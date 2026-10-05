Squads Auckland Aces vs Otago Volts List a Ford Trophy 11.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Bacon Matthew Boyce
bowler
Anderson Corey
all rounder
Barnes Warren Dale
bowler
Ashok Adithya
bowler
Beaton Tom
batsman
Barry Michael J
batsman
Broom Neil
batsman
Bassett-Graham Jonny
batsman
Chu Max
wicket keeper
Beghin Graeme
batsman
Clout Tommy
bowler
Bell-Drummond Daniel
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Bopara Ravi
all rounder
Craig Mark Donald
bowler
Briggs Cole Jeffery
wicket keeper
Cumming Jacob Mark
all rounder
Brown Jamie
bowler
Duffy Jacob
bowler
Cachopa Craig
wicket keeper
Duffy Ryan Mitchell
wicket keeper
Chapman Mark
batsman
Earle Soper Blair
bowler
de Silva Aravinda
all rounder
Finnie Joshua Liam
all rounder
Delport Louis Johannes
bowler
Foxcroft Dean
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Georgeson Luke
all rounder
Ferns Danru
bowler
Gibson Jacob Michael
bowler
Finch Aaron
batsman
Hawkins Camden Thomas
batsman
Fletcher Cam
wicket keeper
Fuller James
all rounder
Hicks Shawn
batsman
Gibson Matthew
bowler
Holder Jason
all rounder
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Hunter Jack Sean
bowler
Guptill Martin
batsman
Harjot Harjot
all rounder
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Harrison Ryan
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Hira Roneel Magan
bowler
Kindley Hunter
all rounder
Hodge Brad
batsman
Kitchen Anaru Kyle
all rounder
Horne Benjamin James
wicket keeper
Kwant Nick Michael
batsman
Johal Harjot
no information yet
Lee Brett
bowler
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
Lockrose Ben
bowler
Keene Simon
batsman
Ma'ara Ave
wicket keeper
Lister Benjamin
bowler
McClenaghan Mitchell
bowler
Mahmood Azhar
all rounder
McKay Jarrod
bowler
Majithia R
batsman
McKenzie Angus
bowler
McEwan Matthew Brook
all rounder
Muller Travis
bowler
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
Parkes Thorn Kiwa
batsman
McKenzie Jock
bowler
Phillips Dale
batsman
Meaker Stuart
bowler
Rae Michael
bowler
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Raine Ben
all rounder
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Renwick Mitchell
batsman
Munro Colin
batsman
Rippon Michael
all rounder
Mustard Phil
wicket keeper
Rutherford Hamish
batsman
Nash Chris
batsman
Smith Nathan
bowler
Neesham James
all rounder
Tasman-Jones Joshua John
batsman
Nidamanuru Anil Teja
batsman
Todd Jamal
all rounder
O Dowd Max
batsman
Viljoen Christoffel
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Wheeler-Greenall Beckham
batsman
Quinn Matt
bowler
Wilson Brad
batsman
Raval Jeet
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
Rodden Bradley
all rounder
Sclanders Michael
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Solia Sean
all rounder
Somerville Will
bowler
Sunde Quinn
wicket keeper
Sussex Jordan
bowler
ter Braak Ross Matthew
bowler
Vince James
batsman
William O'Donnell
batsman
Worker George
batsman
Wright Luke
all rounder
Zeb Yahya
bowler
Match has not started yet