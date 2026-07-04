Peshawar Zalmi Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Peshawar Zalmi

Linde, George

South Africa

Vince, James

England

Mohammad Umar, Khwaja

Pakistan

Hamza, Mir

Pakistan

Cutting, Ben

Australia

Ihsanullah

Pakistan

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Khan, Bismillah

Pakistan

Asif, Umaid

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Dawson, Liam

England

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Talat, Hussain

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Baig, Mirza Tahir

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Azam, Babar

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Kohler-Cadmore, Tom

England

Gleeson, Richard

England

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Powell, Rovman

Jamaica

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Hatzoglou, Peter

Australia

Shahzad, Khurram

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Parkinson, Matt

England

Khan Niazi, Misbah-Ul-Haq

Pakistan

Patel, Samit

England

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Joseph, Shamar

India

Malan, Dawid

England

Jordan, Chris

England

Carey, Alex

Australia

Ahmad, Noor

Afghanistan

Bennet, Brian

Zimbabwe

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Mahmood, Saqib

England

Hales, Alex

England

Maqsood, Sohaib

Pakistan

Atkinson, Gus

England

Islam, Shoriful

Bangladesh

Rahman, Sabbir

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Bracewell, Michael

New Zealand

Bryant, Max

Australia

Sams, Daniel

Australia

Ngidi, Lungi

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Hardie, Aaron

Australia

Amin, Adil

Pakistan

Owen, Mitchell J

Australia

Nasim, Saad

Pakistan

Rana, Nahid

Bangladesh

Wood, Luke

England

Banton, Tom

England

Sadaqat, Maaz

Pakistan

du Plessis, Faf

South Africa

Livingstone, Liam

England

Bairstow, Jonny

England

Howell, Benny

England

Walter, Paul Ian

England

Madsen, Wayne

South Africa

Brown, Patrick Rhys

England

Gregory, Lewis

England

Imam-ul-Haq

Pakistan

Mousley, Dan

England

Fletcher, Andre

Grenada

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Ahmad, Waqar

Pakistan

Sammy, Daren

Saint Lucia

Irfan SLA, Mohammad

Pakistan

Shinvari, Izhar

Afghanistan

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Allen, Fabian

Jamaica

Ahmed, Musadiq

Pakistan

Khan, Waqar

Afghanistan

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Smith, Dwayne

Barbados

Gul, Nabi

Pakistan

Asghar, Mohammad

Pakistan

Yaqoob, Arif

Pakistan

Shehzad, Khurram

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Ali, Majid

Pakistan

Majid, Ali

Pakistan

Shah, Irfanullah

Pakistan

Irfan Jr, Mohammad

Pakistan

Anwar, Jamal

Pakistan

Ali, Kashif

Pakistan

Viljoen, Hardus

South Africa

Imran, Mohammad

Pakistan

Edwards, Fidel

Barbados

Irfan, Mohammad

Pakistan

Shah, Yasir

Pakistan

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Wells, Jonathan

Australia

Raza, Ali

Pakistan

Khan, Aimal

Pakistan

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Tait, Shaun

Australia

Mohammad, Ali

Pakistan

Afridi, Umair

Pakistan

Najeebullah

Yousaf, Farhan

Pakistan

Samiullah

Pakistan

Raza, Ali

United arab emirates

Shahzad, Khurram

Pakistan

Subhan, Abdul

Pakistan

Basit, Muhammad

Afridi, Salman

Pakistan

Basit Ali, Mohammad

Pakistan