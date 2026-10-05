Squads Auckland Aces vs Canterbury Kings List a Ford Trophy 27.10.2026

List a

Auckland

AUC
AUC
CKI
CKI

Playing

AUC
AUC
CKI
CKI
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Anderson Corey

all rounder

Bowes Chad

batsman

Boyle Matt

batsman

Case JS

batsman

Bopara Ravi

all rounder

Briggs Cole Jeffery

wicket keeper

Cachopa Craig

wicket keeper

Edekar A

batsman

Fletcher Cam

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Hunter Dylan

all rounder

Harjot Harjot

all rounder

Harrison Ryan

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Hodge Brad

batsman

Johal Harjot

no information yet

Mariu Rhys

batsman

McConchie Cole

all rounder

McCullum Brendon

wicket keeper

Mahmood Azhar

all rounder

Majithia R

batsman

Mitchell Daryl

all rounder

Paul Cam

no information yet

Rippon Michael

all rounder

Mustard Phil

wicket keeper

Sams Daniel

all rounder

Nash Chris

batsman

Neesham James

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Sodhi Ish

bowler

O Dowd Max

batsman

Stokes Ben

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Raval Jeet

batsman

Rodden Bradley

all rounder

Solia Sean

all rounder

Sunde Quinn

wicket keeper

Wright Luke

all rounder

Zeb Yahya

bowler

Bench

AUC
AUC
CKI
CKI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet