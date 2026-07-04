Chattogram Challengers Cricket Team Players

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Chattogram Challengers

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Wasim, Imad

Pakistan

Rossington, Adam

England

Ali, Haider

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Akmal, Umar

Pakistan

Jacks, Will

England

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Baig, Mirza Tahir

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Haris, Mohammad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Bruce, Tom

New Zealand

Dilshan, Tillakaratne

Sri Lanka

Gayle, Chris

Jamaica

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Islam, Tanvir

Bangladesh

Ali, Moeen

England

Ahmed, Abrar

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Stirling, Paul

Ireland

Ali, Asif

Pakistan

Campher, Curtis

Ireland

Sunny, Arafat

Bangladesh

Naim, Mohammad

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Hom, Shuvagata

Bangladesh

Haque Jr, Enamul

Bangladesh

Zahiduzzaman

Bangladesh

Ali, Muktar

Bangladesh

Rahman, Sabbir

Bangladesh

Islam, Naeem

Bangladesh

Samad, Nabil

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Bangladesh

Hider, Abu

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Ferdous, Rahatul

Bangladesh

Hossain, Ifran

Bangladesh

Rahman, Sadikur

Bangladesh

Brown, Josh

Australia

Fernando, Binura

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

O Dowd, Max

Netherlands

Ali, Shykat

Bangladesh

Chowdhury, Mirttunjoy

Bangladesh

Khan, Tawfique

Bangladesh

Maruf, Mehedi

Bangladesh

Khan, Sumon

Bangladesh

Habib, Husna

Siddique, Junaid

Bangladesh

Ghosh, Pinak

Bangladesh

Sakil, Salauddin

Bangladesh

Haque, Mominul

Bangladesh

Hossain, Salman

Bangladesh

Islam, Mukidul

Bangladesh

Rahman Jibon, Paevez

Mridha, Maruf

Bangladesh

Hossain, Nasir

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Shepherd, Romario

Guyana

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Clark, Graham

England

O’Connell, Tom

Australia

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Musa, Muhammad

Pakistan

Ayub, Marshall

Bangladesh

Haque, Sajjadul

Bangladesh

Mitra, Avishek

Bangladesh

Islam, Aliss Al

Bangladesh

Murad, Hasan

Bangladesh

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Howell, Benny

England

Eskinazi, Stevie

England

Walton, Chadwick

Jamaica

Williams, Kesrick

Saint Vincent and the Grenadines

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Lewis, Kennar

Grenada

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Milantha, Lahiru

Sri Lanka

Chand, Unmukt

India

Plunkett, Liam

England

Perera, Angelo

Sri Lanka

Bhatti, Bilawal

Pakistan

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Imranuzzaman, Md

Hossain, Al-Amin

Bangladesh

Mithun, Mohammad

Bangladesh

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Wasim, Mohammad

Pakistan

Ahmed, Khaled

Parvez Jibon, Sheikh

Bangladesh

Ahmed, Aftab

Bangladesh

Nafay, Khawaja

Nawaz, Hasan

Pakistan

Islam, Mahfijul

Bangladesh

Gurbaz, Masood

Afghanistan

Pushpakumara, Malinda

Sri lanka