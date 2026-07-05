T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A

McAuley, Adam

Isle of Man

Ansell, Matthew

Isle of Man

Burrows, Joseph Adam

Isle of Man

Langford, Christopher James

Isle of Man

Burrows, George

Isle of Man

Hartman, Carl

Isle of Man

Beard, Edward

Isle of Man

Cawte, Kieran

Isle of Man

Vijay, Jalpesh

Portugal

Turkmen, Ali

Turkiye

Elec, Ishak

Turkiye

Ozturk, Mecit

Turkiye

Nath, Romeo

Turkiye

Ehsan, Shamsullah

Turkiye

Ataullah, Mohammad Ilyas

Turkiye

Turkmen, Muhammed

Turkiye

Singh, Taranjit

Cyprus

Mazumder, Roman

Cyprus

Patel, Shrijay

Malta

Dianish, Rockey

Malta

Soman, Ajin

Singh, Jaspal

Malta

Tribe, Zak Mark

Jersey

Gouge, Patrick Bartholomew

Jersey

Perchard, Charles

Jersey

Richardson, George Franklin

Jersey

Ahuja, Marc

Hungary

Kheterpal, Abhishek

Hungary

Ali, Mehboob

Khan, Zeeshan

Malta

Das, Michael

Bangladesh

Pushparajan, Priyan

Ajmal, Muhammad

Ameer, Imran

Malta

Qasim, Muhammad

Kalugamage, Crishan

Sri Lanka

Manepalli, Advyth

Singh Gil, Shiv Karan

England

Nightingale, Oliver

Guernsey

Stokes, Matthew

Guernsey

Nightingale, Thomas William

Guernsey

Koli, Manmeet

Romania

Hussain, Ali

Vashisht, Shantanu

Romania

Khan, Rameez

Houghton, Sam Ian

Manzoor, Saghar

Baluch, Naser

Sweden

Khan, Usman

France

Hamza, Niaz

France

Kamran, Ahmadzai

France

Ahmadzai, Abdurrahman

Rafah, Muhammad

Greenwood, Nicholas Anthony

Jersey

Burns, Joe

Australia

Gnanasekaram, Muralitharan

Switzerland

Stanikzai, Malyar

Switzerland

Stoman, Francoise

Portugal

Andani, Azhar

Khan, Muhammad Junaid

Maisam Ali, Syed

Portugal

Zaib, Amir

Portugal

Singh, Amandeep

Portugal

Blampied, Dominic

Jersey

Jenner, Jonty

Jersey

Ward, Benjamin

Jersey

Sumerauer, Julius

Jersey

Carlyon, Harrison

Jersey

Birrell, Daniel

Jersey

Ghimire, Suman

Chambers, Anthony

Berg, Gareth

Italy

Khan, Sajid

Pakistan

Bam, Ashish

Nepal

Shahi, Arjun

Cyprus

Reddy, Alavala Subba

Singh, Karan

India

Gunasekara, Mangala

Sri Lanka

Bhullar, Lovedeep Singh

Ali, Waqar

Singh, Jaspreet

Italy

Ahmad, Hassan

Italy

Ali, Zain

Italy

Naqvi, Syed Zain Abbas

Italy

Kosala, Damith

Italy

Ahmadzai, Mouhammad Dawood

France

Canessane, Lingeswaran

France

Amjad, Noman

France

Jackson, Hevit Alodin

France

Mangal, Rahmatullah

France

Ahmad, Zain

France

Rajshekara, Anand Bangalore

Nadigotla, Satwik

Romania

Saini, Vasu

Romania

Singh, Taranjeet

Romania

Petre, Luca

Romania

Khan, Baseer

Afghanistan

Khan, Shadnan

Austria

Zalmai, Bilal

Zalmai, Waqar

Randhawa, Armaan

Austria

Akbarjan, Abdullah

Austria

Asif, Imran

Austria

Tariq, Umair

Austria

Iqbal, Aqib Javed

Austria

Tariq, Adeel

Austria

Jha, Kumud

Austria

Deedar, Itibarshah

Austria

Naeem, Amar

Austria

Arif, Zeshan

Austria

Cheema, Mehar

Austria

Singh, Karanbir

Zuwak, Imal

Eswatini

Rahmani, Samiullah

Sweden

Boshoff, Wynand

Sweden

Zahid, Zabi

Sweden

Mundra, Ajay

Sweden

Ravindran, Vinoth

Hungary

Mohandas, Sandeep

Hungary

Yalmaz, Ali

Pakistan

Ghani, Muhammad Abbas

Hungary

