T20 Asia Cup Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Asia Cup

Khan, Asif

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Shah, Khushdil

Pakistan

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Khan, Nizakat

Hong Kong, China

Khan, Ehsan

Hong Kong, China

Shah, Kinchit

Hong Kong, China

Rath, Anshy

Hong Kong, China

Hayat, Babar

Hong Kong, China

Ghazanfar, Mohammad

Hong Kong, China

Wasif, Shahid

Hong Kong, China

Khan, Aizaz

Hong Kong, China

Murtaza, Yasim

Hong Kong, China

Ali, Zeeshan

Hong Kong, China

Rana, Nasrulla

Hong Kong, China

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Yadav, Umesh

India

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Fernando, Binura

Sri Lanka

Hassan, Saif

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Hossain, Rishad

Bangladesh

Dube, Shivam

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Arshdeep

India

Singh, Rinku

India

Chakravarthy, Varun

India

Rana, Harshit

India

Sharma, Abhishek

India

Samson, Sanju

India

Varma, Tilak

India

Shukla, Ayush

Hong Kong, China

Singh, Jatinder

Oman

Nadeem, Mohammad

Oman

Agha, Salman Ali

Pakistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Khan, Matiullah

Pakistan

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Ali, Wasim

Oman

S, Sammay

Oman

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Bumrah, Jasprit

India

Shah, Faisal

Oman

Mehmood, Adil

Hong Kong, China

Khan, Anas

Hong Kong, China

Waheed, Mohammad

Hong Kong, China

Coetzee, Martin

South Africa

Mohammad, Arshad

Hong Kong, China

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Iqbal, Ateeq

Hong Kong, China

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Ali, Haider

Pakistan

Hassan, Ali

Pakistan

Mehmood, Sufyan

Oman

Aamir Kaleem, Syed

Oman

Mirza, Hammad

Oman

Sonavale, Karan

Oman

Odedara, Ashish

Oman

Zuhaib, Muhammad

United arab emirates

Kang, Simranjeet Singh

United Arab Emirates

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Moqeem, Sufyan

Pakistan

Wasim, Mohammad

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan

Challu, Kalhan

Hong Kong, China

Muhammed, Imran

Oman

Ali, Hassnain Shah

Oman

Bisht, Aryan Raju

Oman

Islam, Zikria

Oman

Yousuf, Sufyan

Oman

Khan, Nadeem

Oman

Ahmed, Shakeel

Oman

Shukla, Vinayak

Oman

Ali, Haider

United Arab Emirates

Kaushik, Harshit

United Arab Emirates

Khan, Muhammad Saghir

United Arab Emirates

Ramanandi, Jiten

Oman