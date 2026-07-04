T20 Asian Games, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Asian Games, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Verma, Shefali

India

Mani, Minnu

India

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Mandhana, Smriti

India

Ghosh, Richa

India

Ahuja, Kanika S

India

Sharma, Deepti

India

Gayakwad, Rajeshwari

India

Vaidya, Devika

India

Kaur, Harmanpreet

India

Vastrakar, Pooja

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Ishaque, Saiqa

India

Rana, Sneh

India

Deol, Harleen

India

Dar, Nida

Pakistan

Ameen, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sohail, Umaima

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Hani, Umme

Pakistan

Zulfiqar, Shawaal

Pakistan

Khatun, Salma

Bangladesh

Mondal, Lata

Bangladesh

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Sultana, Shamima

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Khatun, Murshida

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Biswas, Disha

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Tippoch, Sornnarin

Thailand

Khoncharoenkai, Nannapat

Thailand

Miles, Natasha

England

Duraisingam, Winifred

Malaysia

Sutthiruang, Chanida

Thailand

Bibi, Maryam

Hong Kong, China

Siu, Mei Wai

Hong Kong, China

Chan, Ka Ying

Hong Kong, China

Chan, Betty

Hong Kong, China

Boochatham, Nattaya

Thailand

Chantam, Nattakan

Thailand

Chaiwai, Naruemol

Thailand

Elysa, Mas

Malaysia

To, Yee Shan

Hong Kong, China

Khamchompu, Onnicha

Thailand

Maya, Phannita

Thailand

Kanoh, Rosenan

Thailand

Putthawong, Thipatcha

Thailand

Bunthansen, Kanyakorn

Thailand

Boonsukham, Nanthita

Thailand

Cheung, Hiu Ying

Hong Kong, China

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranasinghe, Oshadi

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Hashim, Ainna

Malaysia

Wan Mohd Rosli, Wan Julia

Malaysia

Najwa, Aina

Malaysia

Eleesa, Aisya

Malaysia

Ismail, Mahirah Izzati

Malaysia

Syuhada, Nur Dania

Malaysia

Atiela, Nik Nur

Malaysia

Natsya, Nur Arianna

Malaysia

Sri Muhunan, Dhanusri

Malaysia

Khiaoto, Suwanan

Thailand

Chaturongrattana, Sunida

Thailand

Bormon, Sathi Rani

Chetry, Uma

India

Anusha, Bareddy Malli

India

Zulaika Sofea, Wan Nor

Malaysia

Azmi, Musfirah Nur Ainaa

Malaysia

Chan, Dorothea

Hong Kong, China

Intan, Jamahidaya

Malaysia

Alvi, Najiha

Pakistan

Nasir, Anosha

Pakistan

Corazon, Maria

Indonesia

Arda, Mia

Indonesia

Wulandari, Desi

Indonesia

Qiao, Lie

Indonesia

Ariani, Ni Kadek

Indonesia

Dewi, Ni Luh Ketut Wesika Ratna

Indonesia

Pangestuti, Rahmawati

Indonesia

Andriani, Andriani

Rani, Ni Kadek Fitria Rada

Indonesia

Kasse, Kisi Salisa

Indonesia

Prastini, Kadek Winda

Indonesia

Maypriani, Sang

Indonesia

Sariani, Ni Wayan

Indonesia

Sakarini, Ni Putu Ayu Nanda

Indonesia

Suwandewi, Ni Made Putri

Indonesia

Chan, Charlotte

Hong Kong, China

Lai, Emma

Hong Kong, China

Yee Ho, Sin

Hong Kong, China

Poon, Bella

Hong Kong, China

Cheung, Amanda

Lui, Heiley

Yousaf, Akasha

Ridhwan, Ainur Amelina Muhd

Malaysia

Bat- Amgalan, Bulganchimeg

Mongolia

Batjargal, Ichinkhorloo

Mongolia

Battsetseg, Namuunzul

Mongolia

Battsogt, Narangerel

Mongolia

Enkhbold, Khaliunaa

Mongolia

Ganbat, Namuunsuren

Mongolia

Ganbold, Urjindulam

Mongolia

Gansukh, Anujin

Mongolia

Jargalsaikhan, Erdenesuvd

Mongolia

Mendbayar, Enkhzul

Mongolia

Tsendsuren, Ariuntsetseg

Mongolia

Gautam, Kashvee Sudesh

India

Arthy, Asrafi Yeasmin

Bangladesh