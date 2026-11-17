Squads Auckland Aces vs Northern Districts List a Ford Trophy 15.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Abbott Kyle
bowler
Anderson Corey
all rounder
Baker James
bowler
Ashok Adithya
bowler
Birt Travis
batsman
Barry Michael J
batsman
Bocock Peter
wicket keeper
Bassett-Graham Jonny
batsman
Boult Trent
bowler
Beghin Graeme
batsman
Brownlie Dean
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Carter Joe
batsman
Bopara Ravi
all rounder
Clarke Katene
batsman
Briggs Cole Jeffery
wicket keeper
Clarke Kristian
batsman
Brown Jamie
bowler
Cooper HR
batsman
Cachopa Craig
wicket keeper
De Grandhomme Colin
all rounder
Chapman Mark
batsman
Devcich Anton
batsman
de Silva Aravinda
all rounder
Drysdale Peter
batsman
Delport Louis Johannes
bowler
Fisher Matthew
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Flynn Daniel Raymond
batsman
Ferns Danru
bowler
Gibson Jacob Michael
bowler
Finch Aaron
batsman
Gibson Zak
bowler
Fletcher Cam
wicket keeper
Hampton Brett
all rounder
Fuller James
all rounder
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Gibson Matthew
bowler
Johnston Scott Sangster
bowler
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Jordan Chris
bowler
Guptill Martin
batsman
Kuggeleijn Scott
all rounder
Harjot Harjot
all rounder
Lellman Fergus
batsman
Harrison Ryan
all rounder
Nethula Tarun Sai
bowler
Hira Roneel Magan
bowler
O Brien Kevin
all rounder
Hodge Brad
batsman
Patel Sundeep
batsman
Horne Benjamin James
wicket keeper
Pomare Ben
wicket keeper
Johal Harjot
no information yet
Popli Bharat
batsman
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
Pringle Tim
bowler
Keene Simon
batsman
Randell Brett
bowler
Lister Benjamin
bowler
Reardon Nathan
batsman
Mahmood Azhar
all rounder
Santner Mitchell
all rounder
Majithia R
batsman
McEwan Matthew Brook
all rounder
Seifert Tim
wicket keeper
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
Sodhi Ish
bowler
McKenzie Jock
bowler
Southee Tim
bowler
Meaker Stuart
bowler
Swanson Christopher John
all rounder
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Tremain Chris
bowler
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Verma Anurag
bowler
Munro Colin
batsman
Wagner Neil
bowler
Mustard Phil
wicket keeper
Walker FL
bowler
Nash Chris
batsman
Walker Joe
bowler
Neesham James
all rounder
Watling BJ
wicket keeper
Nidamanuru Anil Teja
batsman
Williamson Kane
batsman
O Dowd Max
batsman
Winter Nick
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Quinn Matt
bowler
Raval Jeet
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
Rodden Bradley
all rounder
Sclanders Michael
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Solia Sean
all rounder
Somerville Will
bowler
Sunde Quinn
wicket keeper
Sussex Jordan
bowler
ter Braak Ross Matthew
bowler
Vince James
batsman
William O'Donnell
batsman
Worker George
batsman
Wright Luke
all rounder
Zeb Yahya
bowler
Match has not started yet