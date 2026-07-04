Follow us
Khan, Zahoor
United Arab Emirates
Muhammad, Waseem
Wasim, Imad
Pakistan
Rossington, Adam
England
Ali, Haider
Khan, Usman
Mendis, Kusal
Sri Lanka
Asalanka, Charith
Fernando, Avishka
Akmal, Umar
Jacks, Will
Hasnain, Mohammad
Talat, Hussain
Ghulam, Kamran
Baig, Mirza Tahir
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Haris, Mohammad
Jamal, Aamer
Priyanjan, Ashan
Bruce, Tom
New Zealand
Dilshan, Tillakaratne
Gayle, Chris
Jamaica
Simmons, Lendl
Trinidad and Tobago
Islam, Tanvir
Ali, Moeen
Ahmed, Abrar
Wasim Jr, Mohammad
Stirling, Paul
Ireland
Ali, Asif
Campher, Curtis
Sunny, Arafat
Naim, Mohammad
Hasan Joy, Mahmudul
Hom, Shuvagata
Haque Jr, Enamul
Zahiduzzaman
Ali, Muktar
Rahman, Sabbir
Islam, Naeem
Samad, Nabil
Hasan, Mehedi
Hider, Abu
Islam, Shadman
Ferdous, Rahatul
Hossain, Ifran
Rahman, Sadikur
Brown, Josh
Australia
Fernando, Binura
Viyaskanth, Vijayakanth
O Dowd, Max
Netherlands
Ali, Shykat
Chowdhury, Mirttunjoy
Khan, Tawfique
Maruf, Mehedi
Khan, Sumon
Habib, Husna
Siddique, Junaid
Ghosh, Pinak
Sakil, Salauddin
Haque, Mominul
Hossain, Salman
Islam, Mukidul
Rahman Jibon, Paevez
Mridha, Maruf
Hossain, Nasir
Hasan, Mahedi
Shepherd, Romario
Guyana
Fernando, Vishwa
Mathews, Angelo
Clark, Graham
O’Connell, Tom
Dickwella, Niroshan
Musa, Muhammad
Ayub, Marshall
Haque, Sajjadul
Mitra, Avishek
Islam, Aliss Al
Murad, Hasan
Emrit, Rayad
Howell, Benny
Eskinazi, Stevie
Walton, Chadwick
Williams, Kesrick
Saint Vincent and the Grenadines
Rehman, Zia-ur
Afghanistan
Rasooli, Darwish
Rahman, Ziaur
Sinha, Dahani
Gunaratne, Asela
Lewis, Kennar
Grenada
Akbari, Zubaid
Milantha, Lahiru
Chand, Unmukt
India
Plunkett, Liam
Perera, Angelo
Bhatti, Bilawal
Shahnawaz, Dahani
Imranuzzaman, Md
Hossain, Al-Amin
Mithun, Mohammad
Nafay, Khawaja Muhammad
Wasim, Mohammad
Ahmed, Khaled
Parvez Jibon, Sheikh
Ahmed, Aftab
Nafay, Khawaja
Nawaz, Hasan
Islam, Mahfijul
Gurbaz, Masood
Pushpakumara, Malinda
Sri lanka