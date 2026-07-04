Duleep Trophy Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Duleep Trophy

Thakur, Shardul

India

Yadav, Kuldeep

India

Iyer, Shreyas

India

Gill, Shubman

India

Sharma, Shubham

India

Jain, Saransh

India

Patidar, Rajat

India

Desai, Harvik

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Mulani, Shams

India

Dhull, Yash

India

Kishore, R Sai

India

Chahar, Deepak

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Deshpande, Tushar

India

Rasheed, Sk

India

Sindhu, Nishant

India

Singh, Arshdeep

India

Jagadeesan, Narayan

India

Rana, Harshit

India

Thakur, Yash

India

Singh, Yudhvir

India

Badoni, Ayush

India

Khan, Sarfaraz

India

Ahmed, Khaleel

India

Dagar, Mayank

India

Devdutt Padikkal

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Varma, Tilak

India

Kumar, Vyshak

India

Desai, Aarya

India

Singh, Gurjapneet

India

Nawale, Saurabh

India

Suthar, Manav

India

Dubey, Harsh Surendra

India

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

India

Juyal, Aryan

India

Khajuria, Shubham

India

Koushik, V

India

Bhui, Ricky

India

Vijay, Tripurana

India

Jadeja, Dharmendrasinh

India

Nizar, Salman

India

Nidheesh, MD

India

Azharuddeen, Mohammed

India

Agarwal, Tanmay

India

Thyagarajan, Tanay

India

Nabi, Aquib

India

Lotra, Sahil

India

Kotian, Tanush

India

Kamboj, Anshul

India

Kumar, Ankit

India

Desai, Sanjeet

India

Kauthankar, Snehal Suhas

India

Hingrajia, Manan

India

Patel, Jaymeet

India

Thakare, Aditya

India

Rathod, Yash Vijay

India

Malewar, Danish

India

Pandey, Ayush Shashi Kanth

India

Kale, Mohit

India

Basil, Np

India

Kalsi, Ankit

India

Wadhawan, Kanhaiya

India