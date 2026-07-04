Jaffna Kings Cricket Team Players

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Jaffna Kings

Burger, Nandre

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Fuller, James

New Zealand

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Malik, Shoaib

Pakistan

Rossouw, Rilee

South Africa

Miller, David

South Africa

Charles, Johnson

Saint Lucia

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Tharaka, Nisala

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Arachchige, Krishan

Sri Lanka

Dananjaya, Nipun

Sri Lanka

Kumara, Mahesh

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Lakshan, Suminda

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Randika, Vishad

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Khan, Zaman

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Riaz, Wahab

Pakistan

Kohler-Cadmore, Tom

England

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Olivier, Duanne

South Africa

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Wickramasinghe, Ahan

Sri Lanka

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Perera, Thisara

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Hossain, Afif

Bangladesh

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Sri Lanka

Viljoen, Gerhardus C

Behrendorff, Jason

Australia

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Perera, Priyamal

Sri Lanka

Jayawickrama, Praveen

Sri Lanka

Randika, Ashan

Sri Lanka

Manoj, Kumarage Don Asanka

Sri Lanka

Kumara, Wanuja Sahan

Sri Lanka

Gunasekara, Chamika

Sri Lanka

du Plessis, Faf

South Africa

Abbott, Kyle

South Africa

Moores, Tom

England

Lakmal, Suranga

Sri Lanka

Lynn, Chris

Australia

Bopara, Ravi

England

Ashan, Shammu

Sri Lanka

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Vithushan, Theesan

Sri Lanka

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Allen, Fabian

Jamaica

Shinwari, Usman

Pakistan

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Thenurathan, Ratnarajah

Ross, Alex

Australia

de Silva, Raveen

Khan, Waqar

Afghanistan

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Viljoen, Hardus

South Africa

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Abinash, Murvin

Sri lanka

Pragasam, Arul

Sri lanka