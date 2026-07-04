Sri Lanka Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Manasinghe, Lakshitha

Sri Lanka

Nadeeshan, Kavindu

Sri Lanka

Ramanayake, Himesh

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Shamaaz, Mohammed

Sri Lanka

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Randika, Vishad

Sri Lanka

Weerakkody, Sandun

Sri Lanka

Wickramasinghe, Ahan

Sri Lanka

Silva, Amshi de

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Tharindu, Avishka

Sri Lanka

Sudeera Thilakaratne, Dilum

Sri Lanka

Paranavithana, Navod

Sri Lanka

Rodrigo, Yasiru

Sri Lanka

Liyanarachchi, Abhishek

Sri Lanka

Dinusha, Sonal

Sri Lanka

Fernando, Anuk

Sri Lanka

Jayalath, Dilan

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Wijesinghe, Chamindu

Sri Lanka

Hemananda, Danal

Sri Lanka

Dumindu, Hashan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Daniel, Ashian

Sri Lanka

Kumara, Wanuja Sahan

Sri Lanka

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Ranatunga, Duvindu

Sri Lanka

Ranatunga, Theeraka

Sri Lanka

Kapurubandara, Hirun

Sri Lanka

Kalupahana, Dinura

Sri Lanka

Jayawardene, Sineth

Sri Lanka

Kumara, Vishwa

Sri Lanka

Rajapakse, Vishwa

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Jayasundara, Hiran

Sri Lanka

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Kularatne, Manula

Thewmika, Vihas

Sri Lanka

Gomez, Chamath

Sri Lanka

Lakshan, Lasith

Sri Lanka

Jayasinghe, Bawantha

Daniel, Jehan

Sri Lanka

Sanjaya, Rohan

Sri Lanka

Rasantha, Ravindu

Sri Lanka

Perera, Avishka

Sri Lanka

Vinuja Ranpul, Wathawana Vithanage

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Rajapaksa, Sadisha

Sri Lanka

Liyanage, Sakuna Nidarshana

Sri Lanka

Kaushal, Tharindu

Sri Lanka

Weerasinghe, Gayana

Sri Lanka

Rajapaksa, Rajapaksa Arachchige Charith Maduranga

Sri Lanka

Sewmina, Dumindu

Sri Lanka

Amarasinghe, Hasitha

Sri Lanka

Kalindu, Hettiarachchi Chilan

Sri Lanka

Abeysinghe, Lahiru

Sri Lanka

Lakshanka, Pasindu

Sri Lanka

Shashen, Jeewaka

Sri Lanka

Silva, Maleesha

Sri Lanka

Abeywickramasingha, Diniru

Sri Lanka

Madusanka, Wickramasinghe Arachchige Don Pathum

Sri Lanka

Dewatage, Lahiru

Sri Lanka

Mendis, Sandun

Sri Lanka

Pathiraja, Pawan

Sri Lanka

Bandara, Anjala

Sri Lanka

Jayasekara, Harindu

Sri Lanka

Somarathne, Ranuda

Sri Lanka

Nirmal, Sasanka

Sri Lanka

Abishek, Thaveesha

Sri Lanka

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Prashan, Thilan

Sri Lanka

Perera, Janishka

Sri Lanka

de Silva, Raveen

Waduge, Supun

Fernando, Janith

Wimaladharma, Tharana

Silva, Ravishan Nethsara de

Sri Lanka

Shanmuganathan, Sharujan

Sri Lanka

Perera, Sanchitha Ruvishan

Sri Lanka

Gamage, Rusanda Sanjula

Sri Lanka

Perera, Pulindu

Sri Lanka

Malitha, Pathum

Jayawardena, Sadeesh

Sri Lanka

Piyumal, Kaveesha

Jayawardena, Sineth

Sri Lanka

Siriwadhana, Ayana

Sri lanka

Koththigoda, Yuri

Sri lanka

Fernando, Shehan

Sri lanka

Perera, Ramiru

Sri lanka

Chamuditha, Viran

Sri Lanka

Sigera, Dulnith

Sri lanka

Dinsara, Vimath

Sri lanka

Gamage, Kavija

Sri lanka

Kugathas, Mathulan

Sri lanka

Hilmy, Aadham

Sri lanka

Vidanapathirana, Kithma

Sri lanka

Heenatigala, Chamika

Sri lanka

Niduwara, Sanuja

Sri lanka

Navodya, Tharusha

Sri lanka

Mahavithana, Dimantha

Sri lanka

Damsith, Dinuru

Sri lanka

Nimsara, Rasith

Sri lanka

Akash, Vigneshwaran

Sri lanka

Wekunagoda, Senuja

Sri lanka

Peiris, Rehan

Sri lanka

Ravihansa, Himal

Sri lanka

Fernando, Suhas

Sri lanka

Gamage, Jelon

Sri lanka

Tennakoon, Dinuka

Sri lanka

Gamage, Kavija

Sri lanka

Seneviratne, Sethmika

Sri lanka

Nethsara, Chamarindu

Sri Lanka

Jeewantha Sriram

Sri Lanka

Malintha Silva

Sri Lanka

Rathnayake, Paven

Sri lanka

De Silva, Amshi

Sri lanka