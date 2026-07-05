One-Day Cup, League 2, Women Cricket Tournament Players
One-Day Cup, League 2, Women
Khan, Regina Suddahazai Isabella
Italy
Blinkhorn-Jones, Madeleine
England
Duckworth, Rebecca
England
Kirk, Michaela
South Africa
Chatterji, Priyanaz
Scotland
Lambert, Charlotte
England
Nightingale, Ellie M
England
Knowling-Davies, Rhiannon
Presland, Alicia Demi
England
Sproul, Pippa Nancy
Scotland
Dissanayake, Anisha Kulendri
Callaghan, Matilda Crystal
Samarakoon, Samadhi
United arab emirates
Scarborough, Charlotte
England
Randle-Bissell, Lucy Kate
Phillips, Charlotte Rose
England
Tweats, Ebony Jade
England
Khurana, Sanya
Netherlands
Tennakoon, Malisha
England