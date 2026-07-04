T20 World Cup, Asia-EAP Qualifier, Regional Final Cricket Tournament Players

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T20 World Cup, Asia-EAP Qualifier, Regional Final

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Solia, Sean

New Zealand

Faiz, Ahmed

Malaysia

Wafiq, Muhammad

Malaysia

Muniandy, Sharvin

Malaysia

Singh, Virandeep

Malaysia

Aziz, Syed

Malaysia

Unni, Suresh Vijay

Malaysia

Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim

Malaysia

Malik, Aslam Khan Bin

Malaysia

Taylor, Ross

New Zealand

Sandaruwan, Ravija

Sri Lanka

Zaheer, Ali

Kuwait

Bhavsar, Meet

Kuwait

Gani, Usman

Kuwait

Patel, Yasin Ishak

Kuwait

Khan, Shiraz

Kuwait

Tahir, Bilal

Kuwait

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

Vala, Asadollah

Papua New Guinea

Bau, Sese

Papua New Guinea

Siaka, Lega

Papua New Guinea

Nao, Alei

Papua New Guinea

Morea, Kabua

Papua New Guinea

Toka, Gaudi

Papua New Guinea

Kariko, John

Papua New Guinea

Vare, Hila George Vaieke

Papua New Guinea

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Syahadat, Muhamad

Malaysia

Hayat, Khizar

Malaysia

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Aslam, Mohommed

Sri Lanka

Singh, Jatinder

Oman

Nadeem, Mohammad

Oman

Ahmed Rehmani, Owais

Pakistan

Liyanage, Imal

Sri Lanka

Tanveer, Muhammad

Qatar

Murad, Muhammad

Qatar

Anton, Clinto Velookkara

John, Figy

United Arab Emirates

S, Sammay

Oman

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Taniyama, Makoto

Japan

Ravichandran, Sabaorish

Japan

Miyauchi, Wataru

Japan

Mccomb, Declan

Japan

Takahashi, Ibrahim

Japan

Lake, Lachlan

Japan

Kadowaki-Fleming, Kendel

Japan

Singh, Pavandeep

Malaysia

Hafizs, Ainool

Malaysia

Shah, Faisal

Oman

Bhurtel, Kushal

Nepal

Mohammed Baig, Mirza

Qatar

Arshad, Saqlain

Qatar

Charlie, Michael

Papua New Guinea

Lathif, Nimish

Kuwait

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Burgess, Daniel

Samoa

Sululoto, Fereti

Samoa

Finau, Douglas

Samoa

Jasmat, Caleb

Samoa

Tiai, Saumani

Samoa

Mead, Noah

Samoa

Nash, Solomon

Samoa

Visser, Darius

Samoa

Farooq, Muhammad

Kuwait

Wahid, Aqeel

Malaysia

Shirai-Patmore, Alexander

Japan

Sakurano-Thomas, Reo

Japan

Hinze, Charles

Japan

Gou Ito-Davis, Benjamin

Japan

Khan, Ikramullah

Pakistan

Farooq, Amir

Qatar

Ali, Haider

Pakistan

Mehmood, Sufyan

Oman

Aamir Kaleem, Syed

Oman

Mirza, Hammad

Oman

Odedara, Ashish

Oman

Kang, Simranjeet Singh

United Arab Emirates

Bam, Lokesh

Nepal

Yadav, Nandan

Nepal

Nou, Patrick

Papua new guinea

Chandamara, Anudeep

Ahmed, Shahzaib Jamil

ur-Rehman, Mujeeb

Asim, Muhammad

Maria Louis, Daniel Archer

Qatar

Ravu, Damien

Papua new guinea

Ray, Boio

Ali, Hassnain Shah

Oman

Bisht, Aryan Raju

Oman

Islam, Zikria

Oman

Khan, Nadeem

Oman

Ahmed, Shakeel

Oman

Shukla, Vinayak

Oman

Kaushik, Harshit

United Arab Emirates

Uddin, Arif Nasir

Qatar

Ramanandi, Jiten

Oman

Ansari, Aadil

Nepal

Mailata, Benjamin

Samoa

Sola, Samson

Samoa

French, Samuel

Hynam-Nyberg, Kurtis

Shafeeq, Mohamed

Kuwait

Umar, Muhammad

Thadathil, Naveenraj

Anand, Abhishek

Rahman, Esam

Samad, Abdul

Slater, Shoma

Japan

Tugaga, Ili

New zealand

Wahab, Hasnain Ul

Oman

Ali, Zahid

United arab emirates

Irfan, Muhammad

United arab emirates

Ali, Zubair

Qatar

Azam, Shariq

Qatar

Rehmatullah, Syed

Aiman Hafiz, Mohammad Haziq

Malaysia

Ullah, Arif

Aporo, Malcolm

Papua new guinea

Rupa, Doko

Papua new guinea

Ainui Loi

Papua new guinea

Munir, Shariq

Qatar

Arfan, Muhammad