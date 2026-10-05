Squads Auckland Aces vs Canterbury Kings List a Ford Trophy 27.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Astle Todd
bowler
Anderson Corey
all rounder
Benton Jeremy
bowler
Ashok Adithya
bowler
Bowes Chad
batsman
Barry Michael J
batsman
Bassett-Graham Jonny
batsman
Boyle Matt
batsman
Beghin Graeme
batsman
Case JS
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Chamberlain HJ
batsman
Bopara Ravi
all rounder
Coburn Blake Peter
bowler
Briggs Cole Jeffery
wicket keeper
Davey Sean Benjamin
bowler
Brown Jamie
bowler
Davidson Michael Scott John
batsman
Cachopa Craig
wicket keeper
Edekar A
batsman
Chapman Mark
batsman
Ellis Andrew Malcolm
all rounder
de Silva Aravinda
all rounder
Foulkes Zak
batsman
Delport Louis Johannes
bowler
Garrett Trevor James
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Hay Matthew
batsman
Ferns Danru
bowler
Hay Mitchell James
batsman
Finch Aaron
batsman
Fletcher Cam
wicket keeper
Henry Matt
bowler
Fuller James
all rounder
Hunter Dylan
all rounder
Gibson Matthew
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Johnston Timothy Glyn
bowler
Guptill Martin
batsman
Kwant Nick Michael
batsman
Harjot Harjot
all rounder
Latham Jackson
bowler
Harrison Ryan
all rounder
Latham Tom
wicket keeper
Hira Roneel Magan
bowler
Laughlin Ben
bowler
Hodge Brad
batsman
Lortan Tyler Michael
all rounder
Horne Benjamin James
wicket keeper
MacRury Thomas John
all rounder
Johal Harjot
no information yet
Mariu Rhys
batsman
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
McClure Ken
batsman
Keene Simon
batsman
McConchie Cole
all rounder
Lister Benjamin
bowler
McCullum Brendon
wicket keeper
Mahmood Azhar
all rounder
McKenzie Angus
bowler
Majithia R
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
McEwan Matthew Brook
all rounder
Murdoch Stephen Joseph
batsman
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
Nicholls Henry
batsman
McKenzie Jock
bowler
Nuttall Edward James
bowler
Meaker Stuart
bowler
O'Rourke William
bowler
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Paul Cam
no information yet
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Rae Michael
bowler
Munro Colin
batsman
Rippon Michael
all rounder
Mustard Phil
wicket keeper
Sams Daniel
all rounder
Nash Chris
batsman
Sheat Fraser
bowler
Neesham James
all rounder
Shipley Henry
all rounder
Nidamanuru Anil Teja
batsman
Sodhi Ish
bowler
O Dowd Max
batsman
Stokes Ben
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
ten Doeschate Ryan
all rounder
Quinn Matt
bowler
van Woerkom Theo
bowler
Raval Jeet
batsman
Watson Shane
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
Williams Will
bowler
Rodden Bradley
all rounder
Sclanders Michael
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Solia Sean
all rounder
Somerville Will
bowler
Sunde Quinn
wicket keeper
Sussex Jordan
bowler
ter Braak Ross Matthew
bowler
Vince James
batsman
William O'Donnell
batsman
Worker George
batsman
Wright Luke
all rounder
Zeb Yahya
bowler
Match has not started yet