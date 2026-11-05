Squads Auckland Aces vs Wellington Firebirds List a Ford Trophy 02.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Abbas Muhammad
all rounder
Anderson Corey
all rounder
Balaji Lakshmipathy
bowler
Ashok Adithya
bowler
Bennett Hamish
bowler
Barry Michael J
batsman
Bhula Jakob
batsman
Bassett-Graham Jonny
batsman
Birt Travis
batsman
Beghin Graeme
batsman
Blundell Tom
wicket keeper
Bell-Drummond Daniel
batsman
Borthwick Scott
all rounder
Bopara Ravi
all rounder
Bracewell Michael
all rounder
Briggs Cole Jeffery
wicket keeper
Colson Fraser John
batsman
Brown Jamie
bowler
Conway Devon
wicket keeper
Cachopa Craig
wicket keeper
Dernbach Jade
bowler
Chapman Mark
batsman
Fletcher Andrew
batsman
de Silva Aravinda
all rounder
Fletcher Luke
bowler
Delport Louis Johannes
bowler
Georgeson Luke
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Gibson James David
all rounder
Ferns Danru
bowler
Greenwood Nick
batsman
Finch Aaron
batsman
Hancock David
batsman
Fletcher Cam
wicket keeper
Hartshorn James William
batsman
Fuller James
all rounder
Hose Adam
batsman
Gibson Matthew
bowler
Johns Lauchie Ritchie
wicket keeper
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Johnson Brett Manning
bowler
Guptill Martin
batsman
Johnson Troy Manning
batsman
Harjot Harjot
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Harrison Ryan
all rounder
Kuggeleijn Scott
all rounder
Hira Roneel Magan
bowler
Leonard Adam John
bowler
Hodge Brad
batsman
McComb Kieran
bowler
Horne Benjamin James
wicket keeper
McLachlan Callum
wicket keeper
Johal Harjot
no information yet
McPeake Iain Geoffrey
bowler
Juan Grobbelaar Donovan
bowler
Milne Adam
bowler
Keene Simon
batsman
Muller Travis
bowler
Lister Benjamin
bowler
Newton Ollie
bowler
Mahmood Azhar
all rounder
Nofal Malcolm John
all rounder
Majithia R
batsman
Patel Jeetan
bowler
McEwan Matthew Brook
all rounder
Pollard Michael
batsman
McGregor Sumpter Flynn
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder
McKenzie Jock
bowler
Robinson Tim
batsman
Meaker Stuart
bowler
Sears Ben
bowler
Morgan Pringle Oliver
all rounder
Severin Gareth
wicket keeper
Morrison Andrew Ross
wicket keeper
Smith Nathan
bowler
Munro Colin
batsman
Tait Shaun
bowler
Mustard Phil
wicket keeper
Tashkoff Jesse
batsman
Nash Chris
batsman
Taylor Matthew
batsman
Neesham James
all rounder
van Beek Logan
bowler
Nidamanuru Anil Teja
batsman
Vishvaka Devan
batsman
O Dowd Max
batsman
Woakes Chris
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Woodcock Luke James
bowler
Quinn Matt
bowler
Raval Jeet
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
Rodden Bradley
all rounder
Sclanders Michael
batsman
Snedden Michael Warwick
bowler
Solia Sean
all rounder
Somerville Will
bowler
Sunde Quinn
wicket keeper
Sussex Jordan
bowler
ter Braak Ross Matthew
bowler
Vince James
batsman
William O'Donnell
batsman
Worker George
batsman
Wright Luke
all rounder
Zeb Yahya
bowler
Match has not started yet