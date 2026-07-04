Deodhar Trophy Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Deodhar Trophy

Sundar, Washington

India

Iyer, Venkatesh

India

Sharma, Shubham

India

Jain, Saransh

India

Dubey, Yash

India

Agarwal, Mayank

India

Sheth, Atit

India

Easwaran, Abhimanyu

India

Desai, Harvik

India

Yadav, Upendra

India

Mulani, Shams

India

Markande, Mayank

India

Deep, Akash

India

Gharami, Sudip Kumar

India

Khare, Amandeep Narayan

India

Bawne, Ankit

India

Kishore, R Sai

India

Mavi, Shivam

India

Sudharsan, Sai

India

Dube, Shivam

India

Senapati, Subhranshu Pradeep

India

Hangargekar, Rajvardhan

India

Sindhu, Nishant

India

Dhawan, Rishi

India

Singh, Prab Simran

India

Kaverappa, Vidwath

India

Singh, Mandeep

India

Rana, Nitish

India

Singh, Rinku

India

Jagadeesan, Narayan

India

Arora, Vaibhav

India

Rana, Harshit

India

Singh, Swapnil

India

Thakur, Yash

India

Khan, Mohsin

India

Singh, Yudhvir

India

Yadav, Mayank

India

Khan, Sarfaraz

India

Shaw, Prithvi

India

Porel, Abhishek

India

Tripathi, Rahul

India

Sharma, Abhishek

India

Dagar, Mayank

India

Vyas, Samarth

India

Sharma, Vivrant Sushil

India

Sharma, Sandeep

India

Devdutt Padikkal

India

Parag, Riyan

India

Sharma, Karn

India

Ahmed, Shahbaz

India

Tendulkar, Arjun Sachin

India

Mandwaal, Akash

India

Panchal, Priyank Kirit

India

Kumar, Vyshak

India

Rayudu, Rohit

India

Karthik, Arun

India

Redkar, Mohit Sandeep

Patel, Het

India

Gaja, Chintan

India

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

India

Bhut, Parth

India

Singh, Rajkumar

India

Lamichaney, Nilesh

India

Thapa, Asish

India

Lepcha, Lee Yong

India

Tamang, Plazor

India

Lemtur, Imliwati

India

Yangfo, Kamsha

India

Sangma, Larry

India

Keishangbam, Langlonyamba Singh Meitan

India

Kense, Khrievitso Atuo U

India

Kumar, Abhishek

Abo, Nabam

India

Anderson, Jehu

India

Pheiroijam, Jotin

India

Ahlawat, Anup

Tiwary, Saurabh

India

Murasingh, Manisankar

India

Das, Rishav

India

Singh, Virat

India

Singh, Utkarsh

India

Hussain, Mukhtar

India

Kushagra, Kumar

India

Choudhury, Avinav

India

Choudhary, Aniket

India

Wadkar, Akshay

India

Sarwate, Aditya

India

Negi, Dikshanshu

India

Singh, Pratham

India

Kothari, Yash

India

Tomar, Abhijeet

India

Chaudhary, Shivam

India

Juyal, Aryan

India

Kaushik, Madhav

India

Khajuria, Shubham

India

Rana, Himanshu

India

Rohilla, Shubham

India

Koushik, V

India

Bhui, Ricky

India

Joseph, Sijomon

India

Kunnummal, Rohan

India

Singh, Kangabam

India

Patel, Kathan

India