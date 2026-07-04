Follow us
Khan, Asif
United Arab Emirates
Siddique, Junaid
Muhammad, Waseem
Sharma, Aryansh
Shah, Khushdil
Pakistan
Perera, Kusal
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Fernando, Nuwanidu
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Khan, Nizakat
Hong Kong, China
Khan, Ehsan
Shah, Kinchit
Rath, Anshy
Hayat, Babar
Ghazanfar, Mohammad
Wasif, Shahid
Khan, Aizaz
Murtaza, Yasim
Ali, Zeeshan
Rana, Nasrulla
Nawaz, Mohammad
Hasaranga, Wanindu
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Thushara, Nuwan
Talat, Hussain
Zaman, Fakhar
Khan, Rashid
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Nissanka, Pathum
Pathirana, Matheesha
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Ahmed, Nasum
Hasan, Nurul
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Hossain, Shamim
Patel, Axar
India
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Janat, Karim
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Ali, Hasan
Islam, Shoriful
Yadav, Umesh
Saifuddin, Mohammad
Ali, Jaker
Sakib, Tanzim Hasan
Hossain Emon, Parvez
Hasan, Tanzid
Parashar, Dhruv
D'souza, Ethan
Sharafu, Alishan
Fernando, Binura
Hassan, Saif
Hasan, Mahedi
Mendis, Kamindu
Karunaratne, Chamika
Chameera, Dushmantha
Hossain, Rishad
Dube, Shivam
Sharma, Jitesh
Singh, Arshdeep
Singh, Rinku
Chakravarthy, Varun
Rana, Harshit
Sharma, Abhishek
Samson, Sanju
Varma, Tilak
Shukla, Ayush
Singh, Jatinder
Oman
Nadeem, Mohammad
Agha, Salman Ali
Rasooli, Darwish
Ghazanfar, Allah Mohammad
Khan, Matiullah
Mishara, Kamil
Ali, Wasim
S, Sammay
Farhan, Sahibzada
Farooq, Muhammad
Chopra, Rahul
Bumrah, Jasprit
Shah, Faisal
Mehmood, Adil
Khan, Anas
Waheed, Mohammad
Coetzee, Martin
South Africa
Mohammad, Arshad
Shirzad, Mohammad Ishaq
Rohid Khan, Mohammad
Iqbal, Ateeq
Hridoy, Towhid
Jawadullah, Muhammad
United arab emirates
Ali, Haider
Hassan, Ali
Mehmood, Sufyan
Aamir Kaleem, Syed
Mirza, Hammad
Sonavale, Karan
Odedara, Ashish
Zuhaib, Muhammad
Kang, Simranjeet Singh
Mirza, Mohammad Salman
Moqeem, Sufyan
Wasim, Mohammad
Nawaz, Hasan
Challu, Kalhan
Muhammed, Imran
Ali, Hassnain Shah
Bisht, Aryan Raju
Islam, Zikria
Yousuf, Sufyan
Khan, Nadeem
Ahmed, Shakeel
Shukla, Vinayak
Kaushik, Harshit
Khan, Muhammad Saghir
Ramanandi, Jiten