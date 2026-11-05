Squads Otago Volts vs Northern Districts List a Ford Trophy 02.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Abbott Kyle
bowler
Barnes Warren Dale
bowler
Baker James
bowler
Beaton Tom
batsman
Birt Travis
batsman
Broom Neil
batsman
Bocock Peter
wicket keeper
Chu Max
wicket keeper
Boult Trent
bowler
Clout Tommy
bowler
Brownlie Dean
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Carter Joe
batsman
Craig Mark Donald
bowler
Clarke Katene
batsman
Cumming Jacob Mark
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Duffy Jacob
bowler
Cooper HR
batsman
Duffy Ryan Mitchell
wicket keeper
De Grandhomme Colin
all rounder
Earle Soper Blair
bowler
Devcich Anton
batsman
Finnie Joshua Liam
all rounder
Drysdale Peter
batsman
Foxcroft Dean
all rounder
Fisher Matthew
bowler
Fuller James
all rounder
Flynn Daniel Raymond
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Gibson Zak
bowler
Gibson Jacob Michael
bowler
Hampton Brett
all rounder
Hawkins Camden Thomas
batsman
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Johnston Scott Sangster
bowler
Hicks Shawn
batsman
Jordan Chris
bowler
Holder Jason
all rounder
Kuggeleijn Scott
all rounder
Hunter Jack Sean
bowler
Lellman Fergus
batsman
Nethula Tarun Sai
bowler
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
O Brien Kevin
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Patel Sundeep
batsman
Kindley Hunter
all rounder
Pomare Ben
wicket keeper
Kitchen Anaru Kyle
all rounder
Popli Bharat
batsman
Kwant Nick Michael
batsman
Pringle Tim
bowler
Lee Brett
bowler
Randell Brett
bowler
Lockrose Ben
bowler
Raval Jeet
batsman
Ma'ara Ave
wicket keeper
Reardon Nathan
batsman
McClenaghan Mitchell
bowler
Santner Mitchell
all rounder
McKay Jarrod
bowler
McKenzie Angus
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Muller Travis
bowler
Sodhi Ish
bowler
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Southee Tim
bowler
Phillips Dale
batsman
Swanson Christopher John
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Tremain Chris
bowler
Rae Michael
bowler
Verma Anurag
bowler
Raine Ben
all rounder
Wagner Neil
bowler
Renwick Mitchell
batsman
Walker FL
bowler
Rippon Michael
all rounder
Walker Joe
bowler
Rodden Bradley
all rounder
Watling BJ
wicket keeper
Rutherford Hamish
batsman
Williamson Kane
batsman
Smith Nathan
bowler
Winter Nick
bowler
Tasman-Jones Joshua John
batsman
Todd Jamal
all rounder
Viljoen Christoffel
all rounder
Wheeler-Greenall Beckham
batsman
Wilson Brad
batsman
Match has not started yet