Squads Otago Volts vs Northern Districts List a Ford Trophy 02.02.2027

List a

Dunedin

OVO
OVO
NOR
NOR

Playing

OVO
OVO
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Beaton Tom

batsman

Broom Neil

batsman

Bocock Peter

wicket keeper

Chu Max

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Carter Joe

batsman

Cooper HR

batsman

Duffy Ryan Mitchell

wicket keeper

Foxcroft Dean

all rounder

Fuller James

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

Hampton Brett

all rounder

Holder Jason

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

O Brien Kevin

all rounder

Kindley Hunter

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Lee Brett

bowler

Raval Jeet

batsman

Ma'ara Ave

wicket keeper

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Sodhi Ish

bowler

Phillips Glenn

all rounder

Raine Ben

all rounder

Walker FL

bowler

Rippon Michael

all rounder

Rodden Bradley

all rounder

Watling BJ

wicket keeper

Todd Jamal

all rounder

Bench

OVO
OVO
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet