Super50 Cup Cricket Tournament Players

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Super50 Cup

Charles, Johnson

Saint Lucia

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Smith, Odean

Jamaica

Hope, Shai

Barbados

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Powell, Kieran

Saint Kitts and Nevis

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Walsh Jr, Hayden

USA

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Louis, Jeremiah

Saint Kitts and Nevis

Carty, Keacy

Sint Maarten

James, Kofi

Gore, Karima

USA

Brooks, Shamarh

Barbados

Dowrich, Shane

Barbados

Springer, Shamar

Barbados

Primus, Roshon

Trinidad and Tobago

Drakes, Dominic

Barbados

Jordan, Akeem

Barbados

McCaskie, Zachary

Western Sahara

Wickham, Kevin

McAllister, Jair

Ambris, Sunil

Hodge, Kavem

Dominica

Greaves, Justin

Barbados

Edwards, Larry

Dember, Kenneth

Athanaze, Alick

Dominica

Melius, Kimani

Saint Lucia

John, Ryan

Walcott, Tevyn

Lewis, Shermon

Grenada

Bishop, Teddy

Jeremiah, Johann

Bonner, Nkrumah

Jamaica

Gordon, Nicholson

Mansingh, Abhijai

Jamaica

Mckenzie, Kirk

India

Mohammed, Jason

Trinidad and Tobago

Bravo, Darren

Trinidad and Tobago

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Solozano, Jeremy

Webster, Tion

Trinidad and Tobago

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Permaul, Veerasammy

Guyana

Beaton, RR

Guyana

Hemraj, Chandrapaul

Guyana

Savory, Kemol

Nedd, Ashmead Romano

Guyana

Persaud, Akshaya

Guyana

Imlach, Tevin

Guyana

Nandu, Matthew

Guyana

Smith, Nial

Sinclair, Kevin

Guyana

Anderson, Kevlon

Neutral

Joseph, Shamar

India

Chanderpaul, Tagenarine

Guyana

Motie, Gudakesh

Guyana

Blackwood, Jermaine

Jamaica

Brathwaite, Kraigg

Barbados

Mayers, Kyle

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Gabriel, Shannon

Trinidad and Tobago

Reifer, Raymon

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Da Silva, Joshua

Trinidad and Tobago

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

Shepherd, Romario

Guyana

Warrican, Jomel

Saint Vincent and the Grenadines

Royal, Jeavor

Jamaica

Barnes, Brad Omarley

Jamaica

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Hetmyer, Shimron

Guyana

Walton, Chadwick

Jamaica

Alleyne, Kadeem

Barbados

Fletcher, Andre

Grenada

Descartes, Sadrack

Cyrus, Darel

Kallicharan, Kirstan

Trinidad and Tobago

Parnell, Shalome

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Bulli, Dennis

Jamaica

Auguste, Ackeem

Clarke, Mc Kenny

Thomas, Oshane

Jamaica

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Allen, Fabian

Jamaica

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Julien, Leonardo

Trinidad and Tobago

Young, Nyeem

Barbados

Bishop, Joshua

Barbados

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Layne, Johann

Trinidad and Tobago

Thorne, Isai

Johnson, Jordan

Pittman, Kelvin

Doram, Daniel

Netherlands

McCarthy, Andre

Jamaica

Rambaran, Shatrughan

Parris, Shaqkere

Greaves, Romario Leon-Jelani

Holder, Chemar

Barbados

Ottley, Kjorn

Trinidad and Tobago

Leacock, Javed

Sampson, Quentin

Guyana

Richards, Demario Jonathan

Blades, Jediah

Bowen-Tuckett, Carlon

Warde, Terance

Trinidad and Tobago

Smith, Kemar

Looknauth, Richie