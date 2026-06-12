Squads Yorkshire vs Warwickshire First class County Championship 12.06.2026

First class

YOR
YOR

(96 ov.) 386/6

WAR
WAR

Playing

YOR
YOR
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Lyth Adam

batsman

Davies Alex

wicket keeper

Whiteman Sam

wicket keeper

Hain Sam

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Webster Beau

all rounder

Hill George

all rounder

Malik Zen

no information yet

Bess Dom

bowler

Ali Hasan

bowler

Barker Keith

all rounder

Bench

YOR
YOR
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Akhtar Jawad

no information yet

Bethell Jacob

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Booth Michael

all rounder

Bean Finlay

wicket keeper

Bennison Will

no information yet

Burgess Michael

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Chohan Jafer

all rounder

Coad Ben

bowler

Ferreira Donovan

wicket keeper

Firbank Matthew

no information yet

Jamal Aamir

all rounder

Khan Amir

no information yet

Hope Shai

wicket keeper

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Kelly Noah

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Rickelton Ryan

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Root Joe

batsman

Sears Ben

bowler

Young Will

batsman

Singh Jay

no information yet

Smith Owen

no information yet

Sutherland Will

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Taylor Charlie

no information yet

Thompson Jordan

all rounder

ul-Haq Imam

no information yet

Vagadia Yash

all rounder

Wade Alex

no information yet

Wiese David

all rounder