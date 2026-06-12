Squads Yorkshire vs Warwickshire First class County Championship 12.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Lyth Adam
batsman
Davies Alex
wicket keeper
Luxton William
batsman
Yates Robert
batsman
Whiteman Sam
wicket keeper
Mousley Dan
batsman
Wharton James Henry
batsman
Hain Sam
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Webster Beau
all rounder
Revis Matthew L
batsman
Barnard Ed
bowler
Hill George
all rounder
Malik Zen
no information yet
Bess Dom
bowler
Suthar Manav
bowler
Ali Hasan
bowler
Barker Keith
all rounder
Cliff Benjamin Michael
bowler
Bamber Ethan
bowler
White Curtley-Jack
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Bench