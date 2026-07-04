Sri Lanka A Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sri Lanka A

Karunanayake, Nipun

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Tharaka, Nisala

Sri Lanka

Jayathilake, Sachitha

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Perera, Kalana

Sri Lanka

Ratnayake, Tharindu

Sri Lanka

Manasinghe, Lakshitha

Sri Lanka

Nadeeshan, Kavindu

Sri Lanka

Ramanayake, Himesh

Sri Lanka

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

de Livera, Sohan

Sri Lanka

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Lakshan, Suminda

Sri Lanka

Anjula, Kaveeshka

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Randika, Vishad

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Silva, Amshi de

Embuldeniya, Lasith

Sri Lanka

Ransika, Nipun

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Abeyratne, Lasith

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Sandakan, Lakshan

Sri Lanka

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Tharindu, Avishka

Sri Lanka

Fernando, Shiran

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Fernando, Ravindu Suharshana

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Fernando, Saminda

Sri Lanka

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Sri Lanka

Dinusha, Sonal

Sri Lanka

Madushan, Warnakulasooriya Patabedige Udith

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Tillakaratne, Duvindu

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Wijesinghe, Chamindu

Sri Lanka

Hemananda, Danal

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Dumindu, Hashan

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Jayawickrama, Praveen

Sri Lanka

Sangeeth Cooray, Manna Marakkalage Malindu

Sri Lanka

Shiraz, Mohamed

Sri Lanka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Subasingha, Movin Hansaja

Sri Lanka

Kumara, Wanuja Sahan

Sri Lanka

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Kalupahana, Dinura

Sri Lanka

Jayawardene, Sineth

Sri Lanka

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Gunasekara, Chamika

Sri Lanka

Rasantha, Ravindu

Sri Lanka

Lanka, Yashodha

Sri Lanka

Ashan, Shammu

Sri Lanka

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Peiris, Nishan

Sri Lanka

Gunathilaka, Santhush

Sri Lanka

Bandara, Anjala

Sri Lanka

Kosala, Sahan

Sri Lanka

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Perera, Pulindu

Sri Lanka

Sigera, Dulnith

Sri lanka

Kugathas, Mathulan

Sri lanka

Heenatigala, Chamika

Sri lanka

Akash, Vigneshwaran

Sri lanka

Rathnayake, Pavan

Sri lanka

Gamage, Kavija

Sri lanka

Rathnayake, Paven

Sri lanka

De Silva, Amshi

Sri lanka