vs Sussex List a One-Day Cup 24.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ackermann Colin
all rounder
Alsop Tom
wicket keeper
Aldridge Kasey
all rounder
Archer Jofra
bowler
Bailey Archie
no information yet
Bedingham David
wicket keeper
Campbell Jack
bowler
Boland Scott
bowler
Carson Jack
bowler
Borthwick Scott
all rounder
Carter Oliver
wicket keeper
Bowman Robbie
no information yet
Clark Tom
batsman
Burnham Jack
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Bushnell Jonathan James
batsman
Crocombe Henry T
bowler
Carse Brydon
bowler
Currie Bradley
bowler
Clark Graham
batsman
Finn Steven
bowler
Conners Sam
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Coughlin Paul
all rounder
Haines Tom
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Henry Troy
no information yet
Foulkes Zak
batsman
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Gay Emilio
batsman
Hughes Daniel
batsman
Gibson Oliver James
bowler
Hunt Sean Frank
bowler
Glover Brandon
bowler
Ibrahim Danial
batsman
Hogg Daniel Maxwell
bowler
Jamie Atkins
bowler
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Karvelas Aristides
bowler
Leede Bas de
all rounder
Khan Shadab
all rounder
Lees Alex
batsman
Lamb Danny
all rounder
Lewis Jon
bowler
Lenham Archie
bowler
Mackintosh Tom
batsman
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Mills Tymal
bowler
McKinney Ben Stewart
batsman
Pujara Cheteshwar
batsman
Minto James
no information yet
Rawlins Delray
all rounder
Mustard Haydon Samuel
no information yet
Robinson Oliver
bowler
Parkinson Callum
bowler
Rogers Henry P
all rounder
Parnell Wayne
bowler
Seales Jayden
bowler
Patel Ajaz
bowler
Shipley Henry
all rounder
Potts Matty
bowler
Simpson John
wicket keeper
Pretorius Migael
bowler
Smith Steve
batsman
Raine Ben
all rounder
Tear Charlie
wicket keeper
Rhodes Will
all rounder
Thomas George
batsman
Robinson Luke
no information yet
Unadkat Jaydev
bowler
Robinson Luke Stephen
bowler
Ward Harrison
batsman
Robinson Oliver
wicket keeper
Siddle Peter
bowler
Sowter Nathan
bowler
Stokes Ben
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Toole Raymond
bowler
Wagner Neil
bowler
Wood Mark
bowler
Match has not started yet