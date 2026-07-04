Follow us
Linde, George
South Africa
Vince, James
England
Mohammad Umar, Khwaja
Pakistan
Hamza, Mir
Cutting, Ben
Australia
Ihsanullah
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Mendis, Kusal
Ahmed, Iftikhar
Khan, Bismillah
Asif, Umaid
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Dawson, Liam
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Talat, Hussain
Daniyal, Ahmad
Baig, Mirza Tahir
Rajapaksa, Bhanuka
Azam, Babar
Neesham, Jimmy
New Zealand
Kohler-Cadmore, Tom
Gleeson, Richard
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Powell, Rovman
Jamaica
Omarzai, Azmatullah
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Hatzoglou, Peter
Shahzad, Khurram
Muqeem, Sufiyan
Parkinson, Matt
Khan Niazi, Misbah-Ul-Haq
Patel, Samit
Simmons, Lendl
Trinidad and Tobago
Joseph, Shamar
India
Malan, Dawid
Jordan, Chris
Carey, Alex
Ahmad, Noor
Bennet, Brian
Iqbal, Tamim
Mahmood, Saqib
Hales, Alex
Maqsood, Sohaib
Atkinson, Gus
Islam, Shoriful
Rahman, Sabbir
Hasan, Tanzid
Bracewell, Michael
Bryant, Max
Sams, Daniel
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Hardie, Aaron
Amin, Adil
Owen, Mitchell J
Nasim, Saad
Rana, Nahid
Wood, Luke
Banton, Tom
Sadaqat, Maaz
du Plessis, Faf
Livingstone, Liam
Bairstow, Jonny
Howell, Benny
Walter, Paul Ian
Madsen, Wayne
Brown, Patrick Rhys
Gregory, Lewis
Imam-ul-Haq
Mousley, Dan
Fletcher, Andre
Grenada
Zazai, Hazratullah
Ali, Mohammad
Mumtaz, Mehran
Ahmad, Waqar
Sammy, Daren
Saint Lucia
Irfan SLA, Mohammad
Shinvari, Izhar
Bravo, Dwayne
Mohsin, Mohammad
Allen, Fabian
Ahmed, Musadiq
Khan, Waqar
Salamkheil, Waqar
Smith, Dwayne
Barbados
Gul, Nabi
Asghar, Mohammad
Yaqoob, Arif
Shehzad, Khurram
Samad, Abdul
Ali, Majid
Majid, Ali
Shah, Irfanullah
Irfan Jr, Mohammad
Anwar, Jamal
Ali, Kashif
Viljoen, Hardus
Imran, Mohammad
Edwards, Fidel
Irfan, Mohammad
Shah, Yasir
Shahnawaz, Dahani
Wells, Jonathan
Raza, Ali
Khan, Aimal
Tait, Shaun
Mohammad, Ali
Afridi, Umair
Najeebullah
Yousaf, Farhan
Samiullah
United arab emirates
Subhan, Abdul
Basit, Muhammad
Afridi, Salman
Basit Ali, Mohammad