Lodhi, Abdullah Khan

Turkiye

Goktug Alta, Gokhan

Turkiye

Dhabe, Advait

Sweden

Bicer, Muhammet

Turkiye

Bosnjak, Peter

Burhan, Muhammad

Pakistan

Jacob, Amal

Hungary

Danyal, Akbar

Hungary

Wahid, Kamran

Hungary

Bin Hamid, Shiekh Rasik

Hungary

Barnett, Sam

Isle of Man

Mckeon, Gustav

France

Cope, William

Luxembourg

Malav, Pankaj

Luxembourg

Barker, Timothy

Luxembourg

Orsu, Anoop

Luxembourg

Nanda, Ankush

Luxembourg

Mees, Joost

Luxembourg

Vijh, Vikram

England

Barker, James

Luxembourg

Hingorani, Pratham

Romania

Vinod, Arjun

Switzerland

Vinod, Ashwin

Switzerland

Kumar, Nalinambika

Switzerland

Singh, Karanvir

Cyprus

di Bartolomeo, Stefano

South Africa

Meade, Gian

Italy

Manenti, Harry John

Italy

Campopiano, Marcus

Italy

Mosca, Justin

Italy

Mosca, Anthony Joseph

Italy

Brennan, Charlie

Jersey

Panguluri, Somasankar

Switzerland

Ahmadzai, Musa

Khogiyani, Hekmat

Sinh, Jai

Switzerland

Pullman, Theo

Jersey

Ferbrache, Ben

Guernsey

Martel, Adam

Guernsey

Damarell, Isaac

Guernsey

Butler, Josh

Guernsey

Bichard, Luke Thomas

Guernsey

Bradley, Martin Dale

Guernsey

Bushell, Alex

Guernsey

Lascu, Adrian

Carroll, Connor

Sher, Zada

France

Webster, Oliver James

Isle of Man

Clarke, Spencer Nicholas

Isle of Man

Davidovic, Nikola

Croatia

Newton, Jared Richard

Wheeler, Aidan

Italy

Draca, Thomas

Italy

Khadim, Sirajullah

Portugal

Shahzad, Najjam

Portugal

Machado, Miguel

Portugal

Gondal, Adnan

Portugal

Henri, Juan

Portugal

Liebenberg, Corbin

Isle of man

Ward, Luke

Isle of man

Solomon, Eshkol

Israel

Bangera, Shailesh

Israel

Evans, Josh

Israel

Nagavkar, Yair

Israel

Cohen, Mikki

Israel

Talker, Elan

Israel

Kahamker, Tomer

Israel

Nagavkar, Niv

Israel

Nagavkar, Yogev

Israel

Varsulkar, Aviel

Israel

Divekar, Yarden

Israel

Bhonkar, Eyal

Israel

Kumar, Virendra

Narayana, Warna

Lekamwasam, Sithira

Israel

Lazarus, Benjamin

Dimriek, Liron

Mandhyan, Harsh Vardhan

Hungary

Ali Wani, Farasat

Hungary

Des Fontaine, Mark

Hungary

Gall, Daniel Adam

Hungary

Hassan, Ali

Pakistan

Ikbal, Hossain Mohammed

France

Stanikzay, Sajad

France

Zahiri, Zaheer

France

Ali Ghulami, Mukhtar

France

Roberts, Christian

France

Bilal, Ahmed Abrar

Australia

Kulshretha, Saransh

Luxembourg

Martin, Thomas Christopher

Luxembourg

Cope, Marcus

Luxembourg

Momand, Milad

Athapaththu, Wanninayaka Athapaththu Mudiyanselage Ravindra Kumara

Moiz, Muhammad

Romania

Turan, Tunahan

Turkiye

Durmaz, Zafer

Turkiye

Dalyan, Kursad

Turkiye

Burak Emir, Serdar

Turkey

McAleer, Harry

Isle of man

Khan, Imran

Portugal

Ahuja, Abhishek Deepak

Hungary

Arshad, Shahid

Slovenia

Muhammad, Taher

Slovenia

Pallekonda, Dileep Kumar

Slovenia

Sharma, Tarun

Slovenia

Khan, Waqar

Slovenia

Ali, Izaz

Pakistan

Waqar Ali, Saeed

Slovenia

Ahmed, Saeed

Sweden

Tilley, Oliver

Croatia

Kumar, Aneesh

Switzerland

Forshaw, Charlie

Guernsey

Clapham, Oliver

Guernsey

Siriwardena, Roshan

Cyprus

Singh, Jaswinder

Malta

Chauhan, Yatharth Singh

Sweden

Bilal Zalmai, Mohammad

Safi, Irfan

Austria

Sharjeel, Salman

Pakistan

Zahra, Flynn

Malta

Barker, Lucas

Guernsey