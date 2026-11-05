Squads Auckland Aces vs Wellington Firebirds List a Ford Trophy 02.02.2027

List a

Auckland

AUC
AUC
WFI
WFI

Playing

AUC
AUC
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Abbas Muhammad

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Blundell Tom

wicket keeper

Borthwick Scott

all rounder

Bopara Ravi

all rounder

Briggs Cole Jeffery

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Cachopa Craig

wicket keeper

Georgeson Luke

all rounder

Fletcher Cam

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Hose Adam

batsman

Harjot Harjot

all rounder

Harrison Ryan

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Hodge Brad

batsman

McLachlan Callum

wicket keeper

Johal Harjot

no information yet

Mahmood Azhar

all rounder

Majithia R

batsman

Ravindra Rachin

all rounder

Sears Ben

bowler

Severin Gareth

wicket keeper

Mustard Phil

wicket keeper

Nash Chris

batsman

Neesham James

all rounder

O Dowd Max

batsman

Woakes Chris

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Raval Jeet

batsman

Rodden Bradley

all rounder

Solia Sean

all rounder

Sunde Quinn

wicket keeper

Wright Luke

all rounder

Zeb Yahya

bowler

Bench

AUC
AUC
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet