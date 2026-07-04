Follow us
Thakur, Shardul
India
Yadav, Kuldeep
Iyer, Shreyas
Gill, Shubman
Sharma, Shubham
Jain, Saransh
Patidar, Rajat
Desai, Harvik
Jaiswal, Yashasvi
Mulani, Shams
Dhull, Yash
Kishore, R Sai
Chahar, Deepak
Gaikwad, Ruturaj
Deshpande, Tushar
Rasheed, Sk
Sindhu, Nishant
Singh, Arshdeep
Jagadeesan, Narayan
Rana, Harshit
Thakur, Yash
Singh, Yudhvir
Badoni, Ayush
Khan, Sarfaraz
Ahmed, Khaleel
Dagar, Mayank
Devdutt Padikkal
Jurel, Dhruv Chand
Varma, Tilak
Kumar, Vyshak
Desai, Aarya
Singh, Gurjapneet
Nawale, Saurabh
Suthar, Manav
Dubey, Harsh Surendra
Nagwaswalla, Arzan Rohinton
Juyal, Aryan
Khajuria, Shubham
Koushik, V
Bhui, Ricky
Vijay, Tripurana
Jadeja, Dharmendrasinh
Nizar, Salman
Nidheesh, MD
Azharuddeen, Mohammed
Agarwal, Tanmay
Thyagarajan, Tanay
Nabi, Aquib
Lotra, Sahil
Kotian, Tanush
Kamboj, Anshul
Kumar, Ankit
Desai, Sanjeet
Kauthankar, Snehal Suhas
Hingrajia, Manan
Patel, Jaymeet
Thakare, Aditya
Rathod, Yash Vijay
Malewar, Danish
Pandey, Ayush Shashi Kanth
Kale, Mohit
Basil, Np
Kalsi, Ankit
Wadhawan, Kanhaiya